Straší lidi, „koupali“ Okamuru v ČT. Ten vytáhl data. Takto je to s kriminalitou Ukrajinců

V tomto týdnu ve Sněmovně prošel vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024 prvním čtením. Co na něj jako opozice říkáte?

Fialova vláda extrémně zadlužuje naši zemi a současně odírá lidi o peníze. Máme vlastní návrh, který ušetří zbytečné výdaje a pomůže českým občanům. Vláda předkládá státní rozpočet s deficitem ve výši 252 miliard korun, přičemž ještě v květnu sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) schodek o 43 miliard korun nižší. Návrh rozpočtu např. meziročně o třetinu snižuje výdaje Ministerstva pro místní rozvoj, což zásadně omezí potřebnou podporu bydlení.

Návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z tzv. vládního konsolidačního balíčku, který ještě není definitivně schválen, a není tedy platný a účinný. Zvýšení daní společně se zdražením elektřiny přitom povede ke zvýšení celkových odvodů ve výši několika desítek miliard korun. Navrhli jsme proto vrátit takto koncipovaný návrh státního rozpočtu k přepracování. To nám bohužel neprošlo.

Jak tedy chcete postupovat dále?

Poslanci hnutí SPD jsou připraveni předložit své vlastní pozměňovací návrhy, které přesměrují neefektivní a zbytné výdaje do oblastí, kde budou sloužit českým občanům a firmám a pomohou jim. Máme vlastní plán konsolidace veřejných financí a snižování státního dluhu, ve kterém mj. navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 9903 lidí

Ceny elektřiny a plynu pro domácnosti byly podle Eurostatu v České republice v letošním prvním pololetí výrazně vyšší než v ostatních členských zemích Visegrádské skupiny a taky vyšší, než je průměr Evropské unie. Elektřina českým domácnostem meziročně zdražila o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Je to podle vás vina Fialovy vlády?

Fialova vláda sice mluví o tom, že bojuje proti inflaci, ale zdražování pokračuje. Řešením je nahradit Fialovu vládu vládou, která bude hájit zájmy našeho státu a občanů. Hnutí SPD má dostatek odborníků pro účast na takové vládě. To, co jste zmínil, nejsou ale jediné jobovky z ekonomiky.

Tak například modelovou čtyřčlennou rodinu – dvě děti, z toho jedno ve školkovém věku, jeden z rodičů na rodičovské dovolené a druhý s průměrným příjmem kolem 43 tisíc hrubého měsíčně – vládní konsolidační balíček připraví podle propočtu hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila zhruba o 2 000 korun měsíčně. A podle hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové vládní „konsolidační balíček“ zdraží lidem bydlení a dopadne hlavně na lidi s nižšími a středními příjmy. A dokonce sám ministr průmyslu Síkela (STAN) připustil, že se elektřina pro domácnosti zdraží až o deset procent.

Dále podle posledních dat Deloitte Property Indexu jsme napříč Evropou na předposledním místě v dostupnosti vlastního bydlení. Před námi je už jen Slovensko, kde je v poměru ke mzdám bydlení nejdražší. U nás lidé na byt o rozloze 70 m2 potřebují ekvivalent průměrného hrubého ročního platu za třináct let. Fialova vláda neudělala pro zlepšení bydlení pro české občany nic. Naopak jim chce zvýšit daň z nemovitosti či na paliva, což ještě bydlení prodraží. Tady je třeba zdůraznit, že řešení dostupnosti bydlení má ve vládě na starosti ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Za dva roky ve funkci nic nenavrhl ani nic neprosadil. Piráti totálně selhali. Slyšíme o nich jen v souvislosti se sexuálními skandály na ministerstvech, nadstandardním počtem státních aut s řidiči či luxusním občerstvením za miliony korun na jimi řízeném ministerstvu.

Psali jsme: Aristokrat u Bartoše. 432 Kč za bufetový oběd. Takto se na vládě v milionech nakupuje občerstvení Sněmovna schválila Bartošovu agenturu. Mezitím už běží „pirátské výběrko“ na ředitele Zbytky ze Sněmovny dejte chudým. Pekarová nařídila DIA není dieta. Sto čtyřicet tisíc měsíčně v chystaném Bartošově úřadě. Bez příplatků

Pojďme dále. V České televizi jsem zhlédl reportáž, že prý jste šířil dezinformace ohledně kriminality Ukrajinců na našem území. Co byste Reportérům ČT řekl?

Provládní Reportéři ČT v pondělní reportáži zalhali. Oni tam říkali, že prý kriminalita Ukrajinců v ČR nestoupá. Není to pravda. Mám k dispozici písemnou odpověď ministra vnitra Rakušana na moji interpelaci. Budu z toho citovat. Počet protiprávních skutků ukrajinských občanů v ČR: 2020 – 1 535 skutků, 2021 – 1 705, 2022 – 2 568 skutků. Jedná se tedy o prudký nárůst. Sám váš server napsal, že ve druhé polovině dubna tohoto roku došlo v Praze 10 v brzkých ranních hodinách ke znásilnění vysokoškolské studentky třemi ukrajinsky hovořícími mladíky ve věku kolem dvaceti let. Protiprávního jednání Ukrajinců v ČR přibývá a svým chováním ohrožují naše občany.

