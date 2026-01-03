Svázaný Maduro. Trump řekl, co udělají s Venezuelou

V sobotu dopoledne středoevropského času proběhla médii zpráva, že americká letadla udeřila na venezuelský Caracas a prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci zadrželi tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země.
V rozhovoru, který Trump poskytl televizi Fox News, zdůraznil, že považuje za „úžasné“, že se všichni američtí vojáci vrátili z akce na loď živí. Operace se prý chystala již nějaký čas, ale bylo nutné vyčkat na vhodné počasí. V témže rozhovoru dal prezident také jasně najevo, že Spojené státy chtějí promlouvat do toho, jak se bude Venezuela v budoucnu vyvíjet. „Nemůžeme riskovat, že někdo jiný převezme Venezuelu, aniž by měl na mysli dobro venezuelského lidu,“ zaznělo ze strany Trumpa.
Ale Američané prý budou mít na paměti, že venezuelský lid musí být lidem svobodným.
„Chceme mír, svobodu a spravedlnost pro velký venezuelský lid,“ pravil Trump na tiskové konferenci.
„Ozbrojené síly Spojených států provedly mimořádnou vojenskou operaci v hlavním městě Venezuely. K zahájení spektakulárního útoku byla použita drtivá americká vojenská síla, ve vzduchu, na zemi i z moře. A byl to útok, jaký lidé neviděli od druhé světové války,“ pronesl Trump v Bílém domě po boku se svým šéfem Pentagonu Petem Hegsethem.
„Šlo o jeden z nejpůsobivějších, nejúčinnějších a nejsilnějších projevů americké vojenské síly a kompetencí v americké historii,“ zdůraznil Trump s tím, že cílem operace bylo dostat Nicolase Madura před spravedlnost. „Žádná země na světě nedokázala dosáhnout toho, čeho Amerika dosáhla včera, nebo upřímně řečeno, v nedávné době,“ doplnil prezident.
Poděkoval příslušníkům a příslušnicím amerických ozbrojených sil za skvěle provedenou akci. Označil ji za ohromující. „Armáda Spojených států je zdaleka nejsilnější a nejděsivější armádou na planetě, se schopnostmi a dovednostmi, které si naši nepřátelé sotva dokážou představit,“ nešetřil velkými slovy.
Na tiskovou konferenci si přinesl také fotografii Nicolase Madura z chvil, kdy už byl v amerických rukou. Sdílel ji i na své sociální síti Truth Social.
Oznámil také, že americké ropné společnosti vloží do obnovy Venezuely nemalé peníze, což zemi opět umožní se ekonomicky pozvednout, ale zároveň to prospěje i oněm americkým společnostem, protože zásoby venezuelské ropy jsou značné.
Díky americké operaci se bude moct do země vrátit mnoho Venezuelanů, kteří dnes žijí v USA a do Spojených států navíc přestane proudit nemalé množství drog, což je podle Trumpa taktéž zcela zásadní.
Na tiskové konferenci také zopakoval, že Madůrův režim vyprázdnil své věznice a ty nejhorší kriminálníky vyslal k hranicím Spojených států. V tomto duchu se opakovaně vyjádřil už v loňské prezidentské kampani.
„Teď máme hranici, kterou nikdo neprojde,“ zdůraznil Trump.
Následně poslal vzkaz celému světu.
„Amerika nikdy nedovolí, aby cizí mocnosti okrádaly náš lid nebo nás vyháněly z naší vlastní polokoule,“ prohlásil v narážce na to, jak před desítkami let venezuelská vláda znárodnila majetky amerických ropných firem. „Podle naší nové strategie národní bezpečnosti nebude americká dominance na západní polokouli už nikdy zpochybňována,“ zdůraznil také Trump.
A to stále nebylo všechno. Prezident pokračoval se stejným důrazem i dál.
„Jiní prezidenti možná neměli odvahu nebo cokoli potřebného bránit Ameriku, ale já nikdy nedovolím, aby teroristé a zločinci beztrestně působili proti Spojeným státům. Tato mimořádně úspěšná operace by měla být varováním pro každého, kdo by mohl ohrozit americkou suverenitu nebo ohrozit americké životy,“ uvedl Trump.
Tohle všechno by podle Trumpa měly mít na paměti i dosud vládnoucí venezuelské garnitury. Ty by si podle stávajícího nájemníka Bílého domu měly rozmyslet, zda se postaví zájmům Spojených států, protože americká armáda zůstává připravena si tyto zájmy vymoct, bude-li to třeba.
