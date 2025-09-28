Stíhat, blokovat, zavírat. Na Staromáku pustili ke slovu Mejstříka

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
K demonstrantům na Staroměstském náměstí promluvil také studentský vůdce z listopadu 1989 Martin Mejstřík. „Propaganda se stala jednou z nejúčinnější zbraní nacistického Německa a komunistického Ruska. Je dobré, že nás Trump staví na vlastní nohy. Kreml nás svou propagandou rozežírá zevnitř,“. … ve Velké Británii pomohl prosadit brexit. V USA dvakrát umetl cestu Donaldu Trumpovi,“ nebral si servítky Mejstřík, který zdůrazňoval, že Putin je mezinárodně uznaný agresor, proti němuž Evropa nenašla jednotu.
„Putin je mezinárodně uznávaný zločinec. Evropa je ve válce. Po druhé světové válce přijala Evropa princip demokracie. Je třeba zablokovat Rusku všechny dezinformační kanály. Je třeba trestně stíhat všechny, kdo šíří ruskou propagandu a adorují Rusko. Týká se to především sociálních sítí. Je třeba postavit mimo zákon politiky, kteří šíří ruské dezinformační narativy. Putin je kágébák odkojený komunismem. Chtějme po našich politicích, aby okamžitě začali vliv ruské propagandy řešit. Je zřejmé, koho volit. Nejsme jako oni. My patříme na Západ,“ zdůraznil Mejstřík.
A žádal demokratické politiky, aby začali vliv ruské propagandy řešit.
„Vážení přátelé, myslím, že je zřejmé, koho volit. … My patříme na Západ,“ rozloučil se s demonstranty.
autor: Miloš Polák