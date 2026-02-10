Piráti: Rozpočet Babišovy vlády přihraje peníze vyvoleným

V době ekonomického růstu vláda navrhuje schodek 310 miliard korun, přičemž neřeší to, co lidi pálí nejvíc: dostupné bydlení, podporu rodin, vysoké životní náklady ani bezpečnost země. Na program schůze Piráti zařazují bod k reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která má pomoci zlevnit potraviny a posílit kontrolu nad oligopoly. Tématem bude i dostupnost bydlení a plánované odložení platnosti superdávky.
„Vláda rozhazuje v době růstu a peníze směřují hlavně k vyvoleným. I přes rekordní schodek v rozpočtu dál chybí 14 miliard korun na dostupné bydlení, které by mohly ve spolupráci s obcemi nastartovat projekty za desítky miliard,“ uvedl Zdeněk Hřib. Podle Pirátů má stát připravené projekty, které mohou okamžitě pomoci lidem i ekonomice, vláda je ale blokuje.
Piráti zároveň upozorňují, že rozpočet nerespektuje zákonný limit schodku a vláda se ho snaží obcházet. „Ekonomové i Národní rozpočtová rada jasně říkají, že vláda porušuje pravidla. Každý další miliardový schodek zvyšuje náklady na obsluhu dluhu, které už dnes platíme všichni,“ doplnila poslankyně Pirátů a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.
V sociální oblasti Piráti řeší plánované odložení platnosti superdávky, které se bude projednávat na pátečním jednání pléna. „Odložení superdávky umožní přetíženým úřadům práce zpracovat nevyřízené žádosti, nesmí ale znamenat, že zranitelní lidé spadnou do ještě horší životní situace. Za Piráty jsme připraveni spolupracovat na změnách, ale je pro nás jasnou prioritou ochrana zranitelných skupin, jako jsou samoživitelé, lidé se zdravotním postižením nebo pěstouni,“ říká poslankyně Hana Ančincová s tím, že Piráti předložili vlastní prorodinný balíček, který by většině rodin pomohl bez složité byrokracie.
Podle Pirátů vláda selhává i v oblasti bydlení a bezpečnosti. Odkládá účinný zákon o podpoře bydlení a zároveň nedodržuje závazky vůči spojencům v NATO. „Bydlení i bezpečnost jsou základní podmínky fungující společnosti. Přístup vlády ukazuje, že návrat Andrej Babiše k moci povede ke zhoršení situace,“ uvádí poslanec Ivan Bartoš.
Piráti na dnešní schůzi zároveň zařazují bod k reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která má pomoci zlevnit potraviny a posílit kontrolu nad oligopoly. „Budeme po celé toto volební období každý den bojovat za dobrá řešení, které zlepší život lidem – ať už je vládní koalice přijme pod naším jménem, nebo je od nás převezme a bude vydávat za své vlastní,“ uzavírá za Piráty Zdeněk Hřib.
