Studenti by měli vychovávat rodiče v kritickém myšlení. Když nepoznáte dezinformaci, čerpejte z neziskovek, radí v dopise školám Balaš

Podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) by měli učitelé učit jinak než dosud. Ten kantor, který nepozná dezinformaci, podle něj nemá ve škole co dělat. „Někteří učitelé dezinformace záměrně šíří, což mě šokuje. Učitelé by měli k informacím přistupovat kriticky, ověřovat si, jestli mají racionální podklad. Vždyť jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé a měli by mít kritické myšlení,“ dodává Balaš. A zmiňuje i to, že by možná mohli být zapojováni studenti na středních školách, kteří tomu lépe rozumí, aby vychovávali rodiče a prarodiče.

V rozhovoru, který Balaš poskytl serveru Aktuálně.cz, mimo jiné hovořil o tom, jak v době prezidentské volby (a nejen v ní) po sociálních sítích kolovaly dezifnormace, jež hovořily o tom, že prezidentský kandidát Petr Pavel chce zavléct Česko do války.

Balaš krátce po volbách ředitele škol vyzval, aby se zaměřili na vyvracení lží a manipulací. Nedokáže však říct, zda jsou na to kantoři připraveni. „Ptal se mě na to jeden novinář a psal mi i ředitel z Troubek,“ uvedl s odkazem na ředitele základní školy Petra Vránu a jeho otevřený dopis. Vrána, ředitel troubské základní školy, se Balaše ptal na to, kdo má rozhodovat, co je pravda. Ptal se ho také na to, zda se blíží založení orwellovského ministerstva pravdy.

Pedagogický web zveřejnil jeho dopis s pejorativním úvodem „ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky, známý ignorováním preventivních hygienických opatření v koronakrizi“.

„To byla ojedinělá reakce. Psal mi, jak má učitel poznat, co je to dezinformace. Myslím, že jestli nedokáže rozpoznat dezinformaci nebo lež od informace založené na faktech, nemá co dělat ve škole. Někteří učitelé dezinformace záměrně šíří, což mě šokuje. Učitelé by měli k informacím přistupovat kriticky, ověřovat si, jestli mají racionální podklad. Vždyť jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé a měli by mít kritické myšlení,“ pravill Balaš.

Doplňme, že na dotaz co je dezinformace odpověděl Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar, jemuž byla agenda ve vládě svěřena, že to neví. A Michal Klíma, který do čtvrtka působil na Úřadu vlády jako expert na média a připravoval zákon o potírání dezinformací, se do vysvětlování tohoto pojmu zamotal, až nakonec dospěl k definici „obsah, který směřuje k závažnému ohrožení národní bezpečnosti“.

Podle výzkumu Univerzity Palackého však každý desátý učitel „věří dezinformacím“, uvádí server Aktuálně.cz. Součástí přípravy nových kantorů na pedagogických fakultách by tak měla být právě „výuka rozpoznání lži nebo dezinformace od seriózní informace“.

Nakládání s dezinformacemi by se mělo promítnout i do nových vzdělávacích programů, aby se je učili rozpoznávat žáci na všech školách. „Kritické čtení a myšlení, základní demokratické principy, ústavní principy, jak funguje svět. To je důležitá součást, která by se v revizích měla odrazit. Děti můžete vychovávat k lásce k demokracii už od školky, primárně by to mělo ale být na druhém stupni. Nejen na gymnáziích. Já si ale nemyslím, že by ředitel z Troubek nedokázal rozeznat dezinformace. Jeho dopis mě překvapil, když jsem ho četl, vařila se ve mně krev,“ vrátil se ještě k dopisu Balaš. Zda mu odpoví, ještě neví.

„Kritické myšlení je potřeba zapojovat na všech stupních. Možná bychom mohli zapojovat studenty na středních školách, kteří tomu lépe rozumí, aby vychovávali rodiče a prarodiče. Každopádně Národní pedagogický institut dělá workshopy pro pedagogy, jak rozpoznat dezinformace,“ zmínil Balaš.

Ministr Balaš v minulých dnech adresoval ředitelům škol svůj dopis, v němž vyzývá k bezpečnému a respektujícímu prostředí a k diskusím o dezinformacích. Text jeho dopisu se šíří internetem.

„Dovolte mi, abych Vám i kolegyním a kolegům ve Vašich sborech ještě jednou popřál všechno dobré po celý rok 2023, poděkoval za Vaši práci po celé první pololetí školního roku 2022/2023 a popřál hodně sil, energie i radosti pro měsíce následující. V kontextu mnoha různých úkolů, které před školami, jejich řešiteli a učiteli v současnosti stojí, a mnoha témat, s nimiž je nutné se v rámci počátečního vzdělávání vyrovnávat, bych nyní rád zdůraznil jednu specifickou oblast. Jak samozřejmě všichni víme, děti silně vnímají a prožívají negativní jevy, které ovlivňují celou naši společnost. V tomto ohledu pro ně byly poslední roky velmi složitým obdobím a zkouškou. Po dvou letech pandemie nemoci covid-19, kdy se nemohly standardně stýkat se svými kamarády, blízkými příbuznými či učiteli, zaútočilo Rusko na Ukrajinu a rozpoutalo nepochopitelný válečný konflikt, který má samozřejmě silné dopady i do života mnoha dalších zemí. Svědectví zničených měst a lidských životů všichni průběžně sledujeme, děti o nich mluví doma, ve škole, s kamarády, a to i s novými spolužačkami a spolužáky, kteří na vlastní kůži hrůzy války zažili, a téma je samozřejmě diskutováno i mezi učiteli,“ píše Balaš ve svém listu.

