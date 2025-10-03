Systém „Jenda“, nebo „jejda“? Nájezd Jurečkovy superdávky je prý pěkný chaos

03.10.2025 8:33 | Monitoring

Chaos a stížnosti způsobuje zavedení tzv. superdávky, nové sjednocené dávky státní sociální pomoci (DSSP). Tento systém začal fungovat ve středu 1. října. Jeho zavedení mělo zjednodušit systém sociálních dávek. Místo toho však reforma vyvolává zmatek a sklízí kritiku. V nouzi se mohou ocitnout ti nejohroženější.

Systém „Jenda“, nebo „jejda“? Nájezd Jurečkovy superdávky je prý pěkný chaos
Foto: Archiv
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Sociální pracovníci, dluhoví poradci i opozice upozorňují na závažné problémy, které ohrožují nejzranitelnější domácnosti. Systém superdávky je závislý na on-line žádostech přes Klientskou zónu Jenda, což znevýhodňuje lidi bez přístupu k internetu nebo bez technických dovedností, například seniory či osoby s omezenou pohyblivostí. V Ostravě sociální pracovníci hlásí, že nemohou podávat žádosti jménem klientů kvůli chybě v systému, která vyžaduje osobní identifikaci.

„Nemá chytrý mobil, má jenom tlačítkový, nemá e-mail, syn a manžel zemřeli. Je úplně sama a hrozí, že bude od dávky odstřihnuta,“ říká sociální pracovnice Milada Hutěčková o své klientce, téměř stoleté seniorce z Ostravska.

Sociální pracovníci proto používají své osobní údaje, což porušuje ochranu dat a přináší právní rizika. Problém ohrožuje jen na Ostravsku přibližně tisíc lidí, kteří mohou zůstat bez podpory.

Reforma zavádí přísnější majetkové a příjmové testy, které snižují dávky pro rodiny v dražších bytech nebo samoživitele. Podle kritiků může ztráta až 5 000 Kč měsíčně vést k nárůstu dluhů a podpoře šedé ekonomiky, protože lidé v insolvenci jsou penalizováni. Dávka také postihuje děti za dluhy rodičů, což odborníci označují za kolektivní trest.

Kritici nově zavedeného systému poukazují na to, že neřeší hlubší příčiny chudoby, jako jsou nízké mzdy či nedostupné bydlení. „Ten systém je nepřipravený a je to jistý hazard,“ řekl Daniel Hůle, ředitel dluhové poradny Člověka v tísni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) slibuje mobilní týmy a úpravy systému, ale kritici pochybují, že se podaří nedostatky rychle napravit.

O superdávce se diskutuje také na sociálních sítích. „Taková ta ‚skvěle‘ připravená superdávka a pomoc klientům... Akorát že vůbec,“ napsala na X Nikol Soleil z Ostravy a zveřejnila případ neochotné pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí, která dceři žadatelky o dávku „práskla telefonem“.

 

 

 

„Další skvělý vynález asociální vlády Petra Fialy. Pracujete legálně, chodí vám peníze na účet, držíte si rezervu pro případ nouze? Tůdle, pomozte si sami. Naše dávky z vašich daní jsou pro ty, co jsou oficiálně na dávkách a pracují načerno s penězi na ruku,“ rozhořčil se další uživatel sítě X.

 

 

Superdávka nahrazuje čtyři dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) jednou žádostí. Obsahuje složky na živobytí, bydlení, bonus na dítě a bonus pro motivaci k práci. Žádat lze on-line nebo na úřadu práce, přičemž stávající příjemci musejí podat žádost do prosince letošního roku, aby neztratili podporu od května 2026. Reforma má zjednodušit administrativu a cílit pomoc, ale podle kritiků ohrožuje zranitelné skupiny.

Psali jsme:

Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry
Němci se dozvěděli: Sociální škrty. Nebude na vyšší platy. Další podpora Ukrajině
Farage slibuje Britům: Milujte se a množte se. Pomůžu vám
Jurečka přivedl na tiskovku Romy, děkovali za dávky. Ostuda, zuří jiní. A hádka i mezi lidovci

 

autor: Naďa Borská

