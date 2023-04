Stíhačky F-35 pro ČR: 40 miliard za letadla. A více než 60 miliard padne na toto

reklama

Cupáková v rozhovoru pro server Novinky.cz potvrdila, že obří zakázka se netýká jen samotných letadel, ale mnoha dalších náležitostí. „Na celé zakázce se podílí asi čtyřicet položek. Pořizujeme si celou schopnost, což předpokládá, že budeme mít vycvičené piloty, připravenou infrastrukturu, připravený personál, zajištěnou oblast bezpečnosti a vyškolené bezpečnostní techniky,“ popisuje Cupáková.

Česká strana podle ní nemohla vyjednat levnější podmínky, protože cena stíhaček je neměnná pro jakékoliv kupce. „Pořád obecně platí, že jedno letadlo vychází na 80 milionů dolarů (1,7 miliardy korun). Ta cena je stoprocentně neměnná. Nikdo nikdy nevyjedná jinou cenu, než Američané dávají své i ostatním armádám. V obchodě vláda – vláda a v takto komplexním projektu je potřeba na rovinu říci, že nevyjednáme jinou cenu za letouny a výcvik, protože v tomto jsou ceny pro všechny naprosto identické,“ vysvětluje Cupáková.

I tak ale prý právě česká strana vyvíjí ze všech zemí největší tlak na to, aby byla dohoda co nejvýhodnější v ostatních parametrech. „Byla jsem překvapená, že nám teď v USA řekli, že jsme země, která vyvíjí největší tlak, který zatím při vyjednáváních zažili. Vzala jsem si to jako kompliment,“ říká Cupáková s tím, že vyjednává desetiletý kontrakt, v jehož rámci bude zcela zabezpečený provoz a servis letadel.

Úspory vyjednávací tým v čele s Cupákovou hledá například na výcviku personálu. „Velkou roli v ceně hraje výcvik personálu, a to je částečně na nás, jak si to zorganizujeme. Některé země celý výcvik uskuteční v USA, ale zaplatí si za to. My necháme ve Spojených státech vycvičit jen část pilotů, jen instruktory, a ti nám pak budou cvičit piloty u nás. Na tom se snažíme maximálně šetřit. Snažíme se také získat informace, co obnáší údržba letounu, aby si ji mohli dělat v maximální míře sami vojáci na základně,“ ubezpečuje Cupáková, že je snaha o co největší úsporu.

Celý kontrakt musí být podle Cupákové smysluplný v rámci rozpočtu armády, jinak by nákup neproběhl. „Hned jak jsem se stala vyjednavačkou v tomto kontraktu, dávám si velký pozor na to, abych měla doloženo, že ten nákup v rámci celého rozpočtu resortu obrany dává smysl, a abych vyvíjela dostatečný tlak na armádu, která musí jasně vyčíslit nejen to, kolik bude stát samotný letoun, ale jaké s tím budou spojené celkové náklady a zda ufinancujeme ostatní potřeby,“ tvrdí Cupáková.

Česká strana prý také vyjednává individuální splátkový kalendář, což jiné země neudělaly. „Překvapivě s Američany nikdo nevyjednával individuální splátkový kalendář. To se nám daří velmi dobře. S Ministerstvem financí také už řešíme eliminaci kurzových ztrát. Dánové nám poradili, abychom měli co nejvíce schůdných variant. Od všech víme, že komplexnost problémů u tohoto systému je obrovská a že nikdo takový projekt ještě nezažil,“ má jasno Cupáková.

V rámci projektu se česká strana snaží také o co největší zapojení českých firem, ačkoliv ani v tomto prý Američané nikomu příliš neustupují. „Dodavatelský řetězec je skoro uzavřený a šance se do něj dostat je strašně malá. Z naší strany je ale velký tlak na to, abychom do Česka dostali nové technologie, aby ta zakázka něco přinesla i našemu průmyslu, ale slibovat nějaká procenta nemůžeme,“ tvrdí Cupáková.

„My se snažíme celý proces nákupu urychlit, co to jde, proto nebude jednoduché české firmy do toho řetězce dostat, neboť Lockheed Martin měl poměrně málo času na to, aby si na českém trhu vytipoval vhodné firmy. Ale někde je šance, že uspějeme. Například firma Ray Service, dodavatel kabelových svazků a elektromechaniky, už podepsala memorandum o porozumění. A o dalších jednáme,“ dodává k obří zakázce Cupáková.

Pořízení amerických strojů, jejichž cena a následný provoz je dražší než u švédských gripenů, dlouhodobě kritizuje opozice. Poslanec Pavel Růžička (ANO) nechápe, že česká vláda přijímá nabídku, ve které se nedá jednat o kompromisech ani na ceně, ani na zapojení českého průmyslu.

„‚Přijímáme jednostrannou nabídku, která prakticky není jednatelná.‘ Tohle řekne zástupce Ministerstva obrany o zakázce za více než 100 mld. Kč. A zároveň dodá, že vláda není schopná zaručit přínos pro český průmysl. Termín české zájmy už vláda nezná?“ ptá se Růžička na Twitteru.

Přisadil si i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Mladým není co závidět, až budou splácet deficit ČR. Celý život,“ glosoval Šmucler.

Stíhačky F-35 navíc podle všeho mají určité problémy s přehříváním motorů, což jejich provoz neočekávaně ještě prodražuje. Podle amerických odborníků i příslušníků tamních ozbrojených sil se motory přehřívají, protože nejsou konstruovány na zvýšené požadavky na chlazení. To s sebou nese zvýšené náklady na údržbu.

„Americká armáda považuje modernizace motorů pro všechny varianty F-35 Joint Strike Fighter za kritický problém, protože motory Pratt & Whitney F135, které pohánějí všechna letadla, musejí běžně pracovat při vyšších teplotách, než se očekávalo, což vede k zvýšeným nákladům na údržbu i logistiku a poškozuje to celkovou připravenost F-35,“ píše to americký novinář, odborník na problematiku bojových letadel Josef Trevithick.

Psali jsme: Na to budete šetřit, důchodci, 12 let: Soupis zbraní pro armádu Stíhačky, které chce Černochová: Pavel Růžička ukázal cenu. Pro Česko obrovskou Stanjurova válečná daň? Dráždivé. Ve válce nejsme, ale... Černochová dala karty na stůl Vydírání. A podezření. Letouny z USA: Analytik dal dohromady vážné věci

