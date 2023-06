Stanjura šel lidem vysvětlit balíček, sklidil Ukrajinu. Doslova

reklama

„Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se už za několik málo let vymkla z ruky a odnesli by to naše děti a naši vnuci. A to nikdo rozumný a nikdo zodpovědný nemůže dopustit. A tato vláda je a bude rozpočtově odpovědnou vládou. Máme k tomu plný mandát svých voličů,“ uvedl premiér Petr Fiala na webu české vlády ke zmíněné kampani.

Zmíněná videa ministra financí jsou postavena tak, že na začátku je vždy položena otázka či problém a ministr odpovídá a vysvětluje.

„Proč přicházíte s úsporným balíčkem až teď? Netrvalo to zbytečně dlouho?“ zněla ta první.

„Netrvalo to dlouho, my jsme u vlády šestnáct měsíců, ne rok a půl, jak se říká,“ upřesnil Stanjura.

„Všichni si pamatujeme, co bylo v loňském roce. Energetická krize, začala válka na Ukrajině, museli jsme se postarat o uprchlickou vlnu a navíc, řekněme si to otevřeně, předchozí vlády na to nesáhly deset let,“ zmínil opět tradičně ministr financí své předchůdce a pokračoval bilancí vyjednávání.

„Nás je v koalici pět stran, vyjednávali jsme zhruba pět měsíců. Těch návrhů bylo několik desítek a logicky každá strana má jiné pohledy na dílčí věci. Jednání byla dlouhá, tvrdá, ale férová,“ pochvaloval si.

„Já myslím, že jsme tomu věnovali dostatek času proto, abychom představili komplexní, promyšlený návrh, který nebudeme měnit za pochodu, kdy nebudeme každé tři dny říkat, ‚to ještě změníme, to tam ještě dodáme…‘. Takže já to považuji za dobrý výsledek a ta kritika, že to bylo pomalé? Já si naopak myslím, že bychom měli ocenit, že jsme to dělali velmi podrobně, s odborníky, měli jsme řadu tabulek a čísel,“ ujistil Stanjura všechny, že o potřebná data nouze nebyla.

„Takže pro mě je to v pravý čas, možná jak jsme říkali, za pět minut dvanáct, ale není to pět minut po dvanácté,“ pochválil se na závěr videa ministr.

Nechválili ho ale diváci, kteří video lajkovali a sešlo se jich zhruba 500. Z toho jen 20 % vyjádřilo s obsahem spokojenost a zbytek byl tak či onak rozčarován či rozezlen. Tomu odpovídaly i reakce.

„Všichni se vymlouváte na předchozí vlády, a přitom jste rozjebali peníze všech lidí jen vy, nikdo jiný, lidi si je nerozkradli,“ napsal Stanjurovi jeden z diskutérů.

„Sbal věci a vypadni,“ byl s ním rychle hotový jiný.

„Ozdravnej balíček, nákup tanků, bojových vozidel, ukrajinská sociální výpomoc... Vše za několik stovek miliard... Kdo to bude platit, důchodci a dělající lidi... Co s tím, pane elektrikáři,“ zeptal se další a zároveň ministrovi připomněl, že v oboru financí není vzdělán.

„Mě zajímá, kdy to položíš, elektrikáři,“ ptal se další.

„Od té doby, co má skoro všechny noviny Babiš, tak žádné nekupuji, přestaly být novinami,“ přispěl další uživatel spíše mimo téma.

„Klaun, děti volaly, je to klaun,“ připomněl jeden z přispívajících slavnou povídku dvojice Šimek + Grossmann.

„Za mě dobrá práce. Víc uvidíme podle výsledků. Doufám, že budou dobré,“ dočkal se ministr pod svým příspěvkem také pochvaly.

„Jako nic proti levicové politice (byť v tomhle případě dosti neefektivní a propagované stranou, která si říká pravicová), ale opravdu by mě zajímalo, jestli jsou nějací voliči ODS s touto prací našich politických zaměstnanců spokojení,“ zeptal se ještě další diskutér, ale odpovědi z ODS se nedočkal.

„Je ten balíček protiinflační, nebo proinflační?“ tak zněla další otázka, která uváděla druhé natočené video.

„Protiinflační, to je úplně jednoduché, na tom se shodnou všichni ekonomové,“ byl si jistý Stanjura.

„Základní důvod je, že snižuje deficit státního rozpočtu. Boj s inflací, logicky, má ze zákona vést hlavně Česká národní banka. Vláda může přispět svým dílem a my tomu přispíváme tím, že výrazně snižujeme deficit státního rozpočtu,“ sdělil ministr financí za situace, kdy je schodek státního rozpočtu rekordně vysoký.

„O tom není žádná debata. Každý odborník vám řekne, že je protiinflační, protože bude nižší schodek státního rozpočtu,“ trval ale na svém Stanjura.