Před několika dny silně opilý osmnáctiletý ukrajinský řidič po nehodě nadýchal 2,55 promile. K nehodě došlo v Plzeňské ulici v Mariánských Lázních. Osobní vůz Peugeot 206 vyjel z vozovky, najel na betonové panely a poté se převrátil na střechu. Hnutí SPD požaduje vypovězení cizinců, kteří u nás páchají protiprávní činnost.

Fotogalerie: - Interpelace na Rakušana

Velký ohlas vyvolala zpráva, že z Bruselu přichází iniciativa, která má ve všech 27 unijních státech zakázat chov určitých druhů zvířat v domácnostech. Dotknout se má drtivé většiny rozšířených druhů, které chovají akvaristé či teraristé, zákaz by měli mít například křečci, papoušci, hadi a další. Měla by EU opravdu řešit, co kdo bude doma chovat?

Tato věc ukazuje to, co říkám už dlouho. Vedení EU nám chce diktovat ve všech oblastech, jak se máme v České republice chovat a co smíme a nesmíme. V Česku má přitom podle průzkumů 78 procent lidí nějaké zvíře. Co je Evropské unii do toho, co se chová v jednotlivých státech? Evropská unie nepomáhá, ale škodí. Čím dříve ji opustíme, tím lépe!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když jsme u té Evropské unie, tak Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) ve středu odhlasoval Němci a Francouzi připravený dokument, který výslovně navrhuje zrušit členským státům právo veta a předat jejich další kompetence do Bruselu, jako jsou obrana, zahraniční politika, energetika a další. Pokud by to skutečně padlo jako seriózní návrh, jak byste reagovali?

To by znamenalo konec suverenity našeho státu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat ze všech sil a je to jen další důkaz, že bychom měli vystoupit z nereformovatelné Evropské unie. Evropská unie je nereformovatelná, omezuje svobodu a zabíjí svobodné suverénní evropské národy neomarxismem, multikulturalismem, masovou imigrací a globalismem. Zrušení práva veta a konec suverenity našeho státu prosazuje prezident Petr Pavel a vládní Piráti a TOP 09, tedy i strany Fialovy vládní koalice. To lze podle mého názoru nazvat velezradou. Připomněli jsme si 28. října a obnovení suverenity našeho státu. Nesmíme pošlapat památku všech, kteří bojovali a umírali za svobodu a suverenitu našeho národa a státu.

Příští rok nás čekají do Evropského parlamentu další volby. ODS se definitivně rozhodla, že do nich nepůjde samostatně, ale společně s KDU-ČSL a TOP 09 pod hlavičkou koalice SPOLU. Nebude to fér alespoň v tom, že voliči budou moci složit účty celé Fialově kandidátce?

Programové spojení ODS s paní Pekarovou Adamovou je smrtící úder, který ODS zasadila sama sobě. TOP 09 je spolu s Piráty největším podporovatelem zlotřilostí, jako je Green Deal, migrace, cenzura či genderový fanatismus. Naštěstí ale mají konzervativně smýšlející voliči ODS variantu – mohou volit SPD, která říká a prosazuje přesně to, co chtějí i oni, tedy zdravý rozum bez ideologického bruselského fanatismu.

O úrovni koalice SPOLU svědčí to, že má paní Pekarová Adamová připravený ve Sněmovně „jaderný kufřík na opozici“, tak to nazývá, neboli je to usnesení, které má v šuplíku, které má připravené tak, aby umlčela opozici. Zaklínají se svobodou a demokracií, ale chystají nám novou totalitu.

A Pekarová Adamová řekla také, že za nedostatek léků může opozice. Podle ní za to nemůže vláda. Nevím, zda to má paní Pekarová v hlavě v pořádku. Nepomátla se dočista? Prostě drzost a arogance vládnoucí koalice ODS, Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL vůči občanům nebere konce.

Fotogalerie: - Okamura versus Pekarová

Teď máte na mysli něco konkrétního?

Vedení Prahy, které má stejné politické složení jako Fialova vládní koalice na celostátní úrovni, v pondělí schválilo padesátimilionovou zakázku pro firmu Václava Nováka, který je obviněný v kauze organizovaného zločinu Dozimetr. To je výsměch.

A když jsme zabrousili na regionální témata, v týdnu také padl rozsudek v kauze znečištění Bečvy. Soud shledal, že únikem chemikálií je vinna jedna z firem, ale kolem vyšetřování byl takový zmatek, že nelze určit konkrétní vinu, takže upustil od trestu. Co na to říci?

Kauza Bečva podle mě ukazuje totální selhání státu a jeho orgánů, které podle mě nekonaly, jak konat měly, a je důkazem toho, do jakého s odpuštěním bordelu polistopadové vlády dovedly tuto zemi. Vykydat tenhle hnůj bude pro vlastence v budoucnu velká práce.

