Švihlíková: Nejsme Západ, nikdy jsme nebyli. Úchylných 5 % na obranu

„My ho (neokolonialismus) vlastně chápeme jako ovládání jiných zemí nikoli přímo vojenskými prostředky, ale přes ekonomické, politické, případně přes kulturní struktury,“ začala Švihlíková s tím, že neokolonialistický tlak, jak ho sama chápe, nemusí být na první pohled tak dobře viditelný.
I to se podle jejího názoru v poslední době poněkud mění.
„V tom negativním slova smyslu ohrožuje nejen suverenitu, ale jakoukoli důstojnou pozici ve světě pro země, jako je Česká nebo Slovenská republika. Jako by nás stavěl před volbu být nespokojeným, případně permanentně ohrožovaným vazalem, nebo třeba tak nebýt vůbec,“ varovala v přednášce zachycené ParlamentnímiListy.cz.
V poslední době podle Švihlíkové dochází ve struktuře lidí, kteří si myslí, že vládnou, k rychlým změnám. Švihlíková to vidí tak, že vládnoucí vrstvy degenerují. Degenerace se podle ní projevuje velkou byrokratizací. Velká byrokratizace všeho má napomoci k ovládání mas. A teď se podle Švihlíkové dostáváme ještě o krok dál.
„Nastupuje brutální síla. Dostáváme se do fáze používání brutální vojenské moci tak, aby určité struktury mohly být zachráněny nebo eventuálně posíleny. I když si nemyslím, že se toto stane. Myslím si, že se stane pravý opak,“ nechala se slyšet Švihlíková.
Toto využití brutální síly podle ekonomky některým lidem možná strhne klapky z očí a uvědomí si, jak to reálně ve světě funguje. A pokud chce i stát jako Česká republika přežít, musí posílit vlastní ekonomickou suverenitu. Aby měla základnu pro vedení svého existenciálního boje. Existenciálního boje s hrozbami vnějšími i vnitřními. Ty vnitřní jsou podle Švihlíkové mnohdy závažnější.
Existuje alternativa?
Za vnitřní hrozbu považuje Švihlíková neoliberální doktrínu, o které se domnívá, že zachvátila celý český akademický prostor. „Pro ekonomickou suverenitu a pro národní zájmy jednotlivých zemí tam věru nezbývá příliš mnoho místa.“ Tento proud podle Švihlíkové dominuje natolik, že se i nad Českem vznáší „strašidlo Margaret Thatcherové“. Tak někdejší britskou premiérku popsala sama Švihlíková s tím, že Thatcherová přesvědčovala svět, že neoliberální ekonomický proud v podstatě nemá alternativu. Švihlíková je přesvědčena, že má.
Velkým problémem podle Švihlíkové je, když velká část příslušníků určitého národa zapomene na svůj národní zájem a nechá si z vnějšku vsugerovat, že její národní zájem je ve skutečnosti jiný.
„Pevně a oddaně věří tomu, že následováním emisních cílů, že následováním úchylných pěti procent na zbrojení, že následováním těch a těch správných ekonomických škol dosáhne nějakého blahobytu. Jistě, jedinci ho dosáhnou,“ prohlásila Švihlíková. „Není to nic, co by mohlo prospět zemi,“ zdůraznila.
Vyjádřila naději, že dnes už oslabuje představa, že všechno, co přichází ze Západu, je skvělé. Ale i tak podle názoru Švihlíkové musíme vyřešit řadu věcí. Je přesvědčena, že se Česko opravdu nemá nechat vydírat.
Vedle toho je, viděno očima Švihlíkové, třeba položit si otázku, proč už dvacet let jen přihlížíme tomu, jak nám odplouvají stovky miliard do zahraničí. „A potom vidíte úžasnost našich politických debat, kde se přou o to, kde jsou dvě nebo tři miliardy, zatímco toto zcela ignorují. Co nás vede k tomu, aby většinu našich dluhopisů nedrželi občané, ale držely je banky, které se tváří, jako že operují na našem území, což ony operují, ale ve skutečnosti patří zahraničním matkám. To je jedna z největších zranitelností, které máme,“ zdůraznila Švihlíková.
Stejně tak nechápe, proč si sami zatopujeme doly s černým uhlím, když je to jeden z mála u nás dostupných zdrojů energie.
