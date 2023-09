Stanjurův balíček ve sněmovním finále. Je to tak pitomé, až to bolí, spustil Okamura

reklama

Poslanecká sněmovna zasedla k jednání o konsolidačním balíčku ve třetím čtení. Opozice už dopředu oznámila, že vládě v maximální možné míře znepříjemní život. Bývalá ministryně financí za ANO Alena Schillerová vysvětlila proč.

„Do třetího čtení daňového balíčku vstupujeme do toho, jestli se zařadíme mezi západní země nebo se staneme pomyslným ostrovem sebevrahů, kteří si přivodí zbytečnou hospodářskou stagnaci,“ řekla před jednáním předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Na její slova upozornil server iDNES.cz. „Tady se sahá všem na daně, na benefity, obhajují, že je to v rámci demokracie, to je přece směšné,“ pokračovala.

Hnutí ANO a SPD tomu prý hodlá čelit.

Předseda SPD Tomio Okamura vystoupil obdobně.

Před jednáním kritizoval balíček i šéf SPD Tomio Okamura „Tento proinflační balíček občanům nepomůže. Uděláme vše pro to, aby nebyl schválen,“ uvedl před jednáním.

A jak poslanci ANO a SPD řekli, tak udělali.

Třetí čtení vládního balíčku na 77. schůzi odstartoval s přednostním právem na promluvu předseda SPD Tomio Okamura

„Já bych poprosil o klid,“ začal Okamura.

„Kolegyně, kolegové, prosím, opusťte sál,“ požádala na to konto místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

V řadách poslanců vyvolala smích. „Tedy ty, co chtějí dále hovořit,“ upřesnila.

„Předpokládám, že vaše výzva patřila koaličním poslancům a my bychom pak tady o konsolidačním balíčku hlasovali a odmítli ho,“ přišel s nápadem Okamura.

Poté spustil slovní palbu na vládu.

„Fialova vláda chce lidem během dvou let zvýšit daně o 100 miliard korun. S tím SPD zásadně nesouhlasí. To není žádný konsolidační balíček, to je obludná změť různých návrhů,“ vypálil zostra Okamura s tím, že poslanci SPD podali na 30 pozměňujících návrhů, které mají ochránit peněženky lidí i konta firem a obcí. „Konsolidace příjmů probíhá v rodinách, kde to myslí vážně, úplně jinak. Alespoň tam, kde si zachovali zdravý rozum,“ pokračoval Okamura s tím, že každá rozumná firma i rodina hledá cesty, jak snížit zbytné výdaje. Opakuji zbytné výdaje,“ nechal se slyšet Okamura.

Poté poukázal na to, že Česká pošta prodá některé své objekty a pravděpodobně si poté některé tyto objekty pronajme od soukromých kupců. „Je to tak pitomé, až to bolí,“ hřímal od pultíku Okamura, který Fialovu vládu označil za vládu „nekompetentních diletantů“, která podle řady médií připravila lidem největší pokles životní úrovně ve střední Evropě.

„Vláda posílá miliardy americkým zbrojařům a také ukrajinským oligarchům. Navíc si poslanci vládní koalice zvýšili platy. Poslanci SPD samozřejmě hlasovali proti. Takže vy sami sobě zvyšujete platy, ale občany odíráte z kůže,“ pálil ostrým slovními náboji předseda SPD.

Speciálně u Pirátů vytáhl jméno exnáměstka na ministerstvu vnitra Lukáše Koláříka i dnes již bývalého pracovníka na MMR piráta Matouše Vanči.

„To je jeden sexuální skandál za druhým. To obtěžuje ty úřednice. Nebo tam děláte nějaké jiné věci. Tak aby občané měli představu, to jsou exponenti vládní koalice. A teď jim vláda dala odměnu 15 milionů korun. Ale za co? Za tu nekompetentnost? Takže ano, čeští občané doplácejí na chyby své vlády,“ nešetřil vládní pětikoalici ODS TOP 09, lidovců, Pirátů a STAN.

Pokud si vláda takto počíná, tak se podle Okamury nesmí divit, že mají kabinet za „hloupý“, ale také destruktivní, který by měl ihned skončit.

„ODS jako po mrtvici zapomněla na svou dlouholetou argumentaci, že zvyšování daní ještě neznamená vyšší výběr daní. ODS říkala, že vyšší daně jen dusí ekonomiku, že znamenají přesun ekonomiky do šedé zóny. … A především ODS ihned po volbách obelhala voliče a nyní dělá pravý opak toho, co občanům slibovala,“ zaznělo z úst Tomia Okamury.

„Fialova vláda má pocit, že na občany a na firmy nepotřebuje cukr a že stačí jen pořádný masivní bič,“ hřímal předseda SPD od řečnického pultíku. „To je nejen hanebné, ale také vlastizrádné, protože jde o okrádání vlastních občanů a vlastních firem. Vy, kdo toto okrádání podporujete, styďte se,“ obrátil se na koaliční poslance.

Vytáhl na vládu také ukrajinské uprchlíky.

