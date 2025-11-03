Seďa (SOCDEM): Odbory mají jasně říct, na čí straně jsou

Peníze dělají peníze a pravicové vlády budou vždy hájit zájmy oligarchů a kapitálu. Přece stačí, když drobky z hospodářského růstu popadají těm dole. Odbory, které jsou slabé v průmyslu a v zemědelství, ale jsou silné ve školství, zdravotnictví a ve státní správě, mají v popisu práce hájit zájmy zaměstnanců. Proto nemohou být apolitické, ale mají jasně a zřetelně říct, na čí straně jsou.
Protože to nedělají a hrají oportunní politiku, tak jsou naši zaměstnanci tam, kde jsou. Pokud si politici neuvědomí, že růst HDP ovlivňuje český průmysl a bez něj to nepůjde, pak předvolební sliby vezmou za své či půjdou k tíži zaměstnanců a seniorů.
Ing. Antonín Seďa
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV