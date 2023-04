Stanjuru zamrzí. Kadeřníci se mu za vyšší DPH pomstí

Přesun kadeřnických služeb z pásma 10% DPH do 21%. I takový záměr nedávno unikl z ministerstva financí. Pakliže na něj dojde, ministra Stanjuru možná zamrzí: Kadeřnici a kadeřnice si svou živnost přesunou do tzv. šedé ekonomiky, čili nebudou státu platit nic. Pomstí se mu tím? Jak ParlamentníListy.cz zjistily, jejich situace je mrzutá už teď.

Plánované zvyšování DPH možná zasáhne i kadeřnické služby. Místo dosavadních deseti procent by si zákazníci mohli zásadně připlatit – sazba se má podle plánu ministra financí Zbyňka Stanjury zvednout až na 21 %.

Otázka však je, zdali lidé místo akceptace vyšších cen návštěvy kadeřníků spíše neomezí…

Redakce ParlamentníchListů.cz kontaktovala několik kadeřníků napříč republikou, aby zjistila, jak se jim v současné době vede a co si myslí o připravovaném záměru Ministerstva financí. Téměř všichni se po telefonu omluvili kvůli časové vytíženosti, ale poprosili o zaslání otázek na e-mail. Do data vydání tohoto článku však od nich nepřišla odpověď. Redakci se přesto podařilo hovořit s jednou kadeřnicí, která však nechtěla veřejně uvést své celé jméno. Redakce její přání respektuje a jmenuje ji pouze jako paní Adélu.

Začalo to covidem…

Paní Adéla provozuje kadeřnické služby ve středně velké vesnici poblíž Hradce Králové. „Naše obec má něco málo přes dva tisíce obyvatel a jsme tady tři kadeřnice. Z toho dvě včetně mě jsme dost aktivní, pracujeme každý všední den. Ta třetí kolegyně, pokud vím, pracuje nepravidelně. Má studio doma a dělá jen na konkrétní objednávku,“ uvedla nás do kontextu paní Adéla.

Svému řemeslu se věnuje osm let a za tu dobu získala mnoho věrných zákaznic: „Stříhám, barvím, dělám účesy na svatby, plesy atd. Vzdělávám se, jezdím se učit na kurzy. Jsem tady spokojená a věřím, že klienti jsou spokojení taky. Nechtěla bych pracovat ve městě ve velkém salonu. Takhle mi to vyhovuje.“

Podle paní Adély zastává kadeřník ve vesnici roli podobnou hospodě: „Chlapi si jdou pokecat na pivo, ženy se jdou zkrášlit a přitom řešíme vztahy, rodinu, děti, zdraví… Jsem kadeřník a kamarádka v jednom,“ popisuje se smíchem Adéla. Smích ji ale přechází, když dojde řeč na inflaci: „Samozřejmě to cítím. Ale pro nás, kadeřníky, se to táhne už strašně dlouho. To začalo už za covidu, kdy jsme dostali hroznou ránu…“

Snížení DPH na 10 %, které kadeřníkům mělo pomoci vyrovnat právě propad po covidové pandemii, se prý na tržbách moc neprojevilo. „Některé lidi to k nám už nepřilákalo nebo omezili rozsah služeb, které chtějí provést. Ženy třeba přijdou jen na střih, ale barví se doma samy atd. Někteří starší zákazníci však také zemřeli. Já jsem takto kvůli covidu přišla určitě tak o pět šest zákazníků. Což pro malého živnostníka, jako jsem já, znamená hodně. V součtu to znamená několik tisíc měsíčně,“ přiznává paní Adéla.

Pokud lidé chodí do hospod, budou chodit i do kadeřnictví

Náklady kadeřníka čítají měsíčně nákup barev a speciálních chemikálií, čas od času je třeba také koupit nové pomůcky nebo vybavení. Paní Adéla také investuje do vzdělávání a platí si nejrůznější kadeřnické kurzy: „I na venkově chtějí být lidé in a nosit na hlavě to, co právě letí. Učím se stále nové postupy, střihy, barvení atd. Minulý rok jsem byla na školení dokonce v Anglii,“ říká paní Adéla. „Na to si však musím vydělat. Byly měsíce, kdy jsem čistý zisk měla jen pár stovek, a párkrát se mi už stalo, že jsem salon musela dotovat.“

Prostor kadeřnického salonu má Adéla pronajatý od obce. „Platím tržní nájemné, které se teď od nového roku zase zvyšovalo. Pan starosta mi dal najevo, že nemá problém pronajmout prostory někomu jinému, pokud bych snad výši nájemného rozporovala. Koneckonců, jsou tady dvě další kadeřnice, takže lidi by o služby nepřišli.“

I přes těžkosti však kadeřnice Adéla nechce svou práci opustit: „Mě to hrozně baví. Je to dřina, co si neudělám, to nemám, ale mě na tom baví ten kontakt s lidmi a to, že můžu přispívat k tomu, že naše vesnice žije.“

Diskusi o zvyšování sazeb DPH registruje, ale zůstává zatím v klidu: „Co přijde, to přijde. Pokud ten návrh projde, tak to budu muset promítnout do cen. To ale udělají všichni. A lidé se buď přizpůsobí, nebo přestanou chodit. Já jsem ale optimista,“ uzavřela pro ParlamentníListy.cz paní Adéla. „Věřím, že bude pořád dost lidí, kteří se chtějí líbit a nechají si upravit účes od kadeřníka. Pro mnoho lidí je to také relax, a jak jsem řekla, také se tady vypovídají. Pokud budou lidi chodit do hospod, tak budou chodit i do kadeřnictví…“

Kadeřníci v šedé ekonomice

ParlamentníListy.cz kontaktovaly s dotazy i Asociaci kosmetických a kadeřnických služeb, která hájí zájmy podnikatelů v těchto oblastech.

„Vyšší hranice DPH pro nás znamená další zdražení služeb. Již nyní čelíme úbytku klientů a návštěvy u nás se prodlužují,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda asociace a majitel kadeřnického salonu v pražských Holešovicích pan Václav Pražák.

A přiznal také, že ke zdražení služeb v oboru už kvůli vysoké inflaci v jisté míře došlo: „Již jsme museli zdražit služby přibližně o 10 %. Máme vyšší náklady na energie a nájmy, protože mnozí majitelé prostor zvyšovali nájem o inflaci. Zdražují se materiály, barvy atd. Dá se předpokládat, že podobně tomu bude i příští rok. Pro některé podnikatele to může být poslední kapka v již velmi napjaté finanční situaci.“

Všechny tyto negativní jevy mohou vést podle Pražáka k nepříjemnému vyústění: „Další navyšování cen způsobené vyšší sazbou DPH způsobí přesun do šedé ekonomiky,“ varuje uznávaný kadeřník.

