Světová zdravotnická organizace, námět na komedii, vyprávěl Roman Šmucler. Ale když kvůli tomu umírají lidé, k smíchu to moc není

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler v rozhovoru pro XTV hovoří o stavu Světové zdravotnické organizace (WHO). „Dění v ní je námětem na celovečerní komediální film,“ říká. Evropě byla ve stavu nemocí ústní dutiny dána za příklad Afrika. „V covidu způsob fungování WHO stál svět mrtvé,“ prohlásil Šmucler. Výpadek léků je už jen českým problémem, firmy si zde dělají, co chtějí. Zmínil i Eurostat: je možné, že ten porovnává v oblasti cen plynu jablka s hruškami, stejně tak, jak to činí WHO ohledně zdravotnictví.

„Prezident Pavel se snaží říct, že je člověk z lidu,“ řekl docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, v rozhovoru pro XTV.cz. Stejně jako Karel III. se svou korunovací lidu snažil vyslat vzkaz, že nebude tak pompézním králem, posílá podle Šmuclera občanům vzkaz i prezident České republiky, a to letem do Londýna na korunovaci běžnou linkou. Šmucler za tímto letem vidí nicméně i technické problémy, jako tomu bylo při pohřbu královny Alžběty II., kdy byl na anglickém letišti problém s letadly, která chtěla zůstat přes noc.

Aby se lidi sjednotili, nesměl by dle slov Šmuclera prezident republiky vůbec mluvit do politiky. „Takže si musí vybrat, jestli chce být sjednotitelem národa, nebo bude vymýšlet penzijní reformy,“ prohlásil Šmucler. „Kdyby se Pavel nesnažil být premiérem číslo dva, mohla by se republika uklidnit,“ zmínil Šmucler.

Rozhovor se dále stočil k Světové zdravotnické organizaci (WHO), podle které je Evropa regionem s největším počtem nemocí dutiny ústní na světě. Podle WHO je stav nejzávažnější v Česku, kde má zubní kaz téměř polovina dětí. WHO do evropského regionu počítá i země bývalého Sovětského svazu, i Turecko a Izrael. Ředitel evropské sekce WHO Hans Kluge se nechal slyšet, že Evropa by se na nemoci dutiny ústní měla zaměřit. Za vzor Evropě pak byla dána Afrika. Šmucler vysvětlil, jak Světová zdravotnická organizace ke svým datům došla. Dění v WHO je dle jeho slov námětem na „celovečerní komediální film“.

Nejvíc zubních kazů má Evropa podle Šmuclera i kvůli tomu, že vyšetřuje největší počet pacientů – až 90 % obyvatel – ve všech zemích. „Kdežto nám dali za příklad Afriku, která hlásí poměrně málo kazů na počet obyvatel, protože vyšetří jen méně než půl procenta obyvatel,“ řekl Šmucler. A dodal, že v Africe se navíc zuby kvůli bolesti rovnou trhají a nedává se tolik plomb. I proto Evropa má nejvíce výplní a kazů, a v Africe se lidé berou jako zdraví. „Afrika na nás dohlídne,“ říká Šmucler.

„Tak jsem pochopil, jak prošly ty nesmysly typu některých ekologických extrémů. Nic proti elektroautům v rozumné míře, ale jak tyhle nesmysly prošly?“ ptá se Šmucler. A hned odpovídá vzpomínkou na konferenci v Istanbulu, kde byl diplomatům podán dobrý oběd, takže „co by se hádali“. Většina diplomatů prý nebyla proti, když africká delegátka promluvila o nehygieničnosti Evropy a navrhla Evropě vyzkoušet používat i plomby. „Němci jen trpně kývali, já jsem byl velmi agresivní,“ řekl Šmucler. „V tom covidu to stálo spousty mrtvých,“ připomněl. A dodal: „Ti politici se sejdou, někdo něco řekne, oni to odmávnou a řeknou: Je snad někdo proti?“ popsal Šmucler, jak to chodí ve WHO.

„Nakonec to skončilo tak, že nám řekli, že musíme přijmout socialistické závazky,“ řekl Šmucler. Evropa jich dostala šest. V nich stálo, že Evropa má slíbit, že 80 % zemí Evropské unie začne zubní kazy ošetřovat do roku 2030 plombami a dostane na trh jednu fluoridovou pastu. To však už má Evropa dávno splněno.... diplomaté přesto podepsali.

WHO požaduje, aby vše bylo „udržitelné“ ve vztahu k životnímu prostředí, a to i ve stomatologii. Šmucler informuje, že jim bylo řečeno, že kelímky se nemají vyhazovat, ale omývat, a rukavice oplachovat. „Ale to bylo za bolševiků,“ namítnul tehdy na tento návrh Šmucler. Bylo mu však řečeno, že toto bude teď to „nové myšlení“.

Změna má podle WHO nastat i v marketingu stomatologických služeb. Mladým lidem se dnes nevyplatí říkat, že je plomba bude bolet nebo že je drahá. Mladí lidé se mají oslovit tím, že se zdůrazní, že „když se zub bude opravovat, tak to bude mnohem větší uhlíková stopa“.

Rozhovor na XTV se dále přesunul k tématu podepsání dohody Artemis Accords. Česko podepsalo dohodu a připojilo se tím k rozvoji průzkumu Měsíce a dalších nebeských těles. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Šmucler to přirovnává k seriálu Kosmo, kdy česká expedice letěla na Měsíc. Zapojení českých vědců do programu nicméně vnímá jako pozitivní věc. „Já bych to našim vědcům přál. Měli jsme v této technologii spoustu šikovných lidí a je asi jedno, jestli to lítá na americkém nebo na ruském nosiči,“ myslí si Šmucler.

Vyjádřil se i k „nestrannosti“ českých médií. Jako příklad uvedl Forum24. „Vím, že tam nenajdu nejryzejší pravdu. Je to prostě dělaný tak, aby to pomohlo jedné straně. Ale je to blbé do voleb a shazuje to tu věc,“ komentuje docent Šmucler míru „nestrannosti“ některých médií, mj. i České televize ve finálním duelu prezidentských kandidátů.

„Úplně na začátku krize s léky to bylo o výpadcích ze zahraničí,“ upozornil Šmucler na téma stálého nedostatku léků v České republice. Zmínil dva problémy ohledně zahraničí, a to problém ve výrobě antibiotika Amoxicilin, a chřipkovou epidemii na přelomu roku. „Dneska už je to vysloveně náš problém a má několik důvodů, které by se měly řešit,“ řekl docent. Jako jeden z důvodů uvádí i špatnou komunikaci ministrů s lékařskými komorami. Česko potřebuje strategii. „Druhý problém je postaven na těch lécích. Firmy si zde dělají, co chtějí,“ prohlásil Šmucler s tím, že systém je možná až moc přeregulovaný.

Eurostat trvá na správnosti dat, podle kterých bylo v České republice největší zdražení plynu v Evropě. „Já si myslím, že ten Eurostat bude něco jako ta Světová zdravotnická organizace. To znamená, co mu tam pošlou, to spočítají. Myslím si, že ta data tady se nijak složitě nezjišťují,“ řekl Šmucler a naznačil možnost, že – stejně jako ve WHO, v medicíně – „se porovnávají jablka s hruškami“. Připomíná také otázku kladenou některými novinářů – zda je možné, že firmy nahlásily pro statistiku tak vysoké ceny plynu jen proto, aby dostaly od Evropské unie dotace.

