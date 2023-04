Stanjurova reforma DPH: Zdraží léky, vodné, stočné i teplo. Jídlo zlevní o jedno procento

Zdanit pivo a fotbal! Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) hledá nové způsoby, jak dostat do státní kasy více peněz. Podle navrhované reformy DPH představené ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) se počítá s přesunem některého zboží a služeb z nejnižší do nejvyšší sazby. Vyšší daň chce Fialův kabinet uvalit mimo jiné na točené pivo, kadeřnictví a vstupenky na kulturní a sportovní akce. Dosavadní tři sazby DPH mají být redukovány na dvě. Opozice návrh ostře kritizuje.

Ministr financí Zbyněk Stanjura představil návrh reformy daně z přidané hodnoty (DPH), která má zredukovat současné tři sazby – ve výši deseti, patnácti a jednadvaceti procent – na dvě – jednu základní představující jednadvacet procent a jednu sníženou, čtrnáctiprocentní, přičemž část služeb a zboží má být přesunuta z nejnižší sazby do nejvyšší. Vyšším procentem má být zdaněno např. točené pivo či lístky na kulturní a sportovní akce. Cílem novely je dostat do státní kasy více peněz, a přispět tak ke snížení schodku rozpočtu.

„Všechny posuzujeme podle těch hledisek, to znamená, jestli je tam společenský důvod, že společnost má tyto služby například konzumovat více, že si myslíme, že je to správně, a pak můžeme pomoci sníženou sazbou. U toho piva je to z mého pohledu jednoduché, pivo je alkohol a tam žádný důvod pro to, aby alkohol byl ve snížené sazbě, já osobně nevidím. Všechny ostatní jsou k debatě,“ zdůvodňuje zamýšlené změny ministr Stanjura. Ve snížené sazbě DPH podle něj mají zůstat jen „sociálně nejcitlivější položky“. „Já doporučuji zohlednit sociální nebo zdravotní aspekt. Pak to má smysl, aby tam byla snížená sazba,“ říká šéf resortu financí.

Uvnitř vládnoucí pětikoalice však zatím nepanuje jasná shoda ohledně toho, jaké položky mají ve snížené sazbě zůstat. Piráti mají námitky vůči tomu, že tam nebude zařazeno ubytování. „Návrhy, které jsme zatím diskutovali, jako je třeba navýšení daně u ubytovacích služeb, by dopadly třeba i na studenty u vysokoškolských kolejí, kteří už nyní platí poměrně rekordní částky,“ nechal se slyšet předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

KDU-ČSL a STAN by byly pro zachování současných tří sazeb. „Každopádně si myslíme, že do té nejnižší sazby DPH by měly spadnout základní potraviny. A co se týká zase té nejvyšší sazby, tak tam by například mohly být řezané květiny nebo parní lázně. Já nevidím žádný důvod, proč by měly být v té nižší sazbě DPH,“ komentoval místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Pojďme se bavit o důsledné revizi. O tom, jaká konkrétní položka, jaká konkrétní služba nebo jaký konkrétní statek je v té konkrétní sazbě,“ prohlásil první místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček. „U každé položky vést diskusi, jestli opravdu naplňuje ten nezbytný charakter, nebo jestli by se přesunula do základní sazby,“ navrhl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Zvýšení DPH má mimo jiné také zasáhnout kadeřnictví a holičství. Šéf Asociace kadeřníků ČR Václav Pražák upozornil, že by taková změna nutně vedla ke zvýšení cen těchto služeb.

Navrhovanou reformu ostře kritizuje opozice. „Hnutí ANO vždycky snižovalo daně. Nechápu, když tohle se tváří jako pravicová vláda, jak můžou zase uvažovat o navyšování daní, oni nejsou schopní si vybrat,“ reagoval předseda hnutí, expremiér Andrej Babiš. „Dokonce jsou návrhy, kdy chtějí přeřadit i spoustu položek, které jsou třeba i důležité pro bydlení, do té 21procentní základní sazby, což je pro nás nepřijatelné,“ vyjádřil se místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Z 10 % na 14 % se má podle návrhu zvyšovat DPH u léků, jízdenek ve veřejné dopravě, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů.

Fialův kabinet teď bude o konkrétní podobě reformy jednat. Finální verzi chce představit do konce dubna. Do Sněmovny by mohl být předložen v červnu. Stanjurův návrh má v příštím roce přinést do státní kasy 24 miliard korun.

