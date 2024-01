Švédsko: Děti zoufale volaly, v obchodech vyprodáno. A horší věci způsobené strašením válkou

Švédský ministr obrany Carl-Oskar Bohlin před časem prohlásil, že nelze podceňovat nebezpečí, které představuje Rusko a vyzval obyvatele, aby si vytvořili základní zásoby vody a dalších nezbytností pro případ, že by Rusko proti Švédsku rozpoutalo válku stejně, jako ji rozpoutalo 24. února 2022 na Ukrajině. Lidé prý tuto hrozbu podceňují. Bývalý důstojník švédských ozbrojených sil, dnes bezpečnostní analytik Mikael Valtersson popsal, co všechno toto sdělení v severské zemi vyvolalo. Promluvil mimo jiné o telefonátech vyděšených dětí.

„Je lidské chtít vidět život takový, jaký si přejete, aby byl, spíše než takový, jaký ve skutečnosti je,“ zahájil své vystoupení ministr, podle něhož ve světě probíhají války a dochází k teroristickým útokům a Švédi by si rádi uchovali pocit, že toto vše se děje kdesi daleko. Podle člena vlády to ale může být blíž, než si dnes Švédové a Švédky myslí a je na čase, aby se připravili na to, že se nebezpečí může nacházet mnohem blíž. „Ve Švédsku může být válka,“ poznamenal ministr, jenž také zdůraznil, že nechce lidi děsit, ale chce je připravit na to, že jednou možná budou muset čelit tomuto nebezpečí. Zdůraznil, že Ukrajinci o tom vědí své nejméně od konce února 2022.

„Každý musí pochopit, že v situaci, ve které se nacházíme, může být čas naším nejcennějším, neobnovitelným zdrojem. Jestli mi něco nedá v noci spát, je to pocit, že se věci pohybují příliš pomalu,“ pokračoval ministr.

Doma by si podle něj lidé měli udržovat základní zásoby a měli by zvážit, zda se nepřihlásí do domobrany, aby zde posílili své dovednosti a věděli, co dělat, kdyby došlo na nejhorší.

„Záleží na tom, co se děje na Ukrajině a v našem okolním světě. V důsledku války na Ukrajině Rusko zaznamenalo dočasný pokles schopností svých konvenčních bojových sil. Dává nám to příležitost k posílení naší připravenosti během mírových a řádných podmínek,“ nechal se slyšet.

Na dotaz, zda by mohlo dojít i na jaderný útok, člen vlády odpověděl, že Švédové musejí být připraveni na všechny eventuální možnosti. Vláda a jednotlivé švédské regiony by si měly vytvořit zásoby vody a dalších nezbytností, upozornil ministr. Na tato slova člena vlády upozornil server švédského deníku Dagens Nyheter.

Bývalý důstojník švédských ozbrojených sil, dnes bezpečnostní analytik, popsal, co všechno toto sdělení v severské zemi vyvolalo. Promluvil mimo jiné o telefonátech vyděšených dětí.

„Vystrašené děti volaly na linku důvěry a bály se, že bude zabita jejich rodina. Veškeré vybavení na přípravu na válku bylo vyprodáno během pár dní,“ napsal Mikael Valtersson na sociální síti X.

Poté upozornil na příběh ženy, která prý již začala vylučovat do igelitových sáčků. Údajně z obav, že válka už téměř klepe na dveře. „Jsem ohromen, jak mohou být lidé tak šílení?“ poznamenal analytik. A jedním dechem dodal, že si stačí vzpomenut, že švédští politici dělají všechno, aby v lidech přiživili strach z ruského medvěda. A obyčejní Švédové pak dělají to, co dělají.

„Doma se cizí invaze nijak zvlášť nebojíme. Víc se bojíme politiků a médií, kteří vytvoří válečnou hysterii, která by mohla vyvolat věci, kterým se dalo předejít. Ale samozřejmě, pokud premiér a ministerstvo obrany řeknou, že se musíme připravit na temné časy, poslechneme tím, že si osvěžíme své ruské jazykové dovednosti...“ uzavřel analytik.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.