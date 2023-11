Svatomartinský binec. „429,90 Kč za kilo husy?“ A Lidl je v háji

reklama

Zatímco v digitální verzi letáku na webových stránkách Lidlu a také v aplikaci tohoto supermarketu je husa propagována za 179,90 za kilogram, v tištěné verzi letáku či na sociálních sítích Lidlu je již propagována za 219,90 Kč/kg.



Rozdíl panuje i u husích stehen, které vyjdou na 359,90 Kč za kg na webových stránkách Lidlu, ale v tištěném letáku na 429,90 Kč/kg či u husích prsou, jež stojí v aplikaci Lidlu totožně 359,90 Kč a v tištěné verzi jsou opět dražsí o 70 korun u každého kilogramu.







Leták s dražšími cenami hus Lidl propagoval na svých sociálních sítích s popiskem: „Všimli jste si, že v našem on-line letáku najdete i RECEPTY? Jsou skryté pod ikonou kuchařské čepice!“ Kromě receptů však v přiloženém letáku byla skryta i hádanka, kolik tedy vlastně zákazníci u pokladen za husu nechají doopravdy a mnozí upozorňovali, že se jim v aplikaci Lidlu ukazují ceny dosti nižší. „179,90 Kč nebo 219,90 Kč? 359,90 Kč anebo 429,90 Kč?“ nechápali lidé.

„Lidl Česká republika si zase zřejmě zahrává s cenovými akcemi. V on-line reklamách, i v aplikaci je nabízena husa za 179,90 v tištěném letáku 219,90 Kč,“ upozornil jeden z mužů, který na domácí svatomartinské veselí hledal dvě přibližně čtyřkilogramové husy.







Není se co divit, že se podobné dotazy začaly množit. Přece jen, pokud někdo hledal na svatomartinské hody pro svou rodinu podobnou gramáž, cenový rozdíl by už byl u vyšší ceny znatelný a za uvedené 2 husy po 4 kilech by nechal necelých 1760 korun namísto necelých 1440 korun v případě nižší ceny, která byla uvedena v aplikaci Lidlu. Rozdíl 320 korun už je nejen na lahev dobrého svatomartinského vína a při koupi většího množství je pochopitelně málokdo ochotný si takto připlatit.





Kolik nakonec svatomartinské menu nakupující vyjde, po velkém množství dotazů supermarket rozsekl. A tentokrát se tak stalo k milému překvapení nakupujících – platí totiž nižší cena z letáku v aplikaci a na webových stránkách řetězce.



„Omlouváme se za nepříjemnosti. Protože je sestavení a vytištění letáku dlouhodobým procesem, někdy se v něm najdou chyby. Z toho plyne i v tiráži uvedená výhrada práva na omyl. Nejaktuálnější je digitální verze, tedy v aplikaci i na internetu. Distribuované letáky již bohužel upravit nelze. Děkujeme za pochopení a ještě jednou se omlouváme,“ vysvětlil Lidl.







Namísto receptů pak i přesto mnozí hledali v letácích supermarketu s úspěchem další chyby. Jednoho ze zákazníků pobavila zejména ta, kdy za uherský salám podle letáku lidé v Lidlu zaplatí 605 korun za kilogram, ale za 1000 gramů již dosti „zázračně“ jen 229,90 Kč.

