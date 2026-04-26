Střelba na akci Bílého domu. Trump je v pořádku

26.04.2026 7:29 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Během tradiční večeře Asociace korespondentů Bílého domu v hotelu Washington Hilton vypukl v noci na neděli chaos poté, co se 31letý ozbrojený útočník pokusil proniknout přes bezpečnostní kontrolu. Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová byli v tu chvíli v sále, incident však přečkali bez zranění. Jeden z agentů Tajné služby byl zasažen, ale střelu zachytila ochranná vesta. Útočník byl na místě zadržen a skončil ve vazbě.

Foto: Repro Donald Trump, Truth Social
Popisek: 31letý muž z Torrance v Kalifornii, identifikovaný jako Cole Tomas Allen, se pokusil o atentát na prezidenta Donalda Trumpa

Americký prezident Donald Trump se v noci na neděli ocitl v ohrožení. Během tradiční večeře korespondentů Bílého domu (White House Correspondents' Association Dinner) v hotelu Washington Hilton v hlavním městě Washingtonu D. C. propukl chaos poté, co zazněly výstřely v sále.

Prezident Trump a první dáma Melania Trumpová byli v tu chvíli na akci přítomni. Tajná služba okamžitě zareagovala a Trumpa rychle odvedla z místnosti do bezpečí. Podle svědků se ozvaly výstřely z brokovnice, přičemž jeden z agentů Tajné služby byl zasažen, ale díky ochranné vestě vyvázl bez zranění. Prezident Trump nebyl postřelen a z incidentu vyvázl bez úhony.

Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová byli v době střelby v hlavním sále spolu s viceprezidentem J. D. Vancem, členy vlády a stovkami novinářů a hostů. Krátce po 20:40 místního času se ozvaly výstřely v blízkosti hlavní bezpečnostní kontroly u vchodu do sálu.

Neúspěšný útočník přežil. Je prý nemocný

Podle dostupných informací se 31letý muž z Torrance v Kalifornii, identifikovaný jako Cole Tomas Allen, pokusil proniknout přes magnetometrovou kontrolu. Byl ozbrojen brokovnicí, pistolí a několika noži. Muž vystřelil směrem k agentům Tajné služby, přičemž jeden z nich byl zasažen, ale díky neprůstřelné vestě vyvázl bez zranění. Tajná služba okamžitě zareagovala, prezidenta Trumpa a další chráněné osoby rychle evakuovala z místnosti do bezpečí. Prezident nebyl zasažen a z incidentu vyvázl zcela bez úhony.

Útočník byl na místě odzbrojen a vzat do vazby. Nejdříve byl převezen do nemocnice k vyšetření. Policisté ho popsali jako „nemocného člověka“. Federální úřady ho obviní z několika trestných činů, včetně útoku na federálního agenta a použití zbraně při násilném zločinu. Motiv činu zatím není znám, vyšetřování vede FBI ve spolupráci s Tajnou službou a washingtonskou policií.

Prezident Trump se krátce po události ozval na Truth Social, kde ocenil rychlou reakci bezpečnostních složek a uvedl, že útočník byl zadržen.

Později v noci uspořádal tiskovou konferenci v Bílém domě, na níž incident popsal jako útok „nemocného člověka“ a zdůraznil, že on i jeho žena jsou v pořádku. Událost se odehrála v hotelu, který má smutnou historii – právě zde byl v roce 1981 postřelen tehdejší prezident Ronald Reagan.

Trump se stal terčem dvou pokusů o atentát v roce 2024 v Butleru v Pensylvánii a na golfovém hřišti na Floridě. K další nebezpečné situaci došlo u sídla Mar-a-Lago na začátku roku, prezident však nebyl na místě přítomen.

Pokus o atentát vyvolal novou vlnu kritiky na adresu bezpečnostních opatření při veřejných akcích s účastí prezidenta a znovu otevřel debatu o rostoucí politické polarizaci ve Spojených státech. Bílý dům oznámil, že bezpečnostní protokoly budou okamžitě přezkoumány a posíleny. Prezident Trump pokračuje v plnění svých povinností.

„Úlevou jsem zaznamenal, že prezident Trump, první dáma a viceprezident jsou v bezpečí a bez úhony po nedávném bezpečnostním incidentu v hotelu ve Washingtonu D. C.,“ napsal na síti X indický premiér Narendra Modi a uvedl, že násilí nemá v demokracii místo a musí být jednoznačně odsouzeno.

 

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/04/25/politics/trump-rushed-white-house-correspondents-dinner

https://twitter.com/narendramodi/status/2048249825028911120?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.france24.com/en/americas/20260426-%F0%9F%94%B4-suspected-gunshots-disrupt-white-house-correspondents-dinner-as-trump-rushed-out

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

