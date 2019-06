Studenti v září upřesní své požadavky pro ochranu klimatu

19.06.2019 18:40

Studenti, kteří v Česku organizují demonstrace za boj proti klimatickým změnám s celosvětovou iniciativou Fridays for Future, chtějí přes prázdniny vypracovat seznam požadavků, které budou prosazovat. Představit by ho chtěli během týdenní protestní akce ve druhé polovině září. Na dnešním kulatém stolu společností SKAV a EDUin k tématu klimatických změn to řekla jedna ze zástupkyň stávkujících studentů, Anna Mezgerová.