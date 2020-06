Strhnou i Churchilla a Kolumba? Londýnský starosta Khan chce změny. Nejen přejmenování ulic, raději se posaďte

reklama

Připojil, že je nutné posuzovat rozmanitost a různorodost významných památníků: „Musíme si připomenout úspěchy a různorodost všech v našem městě – a to též zahrnuje dotazování, jaké dědictví je vlastně oslavováno.“

Today we've unveiled a new commission to review and improve the diversity of London’s public landmarks.



We must commemorate the achievements and diversity of all in our city - and that includes questioning which legacies are being celebrated. pic.twitter.com/oA6L3gJW74 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 9, 2020

Ve Velké Británii v průběhu posledních dní k ničení a odstraňování soch významných historických představitelů dochází ve velkém.

Vandalové se vrhli dokonce i na sochu významného britského státníka Winstona Churchilla. Sochu polepili, sprejem přeškrtli Churchillovu jmenovku a na podstavec nastříkali, že „byl rasista“.



V Leedsu demonstranti nastříkali na památník královny Viktorie, že byla majitelkou otroků. To že byla korunována až čtyři roky po zrušení otroctví, zřejmě nehraje žádnou roli. Fotogalerie: - Londýn v předvečer referenda

Některé sochy to ovšem odnášejí daleko hůře a jsou odstraňovány.



Stržena už byla socha Edwarda Colstona v Bristolu, kterou demonstranti hodili do moře. Filantrop Colston, který ve svojí době věnoval až více než 70 tisíc liber bristolským charitativním institucím, je jimi viněn z toho, že dopravoval do Ameriky černé otroky.



Následovaly i další sochy po celém ostrovním království. A zřejmě i následovat budou, hnutí Black Lives Matter totiž sestavilo seznam 60 soch, které by chtělo odstranit, protože jsou podle něj rasistické a oslavují otrokářství. Jsou mezi nimi sochy významných postav z britské historie – král Karel II., Oliver Cromwell, admirál Horatio Nelson, objevitelé a cestovatelé kapitán James Cook a Henry Morton Stanley, Francis Drake, ale taktéž Kryštof Kolumbus.



V Londýně se již dělníci dali do práce a pracovníci se jali odstraňovat první ze soch. Tou byla socha obchodníka Roberta Milligana, jenž v 18. století působil na plantážích na Jamajce. V Londýně se zasadil o postavení doků, z nichž je nyní muzeum, před kterým jeho podobizna do úterý stávala.

Diskutující pod příspěvkem Khana však dávají jasně najevo, že s „revizí“ pomníků osobností britské historie nesouhlasí.



„Nejsou londýnské památky též národními? Tedy nejen Vaše, pane Khane?“ táže se jeden z komentujících.



Padají i ostřejší přirovnání. „Londýnský ekvivalent islámského státu. Odstranění a zničení historie,“ přirovnal další.



A došlo na obavy, že brzo dojde i na vůdce indické nezávislosti a propagátora nenásilného odporu Mahátma Gándhího. Ten, jak diskutující upozorňují, byl proti rozdělení Indie na Pákistán a Hindustán, čímž mu u komise posuzující rozmanitost může vzniknout nepěkný škraloup.



„Měl by být Gándhí odstraněn? Byl proti rozdělení Indie, když nechtěl dát muslimské populaci země vlastní stát. Kdo rozhoduje, zdali to je urážlivé?“ padají dotazy.

Should Gandhi be removed? He was against partition and giving the Muslim population in India a country? Who's getting to decide what is offensive? pic.twitter.com/5SpFekVJ5I — tim keegan (@timmyvoe) June 9, 2020

K možnému odstranění Gándhího či Churchilla se Khan zatím nevyjádřil; řekl pouze, že je potřeba o těchto dvou postavách vzdělávat děti s tím, že „nebyli dokonalí“. Psali jsme: Virus kosí migranty a černochy? „Špatně jim to vysvětlujete!" I jiné perly. Drsná a hluboká fakta ze Švédska, Británie a USA Islamista, tvrdí TV. Teror v Londýně: Nové informace. A další bodání, další krev Společnost, která je natolik změkčilá, že se snaží teroristy převychovávat, nemůže v boji na život a na smrt obstát. Churchill by věděl, jak na ně, hlásí z Británie český lékař Podivné spojení práva šaría a feminismu. Institut varuje, že velká evropská města se rychle mění

