Středula zpět v čele ČMKOS. A hned udeřil: Budou protivládní protesty. A hodně

Josef Středula je od pondělí znovu v čele Českomoravské konfederace odborových svazů, o tuto funkci přišel fakticky na konci loňského roku, protože pět měsíců neplatil členské příspěvky, tím mu zaniklo členství v odborech a automaticky i funkce předsedy.

Zatímco před dvěma lety, při poslední řádné volbě, získal Středula 88 procent hlasů delegátů, včera jich získal pouze 57 procent, protikandidáta neměl. Od odborových šéfů zaznívá, že jde o slabý mandát.

Staronový předseda ČMKOS si je vědom, že se do slabé podpory promítly jeho přešlapy: „Když někdo udělá chybu, jako jsem udělal já, tak má samozřejmě ta chyba svůj důsledek. Vnímám to jako zcela oprávněný pohlavek ze strany kolegů, kteří u té volby byli. Bylo to zcela oprávněné,“ uvedl Středula.

Pro jednání s vládou podle něj ale slabý mandát nevadí: „Co se týká samotných jednání potom s vládou, tak to je o síle argumentů, nikoli o síle mandátu, protože zvolen jsem byl řádně. Žádnou sílu to v očích partnerů, se kterými jednáme, rozhodně nesnižuje,“ je přesvědčen Středula.

Nikdo jej prý ani po pěti měsících neformálně neupozornil, že neplatí členské příspěvky. „Nedošlo k tomu. Ale říkám, je to má chyba,“ zopakoval Středula. Ovšem předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo v Radiožurnálu tvrdil, že Středulu neformálně upozornil, než došlo k jeho samotnému vyloučení. „Myslím, že někdy si některé věci umíte vsugerovat, že se něco odehrálo, a ono se to neodehrálo. Tohle bych si pamatoval velmi dobře. Nepřenáším cokoli na pana Ďurča, přestože byl v té době předsedou této odborové organizace a zároveň předsedou OS KOVO,“ dodal odborový předák, že Ďurčo neříká pravdu.

Josef Středula připustil, že poté, co přišel o mandát předsedy, zvažoval, jestli znovu kandidovat. „Samozřejmě jsem to zvažoval. Ale musím říci, že i ta spontánní reakce kolegů z odborových svazů byla tak silná, že jsem s tou kandidaturou souhlasil,“ dodal staronový šéf ČMKOS.

Nevyloučil, že Česko může zažít velké stávky. „Stávka byla také 27. listopadu a ne malá. Z toho pohledu jsou všechny možné alternativy otevřené. Rozhodně neřekneme dopředu, že něco úplně vyblokujeme,“ uvedl Středula.

Protestů bude ze strany odborů podle Středuly víc: „Musíme si uvědomit, že vláda teď rozhoduje poměrně rychle a ta rozhodnutí jsou závažná pro budoucnost. Důchodové reformy, minimální mzdy, také jednání o rozpočtu. Protestů chystáme určitě víc, ještě do prázdnin. Odkládat něco na podzim je irelevantní, protože ty kroky se připravují teď. Teď je důvod pro to, aby se takové akce odehrály,“ doplnil. Protesty by se podle Středuly mohly konat mezi květnem až červnem.

Uvedl, že to nemá souvislost s volbami do Evropského parlamentu. „Ale nebude to ta propojka, že kvůli volbám to bude tehdy či tehdy, vůbec no. Je to nezávislé na konání voleb do Evropského parlamentu,“ sdělil Josef Středula, který zároveň vyzval voliče, aby šli k volbám a hlasovali pro sociálnější Evropu.

Situaci chtějí odbory řešit s prezidentem Petrem Pavlem. „My nikdy neděláme akce bez toho, aniž bychom jednali s těmi, kterých se ty akce týkají. Oslovíme prezidenta, chceme s ním mluvit, stejně jako on bude v tomto týdnu mluvit s opozicí a s koalicí na téma důchodové reformy, na toto téma s ním také chceme jednat,“ dodal.

Jako hlavní důvod pořádání protestů zmínil lepší život pro zaměstnance. „Mám představu, který cíl by to měl být, například výpověď bez udání důvodu, to je pro nás naprosto nepřekročitelná mez, shodujeme se na tom všichni. Je to pro nás naprostou katastrofou, ohrožením demokracie po všech stránkách, toto téma zazní, pokud nebude do té doby Poslaneckou sněmovnou smazáno z povrchu,“ dodal Josef Středula.

