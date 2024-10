Stoletý hurikán se řítí na Harrisovou. Trump má výhodu

Na Floridu se žene hurikán, který získal název Milton. Miliony lidí ze státu utíkají, aby si zachránily holý život. „Mohu říct bez jakékoli dramatizace: Jestli v jedné z těch evakuačních zón zůstanete, zemřete,“ řekla v noci na středu starostka floridského města Tampa Jane Castorová. A právě hurikán takové síly, který bude ničit vše, co se mu postaví do cesty, bude vážnou zkouškou pro končící administrativu úřadujícího prezidenta Joea Bidena a jeho viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Pokud nezvládnou řešit důsledky přírodní katastrofy, propíše se to i do výsledků voleb. A republikánští politici už začínají házet prezidentské kandidátce klacky pod nohy.

Biden v pondělí podepsal nouzovou deklaraci pro Floridu s odkazem na více než tři desítky okresů, které by mohla bouře zasáhnout. Sázky jsou pro Harrisovou ovšem vysoké. Na Floridě má podle průzkumů větší šanci vyhrát bývalý prezident Trump. A Harrisová by mohla Trumpovi při dobře zvládnutém řešení krize zásadně ubrat hlasy. Jenže v krizovém řízení vzbuzuje Trump větší důvěru. Je Harrisová dobrou krizovou manažerkou? To může síla hurikánu Milton odhalit až na kost.

„Pokud se vyskytnou nějaké nedostatky v plánech Národní gardy nebo FEMA pomoci těm státům, které stojí v cestě hurikánu, bude Trump považován za někoho, kdo řekne: ‚Říkal jsem vám to‘,“ řekl Ron Bonjean, republikánský stratég.

Zatímco Harrisová na Floridě vítězila nad Trumpem v hodnocení toho, který kandidát je soucitnější nebo čestnější, v myslích mnohých voličů si ještě musí plně upevnit své vedoucí postavení v řízení ekonomiky a národní bezpečnosti, zmiňuje server The Hill. A to obzvláště s ohledem na to, že na konci září se oblastí prohnal hurikán Helene, který se také stal předmětem předvolební kampaně obou kandidátů.

Kamala Harrisová se snažila hurikánu Helene politicky využít ve svůj prospěch. Objížděla s fotografy v zádech zasažené státy a dožadovala se lepšího krizového řízení, řešila jednotlivé problémy.

„Pracoval jsem na těchto hurikánech za prezidenta Trumpa i prezidenta Bidena. Ani jeden z nich se to nikdy nepokusil zpolitizovat,“ řekl pro televizi Fox republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis, který byl loni sám prezidentským kandidátem Republikánské strany.

„Nikdy neřešila žádnou z bouří, které jsme měli od té doby, co byla viceprezidentkou až do teď, zatímco najednou se snaží seskočit padákem z výšin Bílého domu a píchnout si injekci, když v minulosti nikdy neprojevila žádný zájem o řešení přírodních katastrof,“ pokračoval. „Víme, že je to kvůli politice. Víme, že je to kvůli její kampani,“ řekl DeSantis pro Fox. Přičemž Kamale Harrisové nezvedá telefon.

Kamala Harrisová reagovala na DeSantisova slova prudce. „Lidé právě teď zoufale potřebují podporu a oni hrají v těchto krizových situacích politické hry – to je vrchol. Je to naprosto neodpustitelné a je to sobecké a je to o politikaření místo toho, abyste dělali práci, na kterou jste složili přísahu, tedy klást lidi na první místo,“ nepárala se s DeSantisem kandidátka na prezidentku.

Donald Trump už využil pro svůj volební boj předchozí hurikán Helene. Obvinil Bidena a Harrisovou, že Federální agentura pro krizové řízení (FEMA) utratila všechny peníze za pomoc migrantům a že lidé zasažení hurikánem dostanou jen 750 dolarů, ač škody mohly šplhat do milionů.

„Trump sahá po jakémkoli tématu, které pohne posledních 5 procent nerozhodnutých voličů. Ví, že katastrofy jsou pro lidi v postižených oblastech traumatizující a chce využít jejich obtížných podmínek k tomu, aby postrčil lidi jeho směrem,“ řekl Darrell West, vedoucí vědecký pracovník v Brookings Institution.

Ovšem vyšlo najevo, že informace o tom, že FEMA je s rozpočtem pomoci pro zasažené hurikánem na suchu, nejsou pravdivé. „Nejúčinnější zprávy jsou ty, které mají tu výhodu, že jsou pravdivé. Když máte republikány přímo v rozporu s Trumpovým argumentem, jako guvernér Kemp, vše, co dělá, je posilovat lidi, kteří už jsou na jeho straně, a nepřesvědčuje nikoho jiného, aby se k němu přidal,“ řekl republikánský analytik Whit Ayres s tím, že to ve výsledku může Trumpovi hlasy sebrat. Kamala Harrisová pak, jak informuje CNN, od pondělí nezapomene u každé příležitosti zmínit, že Trump používá nepravdy ohledně vládní pomoci obětem hurikánu.

