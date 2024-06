Stíhačky pro Ukrajinu od Macrona. Jenže až v roce 2025

Francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil Ukrajincům, že jim nechá dodat stíhačky Mirage 2000. „Umožňují Ukrajině chránit její terén a vzdušný prostor,“ prohlásil před televizními kamerami. Na jeho slova upozornil také server německého deníku Bild. Slíbil také vycvičit 4500 ukrajinských vojáků. Do světa opět ohlásil, že je nakloněn vyslat francouzské vojáky do týlu ukrajinského bojiště, aby zde trénovali Ukrajince bránící svou vlast.

„Nemělo by existovat žádné tabu,“ zdůraznil. Ukrajinský ministr obrany před dvěma dny požádal spojence o výcvik na Ukrajině, řekl Macron. „To znamená, že existuje žádost, a kdykoli existuje žádost, přemýšlíme o tom, jak můžeme pomoci,“ řekl Macron.

V obdobném duchu pravděpodobně promluví i při osobním setkání se Zelenským. K setkání obou státníků by mělo dojít během dnešního dne.

Stíhačky Mirage jsou víceúčelové bojové stroje. Server Kyiv Independent připomněl, že jde o stroje čtvrté generace. Stroje Mirage 2000-5 mají být na Ukrajinu převedeny do roka. Jde o letoun, který se vyvíjel od 70. let minulého století.

Nizozemsko plánuje začít dodávat své stíhačky F-16 na Ukrajinu letos na podzim poté, co Dánsko začne převádět svá letadla již v létě, uvedla nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová během tiskové konference ve Vilniusu, informovala Delfi 6.

„Zítra zahájíme novou spolupráci a oznámíme přesun stíhaček Mirage 2000-5 na Ukrajinu, vyrobených francouzským výrobcem Dassault a vycvičíme jejich ukrajinské piloty ve Francii,“ řekl během rozhovoru Macron.

Vybrané západní země uvedly, že Ukrajině bude povoleno používat F-16 pro údery v Rusku, ale schopnost Ukrajiny provozovat F-16 blízko mezinárodních hranic závisí na schopnosti Ukrajiny ničit prostředky protivzdušné obrany v Rusku. Protivzdušnou obranu Ruska by Ukrajinci mohli ničit s pomocí západních zbraní.

Ve stejné době ruský prezident pravděpodobně nechtěně naznačil, jak velké ztráty Rusové mají měsíc co měsíc na Ukrajině.

„Putin 5. června neúmyslně naznačil, že ruské síly mohou na Ukrajině utrpět zhruba 20 000 ztrát měsíčně, což, pokud by to bylo přesné, by se zhruba rovnalo počtu nového personálu, který Rusko údajně měsíčně generuje, nebo těsně pod ním,“ napsal washingtonský Instiut pro studium války (ISW) s tím, že Putin se prořekl, že asi tak 5 tisíc vojáků je na Ukrajině každý měsíc zabito. Při klasických vojenských propočtech, které říkají, že na jednoho zabitého zpravidla v bojích připadají tři zranění by to znamenala, že každý měsíc je zraněno na 15 tisíc ruských vojáků.

Zástupce náčelníka generálmajora Ukrajinského hlavního ředitelství vojenské rozvědky (GUR) Vadym Skibitskyi dne 15. ledna 2024 podle ISW oznámil, že Rusko nabírá kolem 30 000 pracovníků měsíčně. Ruslan Puchov, šéf moskevského Centra pro analýzu strategií a technologií a člen civilního poradního sboru ruského ministerstva obrany (MO), podobně v polovině dubna 2024 tvrdil, že současné ruské kryptomobilizační snahy každý měsíc generuje zhruba 30 000 nových sil.

Místopředseda Výboru ukrajinské Nejvyšší rady pro lidská práva, deokupaci a reintegraci Ruslan Horbenko podle ISW naznačil, že ukrajinská armáda v roce 2024 naverbuje zhruba 120 000 sil, ačkoli zjevně pomalý příchod západní bezpečnostní pomoci pravděpodobně omezí schopnost Ukrajiny tyto síly dostatečně zajistit a vybavit. Horbenko v rozhovoru pro ukrajinský portál Ukrinform zveřejněném 6. června uvedl, že ukrajinské vojenské velení a velitelé frontové linie uvedli, že ukrajinská armáda potřebuje v roce 2024 100 000 až 110 000 rekrutů.