Stydím se za Zemana i Babiše. „Hloupé, nejapné, směšné...“ Umělec Prachař to rozbalil

„Nejsem politolog ani specialista. Mám pocit, že někteří moji kolegové jsou specialisti nejen na herectví, ale i na politologii, ale i na problematiku klimatické změny, tak já bych si to netroufl říkat, zda něco hrozí," doplnil Prachař.

„Nejsem politolog ani specialista. Mám pocit, že někteří moji kolegové jsou specialisti nejen na herectví, ale i na politologii, ale i na problematiku klimatické změny, tak já bych si to netroufl říkat, zda něco hrozí,“ doplnil Prachař.

Sám se označuje za „uživatele informací“. „Těžko si ale vybírat správné informace, někdy vlastně všechny trochu lžou. Výběr té správné je spíš subjektivní záležitostí,“ myslí si.

Obecný problém politiky podle něj je „rozmělňovat věci“. „Vlastně jde o to nenechat lidi vydechnout. Aby si větší skupina nemohla náhodou něco myslet, je lepší to roztříštit a nechat společnost věřit jednotlivým střepům,“ podotkl s tím, že tak nikdy nevznikne frakce, která by mohla být nebezpečná.

Věci by se podle Prachaře měly dělat poctivě, měly by se říkat tak, jak jsou, a když se stane chyba, tak se za to omluvit. „Nic takového se dneska absolutně neděje. Dneska je snazší říct, že je to něčí vina, než se omluvit,“ všímá si herec a podotýká, že když se to neděje ve společnosti, nemůže se to dít ani v politice.

„Já vlastně nevím, jak věci skutečně jsou. Já v téhle zemi žiju, platím tady daně, jezdím po silnicích, kde jsou díry,“ popisuje herec. „Na D1 už nevlezu, tak musím jet vlakem, který má ale zpoždění nebo smrdí jako psí kšíry. Ani na letišti už koronavirus nezaútočí, protože i ten už se k nám bojí,“ vtipkoval Prachař.

„Mám pocit, že ta naše země je taková roztomilá a že jsme přesně takoví, jací jsme vždycky byli. Visíme uprostřed Evropy a všichni se tak nějak máme. Není pracovní síla, ti, co pracovat nechtějí, už opravdu nepracují, tak vozíme lidi z venku. Na D1 je hodně kamionů, protože jsme levný tranzit,“ uvedl.

Nešetřil kritikou ani na současnou hlavu státu Miloše Zemana, za kterého se stydí. „Stále se stydím za svého prezidenta, ale je to můj prezident,“ řekl stručně.

Doplnil, že stejně tak se stydí i za premiéra Andreje Babiše. „Trochu se stydím za toho Andreje. Takové hloupé mi to přijde, takové nejapné a směšné. Celá ta rétorika je nejapná. Mám pocit, že se vlastně dívám permanentně na skeč Monty Pythonů. Je to jako ministerstvo švihlé chůze nebo švihlé rétoriky,“ zhodnotil Prachař, podle kterého největší trest pro politiky je nepřikládat jim žádnou pozornost a váhu.

Předsedovi vlády však neupřel, že pro naši zemi udělal i spoustu dobrých věcí. „Dal třeba vzniknout vynikajícímu karikaturistovi Tomáši Břínkovi. Daleko hůř se obchází daně,“ poukázal na určité kroky, které by mohly směřovat k něčemu lepšímu. „Ovšem jestli to tak skutečně bude, to je ve hvězdách,“ pousmál se.

Přiznal se, že má problém v Česku volit. „Málokdo dělá, že si čte základní program politických stran. Lidé volí podle toho, jakou má kdo barvu, jestli má dredy, nebo hezký brýle, či je uhlazený. Já mám problém volit, a tak to zůstane, protože mně je to nějak těsný, tyhle strany,“ dodal Jakub Prachař.

