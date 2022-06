Starostenský hejtman burcoval vládu, ať něco dělá. Reakce z koalice nebyla pěkná

reklama

Starostové pro Liberecký kraj vyzvali podle informací serveru Novinky.cz vládu, aby začala rychleji a důrazněji řešit dopady cen energií a pohonných hmot na české občany a také na fungování malých a středních podniků.

„Máme tady Frýdlantsko, Tanvaldsko, kde je průměrný plat pro drtivou většinu obyvatel nedostižným snem. A na ty ta současná krize dopadá hůř než na větší část lidí ve velkoměstech,“ uvedl Půta s tím, že inspirací vládě můžou být rozličná řešení přijatá státy Evropské unie.

Bc. Martin Půta SLK



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Půta sám prý žádný konkrétní postup neuvedl. „O tom musí rozhodnout vláda. Sedí tam hodně rozumných lidí, kteří to chápou. Je to hlavně apel na rychlost, aby se s opatřeními nečekalo. Je třeba lidem dát naději. Teď jim chodí vyúčtování za energie a pro celou řadu z nich je to šokující situace. Potřebují vědět, že je v tom vláda nenechá,“ prohlásil Půta.

Podle členů koaličních vládních stran jde ale od Půty o podivné jednání, když je sám členem vládní strany. „To je podle mého nesolidní a neférové. Zejména ve chvíli, kdy víme, že sociální energetický tarif připravuje ministr ze STAN,“ řekl předseda klubu ODS Marek Benda s tím, že mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN) má tyto věci na starosti.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Totéž Půtovi vyčetl i šéf výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL). „Jeden z klíčových ministrů, který má na starosti energetiku, je pan Síkela za hnutí STAN, tak mi to přijde paradoxní,“ prohlásil Benešík a dodal, že vlády v celé Evropě mají problémy a jsou kritizovány, že krizi dostatečně dobře neřeší.

Podle Půty se situaci s drahými energiemi musí postavit celá vláda; jeden člen kabinetu to prý sám nezvládne. „Pro to musí být společný postup vlády, těžko by to zařídil jeden ministr. Víme, že se na návrhu pracuje. Tohle je apel, který dostali i předsedové všech koaličních stran. Důležitá není jen forma a obsah, ale i rychlost, se kterou vláda přijde,“ dodal Půta, proč nešel jen za Síkelou.

Podle šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) měl Půta své výhrady říci vládě přímo. „Odmítám, že nic neděláme. Zvedáme sociální dávky. Může o ně žádat čím dál víc lidí. Připravuje se úsporný tarif, který má pomoci lidem zvládat vysoké ceny energií, a hlavně se připravujeme na příští topnou sezonu, aby bylo čím topit,“ uvedla Pekarová Adamová.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jihomoravský hejtman Jan Grolich Půtovu výzvu také nehodnotí kladně a s lidmi z vlády se prý snaží jednat napřímo. „V KDU-ČSL o podobných aktivitách neuvažujeme. Ve vládě máme své ministry, a když máme problém, tak to řešíme přímo s nimi, a ne nějakými proklamacemi. Je třeba odlišit, že to nedělá kraj, ale lokální sdružení,“ řekl Grolich a dodal, že to asi může mít souvislost s blížícími se komunálními volbami.

Psali jsme: Do podzimu kolaps! Významní podnikatelé uspořádali sešlost. Bez Fialy. Alena Vitásková má zprávy, které otřesou celou zemí Politolog: Hnutí STAN dopadlo jako křižník Moskva. Voliči ho pošlou „na chuj“ Kalousek: Nebudu mlčet k populistickému plýtvání penězi Vládo, dělejte něco, nebo to skončí špatně. Oficiální výzva koaličního hnutí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama