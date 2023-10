Šup sem, šup tam. Vyzrál na Českou spořitelnu a pochlubil se

reklama

Česko je proslulé jako země, kde si různé firmy dávají do smlouvy podmínky či poplatky, které jsou jinde nevídané. Nejlépe tuto situaci popisuje věta „Český trh je specifický“, kterou se firmy snaží ospravedlnit například horší kvalitu výrobků za stejnou cenu, jakou mají v zahraničí, nebo případně vyšší tarify.

Jednou z oblastí, kde se tento fenomén projevuje, je bankovnictví. Na nesmyslnost některých požadavků upozornil například marketér Jan Provazník. „Česká spořitelna po mně chce, pokud nezaplatím 4x kartou, stovku měsíčně za vedení účtu, kterej mám jen kvůli hypotéce,“ uvedl. A dodal, že to řeší tím, že čtyřikrát do měsíce přesune 300 Kč z účtu do platební služby Revolut. Což zřejmě stačí, i když se v podstatě jedná o přesunutí peněz z pravé kapsy do levé.

Česká spořitelna po mně chce, pokud nezaplatím 4x kartou, stovku měsíčně za vedení účtu, kterej mám jen kvůli hypotéce.



Tím pádem si každej měsíc pošlu 4x tři stovky přes Apple Pay na Revolut. Všichni spoko, očividně. pic.twitter.com/iL2VDBGQEA — Honza Provazník (@honza_provaznik) October 12, 2023

Byla to přitom Česká spořitelna, která nedávno nechvalně proslula, když se ukázalo, že za výběr z bankomatu ze zahraniční si účtuje 169 Kč. „Poplatek účtujeme proto, že správa bankomatů je velmi nákladná (pronájem lokality, energie, zajištění bezpečnosti a podobně),“ uvedla tehdy jako vysvětlení.

Objevilo se tvrzení, že podobnou podmínku má většina bank a že Provazník „brečí“ nad něčím zcela normálním. „Mám pět různých bank a tohle dělá jako jediná, ale díky za expertní názor,“ reagoval na tento podnět.

Mám pět různejch bank a tohle dělá jako jediná, ale díky za expertní názor.



(Bradka v módě pořád není) — Honza Provazník (@honza_provaznik) October 12, 2023

„Česká spořitelna vám taky za tyhle 4 platby dává slevu 0,5 % z úrokové sazby hypotéky, pokud se nepletu. Samozřejmě ty platby dělat nemusíte, to je vaše volba,“ napsal Provazníkovi Tomáš Příhoda, dle sítě LinkedIn pracovník České spořitelny.

Ceska sporitelna vam taky za tyhle 4 platby dava slevu 0,5 % z urokove sazby hypoteky, pokud se nepletu. Samozrejme ty platby delat nemusite, to je vase volba ;-) — Tomáš Příhoda (@TomPrihoda) October 12, 2023

Přišly další zkušenosti s podobnými podmínkami od bank. „Airbank úročení na spořicím účtu – dělám to samé. 5x na Revolut zinkasuju měsíční úroky přes kartu a jsou všichni spokojeni,“ prozradil Martin Kokeš. „Taky jsem si po jedné kupoval jízdenku na metro. Vždycky ze začátku měsíce,“ přidal se další klient AirBank. „Máme stejné podmínky. Jednou za měsíc jdu do večerky a koupím čtyři položky placené samostatně. Revolut mě nenapadl,“ uvedla klientka ČS Lenka.

„Já tohle dělám pětkrát s AirBankou, aby mi těch 50 papírů, co tam nechávám válet jak horkou zálohu, laskavě úročili 5% bonusovou sazbou namísto základní 0%. Když je to uspokojuje...“ pravil další zákazník AirBank.

Taky jsem si po jedné kupoval jízdenku na metro. Vždycky ze začátku měsíce ?? — Větroplach Poplašný (@poplasny) October 12, 2023

Já tohle dělám pětkrát s AirBankou, aby mi těch 50 papírů, co tam nechávám válet jak horkou zálohu, laskavě úročili 5% bonusovou sazbou namísto základní 0%. Když je to uspokojuje... ??‍>? — Gene Takavić (@iWarpBTC) October 12, 2023

Máme stejné podmínky. Jednou za měsíc jdu do večerky a koupím čtyři položky placené samostatně ?? Revolut mě nenapadl. — LenkaPlenka (@LeBoulchLenka) October 13, 2023

„Takhle se dá případně i obchcat vedení Premium účtu u ČSOB. Pošleš 50K na Revolut, vytáhneš je zpátky na svůj účet během 3 dnů, takhle můžeš točit furt dokola. Neprovozuju, ale jde to,“ svěřil se Ondřej Petr.

„Moje banka chce 3x platbu kartou kvůli podstatně lepší sazbě na spořicím účtu. No, bohužel pro karetní společnosti, disponuji terminálem. Mně za to ty 3 kačky stojej,“ přidal se další.

„Před mnoha mnoha lety jsem si půjčil a obdržel k tomu kartu, kterou jsem ovšem nepotřeboval. Úrok sice 18 %, ale při řádném splácení polovina dolů. Když po roce nepřišla ani koruna z úroků, vznesl jsem nesmělý dotaz. Příjemný ženský hlas mi řekl, že nepoužívám kartu a porušil jsem podmínku,“ uvedl Jaroslav Černý. Podobnou zkušenonost měla i klietka ČSOB: „Já jsem teď měla rozhovor s ČSOB, kde mi snížili úrok na spořicím učtu, protože jsem 4x nepoužila kartu. Nevadí, že tam mám dalších 5 produktů včetně hypotéky. Neplatila jsem kartou, nemám. Jo a je to nová podmínka, dřív nebyla. Asi půjdu do Lidlu pro ty kaiserky.“

„Nejen ČS. Já u KB takhle posílal šest let, každý měsíc 3 platby tam a zpět z běžného účtu u konkurence na účet u KB, který byl jen na hypotéku,“ přidal se se zkušeností Jakub Podskoč.

Takhle se dá případně i obchcat vedení Premium účtu u @CSOB_CZ - pošleš 50K na revolut, vytáhneš je zpátky na svůj účet během 3 dnů, takhle můžeš točit furt dokola.



Neprovozuju, ale jde to. — Ondrej Petr (@OndrejPetr) October 12, 2023

Moje banka chce 3x platbu kartou kvuli podstatne lepsi sazbe na sporicim uctu. No-bohuzel pro karetni spolecnosti, disponuji terminalem. Me za to ty 3 kacky stojej. — Artur Dent (@ArturDent1066) October 12, 2023

Před mnoha mnoha lety jsem si půjčil a obdržel k tomu kartu, kterou jsem ovšem nepotřeboval. Úrok sice 18 %, ale při řádném splácení polovina dolů. Když po roce nepřišla ani koruna z úroků,vznesl jsem nesmělý dotaz. Příjemný ženský hlas mi řekl, že nepoužívám kartu a porušil jsem podmínku. — Jaroslav Černý (@Jarosla40746462) October 12, 2023

Já jsem teď měla rozhovor s ČSOB, kde mi snížili úrok na spořicím učtu, protože jsem 4x nepoužila kartu. Nevadí, že tam mám dalších 5 produktů včetně hypotéky. Neplatila jsem kartou, nemám. Jo a je to nová podmínka, dřív nebyla. Asi půjdu do Lidlu pro ty kaiserky ?? — janiezbb (@janiezbb) October 12, 2023

Nejen ČS. Já u KB takhle posílal šest let, každý měsíc 3 platby tam a zpět z běžného účtu u konkurence na účet u KB, který byl jen na hypotéku. — Jakub Podskoč (@JakubPodskoc) October 12, 2023