„Zase jen mlácení prázdné slámy, nejste odborník, o ostatních ani nemluvě, je květen a deficit jako kráva,“ připomněl mu situaci ve státní kase hned první diskutér.

„Dávejte nadále Ukrajině, na nás v ČR z hluboka serete, podejte demisi,“ doporučil Stanjurovi další.

„Vaše politika je díky extrémně deficitnímu rozpočtu velmi proinflační,“ snažil se přesvědčit ministra přispěvatel, který ho současně omlouval s poukazem na ministrem absolvovanou fakultu elektrotechnickou:

„Ale chápu, že to se na Fektu Stanjura nemohl naučit.“

„Nebudou se mít lidi v souvislosti s ozdravným balíčkem hůř? Je dostatečně sociálně citlivý?“ tak zněla další z otázek, které si na sebe vláda přichystala v rámci kampaně.

„Určitě ten balíček je dostatečně sociálně citlivý,“ nepřekvapila ministrova odpověď.

„Co je hlavní problém? Hlavní problém je to, že jsme moc zadluženi a že hrozí, že stát v budoucích letech nebude mít peníze na důchody, na zdravotní péči, na školství a na sociální dávky,“ vyjmenoval Stanjura.

„A když se tak podíváme objektivně, tak kdo nejvíc potřebuje služby státu? Nízkopříjmové skupiny. Čím je člověk bohatší, tím méně potřebuje peníze ze strany státu.

Takže ta opatření jsou vlastně ve prospěch nízkopříjmových skupin, protože ony se bez té pomoci státu neobejdou,“ argumentoval poněkud nelogicky ministr financí s tím, že pokud nejvíce služeb státu využívají nízkopříjmové skupiny, jsou přijatá opatření v jejich prospěch.

„A kdybychom to neudělali, tak oni budou první, kteří na to doplatí,“ zakončil ministr.

Ani tady se ale pochval nedočkal.

„A kdo tomu věří, je vůl. Asi tak…“

„Vytáhni tu hlavu z prdele a jdi to říct mezi lidi,“ dostalo se mu rady.

Další video se zabývalo tematikou nemocenského pojištění.

„Co bude v praxi znamenat zvýšení nemocenského pojištění pro zaměstnance?“

„Musíme si říct, jaké jsme měli možnosti,“ začal Stanjura od začátku.

„Historicky platilo, že si každý zaměstnanec platil 1,1 % své hrubé mzdy na nemocenské pojištění a potom měl placenou nemocenskou od prvního dne. Zhruba před čtrnácti lety prošla významná změna, kdy první tři dny nemocenské nebyly placeny. To byla nevýhoda. A za to všichni zaměstnanci dostali výhodu, že už nemuseli platit tu daň,“ snažil se vysvětlovat s tím, že tak to bylo fér.

„Stalo se ale v minulém volebním období, že ta nevýhoda, ty tři dny nemocenské, byla zrušena, ale současně zůstala ta výhoda, že se neplatí vůbec nic. Platí se z toho nemocenská, mateřská, otcovská, dlouhodobé ošetřování člena rodiny a ten systém je ztrátový,“ dodal ještě a přešel k možnostem řešení.

„Takže my jsme měli dvě možnosti. Buď znovu zavedeme první tři dny nemocenské bez příjmu pro toho člověka, který onemocní, anebo částečně zvýšíme to pojištění, tak aby ten systém byl v rovnováze,“ osvětlil.

„Nakonec jsme se dohodli, že pro zaměstnance je lepší, protože každý z nás může onemocnět, aby měl příjem od prvního dne nemoci a současně aby skoro dvakrát méně než kdysi platil do toho nemocenského pojištění.“

„Stanjuro, kde máme všechny naše peníze a proč musíme živit všechny ty nemakačenka, co můžou makat a nechce se jim, k tomu zneužívají náš zkorumpovaný systém za podpory vládního aparátu zbytečně přebujelého, kde neví pravá ruka, co dělá levá ruka,“ dostal na základě uvedeného ministr otázku, na kterou ale neodpověděl.

„To je hajzl, kdyby Ukrajincům nedávali dva roky zdravotní péči zadarmo, bylo by tam dost, ještě se Ukrajinci chovají jako dobytek,“ konstatoval jiný diskutující.

Dodejme, že podle informací serveru iDnes.cz je k dnešnímu dni aktuálně státní rozpočet ve schodku 271,4 miliardy korun.

Schválený rozpočet přitom za celý letošní rok počítá s deficitem 296 miliard korun za celý rok. Znamená to tedy, že plánovaného schodku jsme téměř dosáhli už za pět měsíců.

Ministr financí Zbyněk Stanjura proto ubezpečil, že chystá seznam opatření.

