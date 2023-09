Ta nenávist... Blažek po nátlaku z internetu a médií zvažoval rezignaci

reklama

Ministra spravedlnosti Pavla Blažka nachytali na setkání s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým reportéři serveru Seznam Zprávy. Blažek tvrdil, že se s lobbistou setkal v restauraci náhodně, kvůli tomu, že venku silně pršelo a on se uchýlil do restaurace.

O rezignaci podle svých slov uvažoval proto, že byl naprosto fascinován tím, „jak se vůči člověku, aniž se dopustí čehokoli protiprávního, může zvednout obrovská emotivní, mediální a internetová nenávist. Tak jsem si říkal, jestli mi to stojí za to,“ uvedl.

Připustil také, že jeho slova o bouřce, která se ten den přehnala nad Prahou, mohla znít komicky. Byl pět hodin v restauraci, kde byl i Nejedlý. „Ale nevím, co bychom si spolu pět hodin vyprávěli, to by nás pak i nudilo, si myslím,“ řekl. Uvedl, že hovořil s majitelem restaurace i s některými hosty.

„Znovu říkám, že chápu symboliku, kterou to nabralo, a chápu i to, že když jsem mluvil o bouřce, což je pravda, že to působilo komicky, ale to mi došlo až po dvou dnech. Ale ať se do toho každý zkusí vžít, že když řeknete nějakou věc, která je pravdivá, jak může působit. A já jsem prostě takto nepřemýšlel,“ poznamenal Blažek.

Blažek kvůli schůzce čelil kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení. Koaliční politici označovali schůzku za nešťastnou či nevhodnou. Okolnost setkání s Nejedlým museli zástupci ODS vysvětlovat i na setkání špiček koaličních stran. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že od něj Blažek dostal žlutou kartu. „Beru to vážně a není to samozřejmě nic příjemného, obzvlášť když máme s Petrem Fialou dlouhodobě dobré osobní vztahy,“ řekl k tomu Právu. V ODS prý pochválen nebyl.

„Když to shrnu, co se řeklo na předsednictvu ODS: Pan Blažek si musí uvědomit, že když je ve vysoké veřejné funkci, tak se nemůže chovat tak, jak byl normálně zvyklý chovat se v Brně, tedy chodit kamkoli a bavit se s kýmkoli,“ dodal ministr.

