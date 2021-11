Střílel. A střílel právem. Spravedlnost v USA rozhodla a Etzler už volá: „Ježíši Kriste“

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 14% Ano, ale jen důchodců 2% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 81% hlasovalo: 39155 lidí



Tehdy sedmnáctiletý mladík z Illinois se loni 25. srpna vydal do sousedního státu poté, co ve městě Kenosha vypukly násilné demonstrace podporované ultralevicovými aktivisty po zákroku bílého policisty vůči černochovi Jacobu Blakeovi.



Rittenhouse se podle svých slov vydal do ulic ochránit soukromý majetek, během večera však došlo k vyhrocení situace a on se svou zbraní AR-15 zastřelil během konfliktu dva účastníky protestu a jednoho postřelil.

Hájil se, že tak učinil v sebeobraně, když se k němu trojice mužů, z nichž jeden byl také ozbrojený střelnou zbraní, začala přibližovat a chtěla jej napadnout a odzbrojit. „Neměl jsem v úmyslu je zabít. Měl jsem v úmyslu zastavit lidi, kteří na mě útočili,“ řekl u soudu roztřesený mladík, na kterého demonstranti před střelbou zaútočili.



Přestože je Rittenhouse běloch stejně jako další protestující, aktivisté se snažili v případu najít rasové téma, jelikož násilné demonstrace tehdy probíhaly za podpory hnutí Black Lives Matter. Americká ultralevice mladíka označovala za „zabijáka“ ještě před koncem soudu, který skončil v jeho prospěch.



Bývalý vrchní prokurátor státu New Jersey Bob Bianchi zmínil, že jej verdikt nepřekvapuje, jelikož bylo jasné, že šlo o sebeobranu. „Z mého pohledu se jednalo o případ sebeobrany. Tím spíš, když přihlédneme k faktu, že byl pronásledován a házeli po něm kameny či mířili zbraní. Byl dokonce udeřen skateboardem do hlavy,“ řekl pro televizi CNN.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Demokratický starosta New York Bill de Blasio je však i přes shodu poroty pobouřen. „Tento rozsudek je nechutný a vysílá do této země hroznou zprávu. Kde je v tom spravedlnost? Nemůžeme to nechat být. Potřebujeme silnější zákony, abychom zastavili násilný extremismus z našeho vlastního národa. Nyní je čas,“ ohradil se proti soudnímu rozsudku.

This verdict is disgusting and it sends a horrible message to this country.



Where is the justice in this?



We can't let this go. We need stronger laws to stop violent extremism from within our own nation.



Now is the time. https://t.co/r8TTicFn0U