Zátěž, která je na děti kladena

„Je tedy zcela zřejmé, že vedle všech obtíží, s nimiž se v posledních letech potýkáme v oblasti školství, je toto období velmi náročné i z psychického hlediska. A víme-li, že i dospělá populace je silně vystavena takovéto psychické zátěži, je jasné, že události, v nichž se již několikátý rok pohybujeme, negativně dopadají i na duševní zdraví a pohodu dětí a latentní nebo ne tak silně projevované příznaky duševní nepohody se často zviditelňují a stávají se intenzivními. Množství různých dat potvrzuje, že za poslední roky výrazně vzrostlo procento dětí ohrožených rozvojem duševních problémů různé intenzity a závažnosti, které se však nedaří uspokojivým způsobem a včas řešit. Je tedy pochopitelné, že by děti potřebovaly mnohem větší podporu z mnoha směrů, nejen od svých rodin a škol, ale také od osobností veřejného života,“ pokračuje miistr školství.

„Místo podpory se však dětem z veřejného prostoru v poslední době dostává značné míry zavádajících nebo přímo lživých informací, které navíc často cílí na emoce za účelem vyvolat v lidech strach, či dokonce paniku. Jako konkrétní příklad z poslední doby můžeme zmínit zprávy o možném zapojení České republiky do války a mobilizaci našich blízkých. Takové přístupy v mnoha případech zásadně umocňují zátěž, kterou na děti tato složitá doba klade. Jakkoli vím velmi dobře, jak velké množství nároků vzdělávání v současnosti na školy, jejich ředitele a učitele klade, rád bych Vás osobně požádal, abyste pomohli současnou situaci více reflektovat i ve škole. Budování vstřícného, respektujícícho a po všech stránkách bezpečného prostředí ve škole vnímám jako jednu z nejdůležitějších podmínek pro efektivní vzdělávání odpovídající době, ve které žijeme. Jako stát jsme připraveni Vás v tom podporovat a pomáhat Vám. Současně platí, že je to právě škola, kde mají děti a mladí lidé šanci rozvinout schopnost kriticky vyhodnocovat informace, učit se rozeznat pravdu od lži, skutečné informace od manipulací a tzv. fake news. Škola je místem, které dětem pomáhá budovat si žebříček hodnot potřebných pro život a kde se děti seznamují s principy demokratické společnosti,“ zmiňuje dále ministr školství.

„Otevírejte, prosím, s dětmi ve výuce intenzivněji i témata (ne)pravdivosti informací šířících se nejen o válce na Ukrajině, ale i o dalších důležitých tématech naší současné společnosti, upozorňuje je na cílené dezinformace a na manipulace a rozvíjejte jejich schopnosti tyto manipulace rozpoznávat a kriticky je zhodnocovat. Pokud děti nedostanou relevantní informace od rodičů či ve škole, budou je hledat samy jinde – nejčastěji na internetu či na sociálních sítích, kde je velké množství zavádějících a manipulativních informačních zdrojů.

Je namístě zprostředkovávat dětem znalost základních lidskoprávních dokumentů, včetně těch, které se Česká republika zavázala naplňovat, a jejich hlavních myšlenek. Na mysli mám především Listinu základních práv a svobod, Všeobecnou deklaraci lidských práv či Úmluvu o právech dítěte. Učíme děti optikou těchto principů nahlížet na současné dění. Jejich základní znalostí zároveň poskytneme dětem obecné pochopení jejich práv. Díky tomu pak snáze rozpoznají situace, ve kterých je namístě ohradit se a vyhledat pomoc. Vytvářejme bezpečný vztahový prostor a společně nastavme jasná pravidla pro společné diskuse. Buďme průvodci poznáním, veďme děti i pomocí diskuse, pomáhejme jim nahlížet na otázky pohledem druhých, upozorňujme je na možné zkratkovité či zavádějící formy komunikace, pomáhejme u nich budovat základy slušné, kultivované demokratické diskuse. Děti a mladí lidé, kteří mají silné občanské kompetence, dokáží kriticky myslet, kreativně řešit problémy a spolupracovat s ostatními na bázi vzájemného respektu, jsou připraveni na zvládání výzev současných i budoucích,“ vyzval dále šéf resortu.

Popodra zmocněnkyně pro lidská práva

„Jsem si jist, že ve výše uvedených intencích mnoho škol postupuje. Smyslem mého dopisu však je požádat Vás, abyste téma podpory duševního zdraví dětí v kontextu vnějších okolností a událostí současnosti i velmi nedávné minulosti skutečně vnímali jako vysoce naléhavé,“ dodává a uvádí učitelům také tipy, které mohou využívat ke své pedagogické práci.

Mezi tipy zmínil na první místě projekt Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a její projekt „fake news a dezinformace“ pro mediální gramotnost. Jeden svět nabízí též zvláštní program pro učitele, kterým poradí, jak reagovat na dezinformaci ve třídě.

Pro ověřování konkrétních výroků je doporučován server demagog.cz.

A pomoci prý může i projekt Občanka na veřejnoprávním Déčku České televize.

