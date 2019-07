Středočeská potyčka. Fanoušci šéfa STANu vyhrožovali radnímu kraje. Ten se neudržel

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 6% Je to špatně 86% Je to jedno 8% hlasovalo: 3552 lidí

„Očekával někdo z vás od Martina Hermana omluvu? To, že vyvodí nějaké důsledky z toho, že pod falešným jménem Jaromír Havlíček uveřejnil lživý leták před volbami? Ne, ne, přátelé. Odhalený podvodník pokračuje. Tentokrát, a to velmi oceňuji, už pod vlastním jménem :))) Jistě za nemalé peníze distribuuje tento ”magazín” do kolínských schránek. Tak příjemné počtení. Jak už víme, Martin Herman má vždy ty nejlepší informace,“ napsal letitý starosta města Kolín a předseda STAN na Facebooku.

Vít Rakušan tak reagoval na výtisk Kolínského expresu, který Martin Herman vydal, aby podle svých vlastních slov dal prostor na diskusi okolo skandálů končícího starosty Rakušana.

„A že těch skandálů je. Kolínská klíčenka, rekonstrukce Pražské ulice, papalášský pronájem auta v době, kdy byl na kraji, problémy s rozpočtem, účelové zakázky pro kamarády a podporovatele, střet zájmů jeho právního zástupce. Kterého mimochodem také nazývá kamarádem. Dalo by se pokračovat dlouho. Proto jsem vydal vlastním nákladem takový magazín, který na některé kauzy upozorňuje. V Kolíně totiž není jak dostat tyto informace mezi lidi. Kolínský Pres je hlásnou troubou pana Rakušana, dokonce je vydáván radním za jeho hnutí Změna pro Kolín,“ dodal pro naši redakci Martin Herman.

Psali jsme: V Moskvě to vře. A Rakušan chce v celé věci tlačit na ministra zahraničí

Do tohoto politika se následně pod příspěvkem pustil jeden z Rakušanových fanoušků, který mu vyhrožoval napadením.

„Ty tlamo vypasená, aby ses nedivil, až Ti někdo dá loket s rozběhem. Jsi totiž nevídaný koledník, vážně si koleduješ, že Ti někdo dá lívanec za krk. Jsme slušné město a nechceme tu nepokoje, které vyvoláváš,“ napsal občan Kolína na účet Martina Hermana.

„Už mě nepřekvapuje, že takový typ „diskuze“ Vít Rakušan toleruje. Spíše mám pocit, že ho naopak podporuje. Na urážky od samotného Víta Rakušana, že jsem buran z Ovčár, že nepoužívám mozek a podobně, jsem si již zvykl. Jeho týdeník o mně dokonce píše jako o ještě větším blbci, než jsme čekali…. Už v komunálních volbách mi někteří posílali vzkazy, ať se na to vykašlu. Bohužel skrytých i veřejných výhrůžek násilím v posledních dnech přibylo. Není to příjemné. Na druhou stranu to ukazuje, že mám pravdu a že v Kolíně panují polomafiánské poměry,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Herman.

Toho ani nepřekvapuje, že Rakušan nezakročil a svého fanouška nezkrotil. „Shodil masku slušňáka a ukazuje svoji pravou tvář. Kdo jde proti němu, ten dostane loktem s rozběhem od jeho přátel a podporovatelů. Lidé si určitě udělají obrázek sami,“ vysvětluje Herman.

Proto jsme se Víta Rakušana v úterý zeptali, z jakého důvodu proti útokům na svém Facebooku nezakročil. Sám politik STANu totiž na svém Twitteru odsoudil útoky proti demonstrantům v Rusku, když napsal: „Ruská občanská společnost se probouzí. Putinův režim už ale nepotřebuje ani vytvářet zdání demokracie a právního státu, a tak se neštítí mlátit a zavírat mladé demonstranty za pouhou četbu Ústavy.“

Rakušan ovšem pro ParlamentníListy.cz odmítl, že by na útoky a výhružky svých podporovatelů nezareagoval.

„Do diskuze pod daným příspěvkem, jak se můžete přesvědčit, jsem nevstupoval, celou diskuzi jsem ani nečetl – výhružky násilím odsuzuji, proto jsem napsal autorovi, aby se vyhnul jakýmkoliv projevům (byť i verbálního) násilí na mém profilu,“ vysvětlil.

autor: B. Richterová a T. A. Nový