Švihlíková má za to, že za svou nezávislost bojovala Venezuela či dnes bojuje Írán.
A na opačném břehu dnes stojí země, které chtějí dobrovolně vydávat pět procent na obranu, i když vědí, že je to zruinuje.
Ilona Švihlíková o „jedné z největších lží“
Pak se Švihlíková rozpovídala o jedné z největších lží, jaká se podle jejího názoru šíří Českem. A za svou promluvu si vysloužila potlesk. Během přednášky zaznělo zvolání bravo. „Jedna z největších lží je, že jsme Západ. Nejsme Západ,“ zdůrazňovala Švihlíková.
„Myslím, že jedna z největších lží, která je do nás huštěna a je huštěna o to intenzivněji, oč více je vidět, že to není pravda, je to, že jsme Západ. Nejsme Západ. Nikdy jsme Západ nebyli a dá-li Bůh, tak nikdy nebudeme. Nechtějme patřit k degenerující části světa,“ volala Švihlíková. A právě tady se ozval potlesk a zvolání „bravo“.
A Švihlíková hned pokračovala.
„Ona tahle povídačka má samozřejmě uspokojit ty, kteří věrně slouží. Aby věděli, že hodnotově dostanou to podrbání za uchem a případně se pak zrecyklují v nějaké zajímavé funkci v NATO, v EU nebo co já vím kde. Ale zároveň to má utlumit a vlastně překrýt to skutečné porozumění světu. To skutečné pochopení, jak se dnes vytváří ekonomická moc,“ zdůrazňovala Švihlíková.
„A řada z nich pokračuje v totální sebedestrukci. A tahle vyprávěnka se snaží tvářit, že jsme na té správné straně dějin. Pokud se něco rychle nezmění, tak nebudeme na té správné straně dějin. Budeme na té straně dějin, za kterou se jednou naše děti a vnoučata budou pekelně stydět. Ten boj o naši suverenitu se děje úplně někde jinde. Skoro bych řekla, že se v tuhle chvíli vede v Teheránu,“ zmínila Švihlíková hlavní město Íránské republiky, na kterou dopadají rakety a drony americko-izraelských sil, jejichž cílem je zabránit Teheránu ve vývoji jaderné bomby.
Právě Teherán dnes, viděno očima Švihlíkové, vzdoruje neokolonialismu. A my bychom si podle ekonomky také měli přestat lhát o tom, kde stojíme. Švihlíková se domnívá, že nesmíme podlehnout „neoliberálnímu moru“, jak to nazvala sama.
„My jsme ve střední Evropě, my nejsme Západ a je pro nás extrémně nevýhodné být spojeni s tímto projektem,“ zdůraznila.
Česko má podle jejího názoru mnoho společného s tzv. globálním Jihem a spolu s tímto globálním Jihem bychom měli hledat cestu, jak si zachovat suverenitu. „My svým způsobem patříme na ten globální Jih, protože i naším zájmem je, aby se ty struktury světa razantně změnily,“ zdůrazňovala v promluvě k hostům.
Cenu Albína Bráfa, u příležitosti jejíhož předání docentka Švihlíková hovořila, získal slovenský podnikatel Eduard Šebo, majitel největších vinic u našich východních sousedů. Pogratuloval mu k ní i zakladatel spolu Svatopluk Petr Drulák.
Šebo patří ke slovenským miliardářům. Jako vyučený soustružník si po revoluci založil vlastní podnik v malém rodinném vinařství a během patnácti let se vypracoval mezi slovenskou podnikatelskou špičku. Jeho společnost United Industries s registrovaným kapitálem 526 milionů korun ovládá více než deset velkých podniků, jako jsou Levické mliekarne, Víno Nitra, Poľnonákup Liptov, Hotely Plus a bývalé cukrovary v Trnavě, Šuranech a Sládkovičově.
Narodil se v roce 1950. Do roku 1989 žil prý život obyčejného Čechoslováka, ale v roce 1991 se pro něj všechno změnilo. Založil si živnost, v roce 1992 se zapojil do privatizace majetku, působil v investičních fondech, současně v cukrovarnickém sektoru a od roku 2001 i ve vinařském podnikatelském oboru.
Dnes zaměstnává stovky lidí.