„Vy jste Ukrajincům vyplatili už 100 miliard. A o těch 100 miliard teď oberete občany a firmy. To nejsou žádné mandatorní výdaje. Já už jsem tady o tom mluvil, vy už jste si vybrali, koho podpoříte,“ pravil Okamura a jedním dechem dodal, že až SPD zasedne ve vládě, tak toto změní.

Upozornil, že po příchodu ukrajinských uprchlíků do Česka narostla kriminalita a ministr Vít Rakušan (STAN) podle jeho názoru nárůst kriminality ještě podporuje a bagatelizuje ho, místo toho, aby proti tomu bojoval.

Poukazoval také na to, že do Evropy přijde v tomto roce víc uprchlíků a migrantů, než přišlo v roce 2015 a Česko bude podle Okamury muset uprchlíky přijmout, nebo zaplatit tisíce eur za každého odmítnutého migranta. Na základě paktu EU, který vláda akceptovala. Proto je podle Okamury na čase vystoupit z EU, třeba i prostřednictvím hlasování o vystoupení z EU v celostátním referendu. Tady Okamura vyčetl druhému opozičnímu hnutí ANO, že tomuto kroku brání.

V této souvislosti poukázal na to, že polská vládní strana Právo a spravedlnost se chystá v souvislosti s blížícími se volbami uspořádat referendum, kde se jich zeptá, zda souhlasí s přílivem uprchlíků a migrantů z Afriky. Vedle toho mají Poláci v referendu odpovědět, zda souhlasí s posunutím věku odchodu do důchodu na 67 let. Podle Okamury by se na tyto věci měla zeptat i česká vláda svých občanů.

„Podívejte se, jak postupuje polská vláda a jak totalitně a nedemokraticky jedná Fialova vláda,“ hřímal Okamura.

Poté volal po zestátnění exekutorů a zdůrazňoval, že poslanci SPD prosazují právě tento krok, neboť ho považují za nezbytný, aby se podařilo zkrotit stále rostoucí počet exekucí.

Vedle toho je podle Okamury třeba zkrotit růst cen energií i pohonných hmot, protože tyto prvky jen napomáhají růstu inflace, kterou z Okamurova pohledu vláda nedokáže uřídit a zkrotit.

„Proto byste měli podat demisi, měli by co nejrychleji proběhnout volby a vy byste měli co nejrychleji skončit, protože z toho, co vy napácháte, už se bude příští vláda těžko dostávat. Ale Fialova vláda se drží koryt zuby nehty. I když podle průzkumu CVVM vládě věří jen 2 procenta občanů, to je rekord. Kdybyste byli demokrati, tak dávno odstoupíte. … Prezident Pavel měl už dávno zasáhnout proti vaší vládě,“ soptil Okamura.

Poté kroutil hlavou nad tím, proč prezident Pavel jmenoval na post ministra zemědělství lidovce Marka Výborného. Proč prezident Pavel jmenoval ministrem Marka Výborného, který se zemědělství nikdy nevěnoval, když je třeba řešit vysoké ceny potravin. A Marek Výborný tu funkci navíc vzal, jen proto, aby měl položku v životopisu, že byl ministr. „Takže co dělá prezident Pavel? Nedělá vůbec nic,“ zuřil Okamura.

„Vy jako přímo ničíte občany i těmito konkrétními kroky a prezident Pavel to ještě podporuje, protože byl zvolen podporou vládní pětikoalice, takže proti vládě nechce jít. On se na jejich krocích spolupodílí. Mimochodem už dvakrát podepsal okradení důchodců. S tím SPD zásadně nesouhlasí,“ zaznělo od Okamury.

„Tohle je politika Fialovy vlády. Definitivně zničit Českou republiku. Sociálně nepřizpůsobivých tady máme dost. Proč máme živit další, když navíc znásilňují české občany,“ zuřil Okamura.

Předsedovi vlády Petru Fialovi vyčetl, že s ním odmítá debatovat v některé z debat před televizními kamerami.

„Chlapsky je to srabství, to je normální slovo,“ vmetl Fialovi.

Celé vládě, včetně ministryně obrany Jany Černochové (ODS), vmetl, že se chová nedemokraticky i proto, protože se ostře vymezuje proti lidem, kteří si dovolí veřejně říct svůj názor na covid či na válku na Ukrajině, jako je profesor Jiří Beran nebo olympionik David Svoboda.

Než odstoupil od řečnického pultíku, připomínal, že lidovci udržují přátelské kontakty se sudetoněmeckým landsmanšaftem, „který má nacistické kořeny“, hřímal Okamura s tím, že v zakládající deklaraci sudetoněmeckého landsmanšaftu lze najít poznámky o nutnosti nadnárodní úpravy vztahů Čechů a Němců. To je podle Okamury také důvod, proč lidovci tolik podporují hlubší evropskou integraci.

„Ten sudetoněmecký landsmanšaft zakládali lidé, nacisté a fašisté, kteří se přímo podíleli na likvidaci českých občanů v Kobylisích,“ zuřil Okamura. „Je to ostuda, je to hnus,“ pokračoval po chvíli a volal po tom, že lidovci nemají na setkáních landsmanšaftu co dělat. Ale místo toho, aby s tím lidovci přestali, se k nim naopak přidali ještě někteří bývalí poslanci za TOP 09.

