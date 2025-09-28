Stíhat, blokovat, zavírat. Na Staromáku pustili ke slovu Mejstříka

28.09.2025 16:50

27. září se u Hradu sešli zástupci spolku Svatopluk a opozičních hnutí Stačilo! a SPD. O den později svolalo na Staroměstské náměstí v Praze uskupení Milion chvilek pro demokracii. V Den české státnosti, ve svátek sv. Václava, promluvil k demonstrantům mimo jiné i jeden ze studentských vůdců z listopadu 1989 Martin Mejstřík. „Je třeba zablokovat Rusku všechny jeho dezinformační kanály. Je třeba trestně stíhat všechny, kdo zde šíří ruskou propagandu a adorují Rusko,“ hřímal.

Stíhat, blokovat, zavírat. Na Staromáku pustili ke slovu Mejstříka
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Mejstřík

Zástupci milionu chvilek bijí na poplach. Ve jménu záchrany demokracie. „Řekněte Ne extremistům,“ zaznělo od organizátorů akce. A ještě než začneme, chovejte se klidně a důstojně,“ zaznělo také z pódia.

K demonstrantům na Staroměstském náměstí promluvil také studentský vůdce z listopadu 1989 Martin Mejstřík. „Propaganda se stala jednou z nejúčinnější zbraní nacistického Německa a komunistického Ruska. Je dobré, že nás Trump staví na vlastní nohy. Kreml nás svou propagandou rozežírá zevnitř,“. … ve Velké Británii pomohl prosadit brexit. V USA dvakrát umetl cestu Donaldu Trumpovi,“ nebral si servítky Mejstřík, který zdůrazňoval, že Putin je mezinárodně uznaný agresor, proti němuž Evropa nenašla jednotu.

„Putin je mezinárodně uznávaný zločinec. Evropa je ve válce. Po druhé světové válce přijala Evropa princip demokracie. Je třeba zablokovat Rusku všechny dezinformační kanály. Je třeba trestně stíhat všechny, kdo šíří ruskou propagandu a adorují Rusko. Týká se to především sociálních sítí. Je třeba postavit mimo zákon politiky, kteří šíří ruské dezinformační narativy. Putin je kágébák odkojený komunismem. Chtějme po našich politicích, aby okamžitě začali vliv ruské propagandy řešit. Je zřejmé, koho volit. Nejsme jako oni. My patříme na Západ,“ zdůraznil Mejstřík.

A žádal demokratické politiky, aby začali vliv ruské propagandy řešit.

„Vážení přátelé, myslím, že je zřejmé, koho volit. … My patříme na Západ,“ rozloučil se s demonstranty.

Psali jsme:

Majerová (Trikolora): Čas dozrál
Volby v Moldavsku: Zakladatel Telegramu odhalil francouzskou stopu
Maláčová proti Šlachtovi. Partie pokračovala ostře
U Hradu nakonec nebyl klid. Zbabělý úder na Rajchla

 

Článek obsahuje štítky

Česko , demokracie , demonstrace , Mejstřík , Praha , Rusko , volby , propaganda , Milion chvilek pro demokracii

autor: Miloš Polák

