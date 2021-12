Ta změna v ČT! Rakušan a Moravec. Ochrana Fialy. Petr Holec má důkazy

Ve svém pořadu si Petr Holec celkem očekávaně vzal na mušku novou vládu. Jednak ministra Válka, který podle něho už přešel do satiry, ale možná o tom ještě neví. A děsí ho Vít Rakušan, kvůli kterému odchází policejní prezident. „Dosud se všechny vlády tvářily, že funkce policejního prezidenta je apolitické jmenování,“ připomenul. A na závěr si nechal Českou televizi s rozesmátým Václavem Moravcem a Lindou Bartošovou, která bránila Petra Fialu před Tomiem Okamurou. „Předtím to byla opoziční televize, teď je to vládní televize,“ konstatoval.

reklama

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 17% Nebudu 79% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8951 lidí

Ale věnoval se také Vítu Rakušanovi a jeho předministerské návštěvě u policejního prezidenta Švejdara. A zmínil, že prosáklo, že novému ministrovi vnitra vadí, že byl policejní prezident jmenován jeho předchůdcem. „To je skutečně děsivé. A nejen to, on Vít Rakušan si začíná zjišťovat různé informace na politickou konkurenci. Ale tohle skutečně děsí, já si nepamatuju, že by s nástupem nové vlády skončil policejní prezident. Alespoň dosud se všechny vlády tvářily, že funkce policejního prezidenta je apolitické jmenování, protože policie šetří i politické kauzy,“ hrozil se. Doplnil, že STAN o vyšetřování policie ví své, když je jejich hejtman Půta vyšetřován pro údajnou korupci. A měli by se tedy tvářit, že práci policie nechtějí ovlivňovat.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě toho si Petr Holec všímal také toho, jaké změny nastaly ve vysílání ČT. Například jak se Václav Moravec rozesmál, když Rakušan řekl, že nastoupil v pátek ve tři hodiny a do devíti hodin „překvapivě“ všechny schůzky nestihl. „Já bych to do Václava Moravce neřekl, že s ním může být taková švanda. On tam často vystupuje jako takový zlý člověk, nebo nepřístupný, drží si ten odstup, a najednou je s ním ve studiu takováhle legrace, já bych skoro až řekl smích strejdy Jedličky. Tak vidíte, jak se časy mohou rychle změnit,“ okomentoval vysílání.

A zmínil Tomia Okamuru, který vládu kritizoval, že nemá připravená řešení, ačkoliv již dlouho prohlašuje, že je připravena vládnout. Linda Bartošová namítla, že Petr Fiala o řešeních mluví poměrně často. „Tak to by mě zajímalo, paní redaktorko, jaká ta řešení tedy má, protože já jsem od něj žádná řešení toho zdražování energií, bydlení a potravin neslyšel,“ řekl Okamura a Bartošová řekla, že o nich mluvil několikrát v pořadech ČT. „A jaká to tedy jsou, jestli se můžu zeptat, protože já jsem v politice každý den a žádná jsem od něj nezaznamenal,“ pokračoval Okamura. „To se zeptejte pana premiéra, prosím k věci...“ opustila téma Bartošová, ale lídr SPD dodal, že se právě ptal.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To je pointa, to se zeptejte pana premiéra, kruh se uzavřel. Já tomu nechci věřit,“ smál se Holec. Dodal, že Okamura dokáže dobře manipulovat, ale tady o žádnou manipulaci nešlo. „Až dnes začala vláda konkretizovat ten plán na řešení energetické drahoty, která už není Babiše, ale je Fialy. A když ještě před jmenováním vlády chtěla opozice sněmovní schůzi k tématu nebo chtěla vyjádření, tak nová vláda se svojí sněmovní většinou zareagovala tak, že tu schůzi ukončila. Tak skutečně chápu, že Sněmovna nebude kecárna, jestli budou takhle v tom volebním období pokračovat. Ale Petr Fiala ani žádný z jeho ministrů žádný konkrétní plán neřekl a v tom má Tomio Okamura pravdu,“ opřel se komentátor do vlády.

Ale hlavně položil otázku, zda si někdo pamatuje, že by v ČT moderátorka či moderátor bránil někoho z Babišovy vlády. „Já si na to nepamatuju. Jen je dobré na Českou televizi koukat skrz jistý filtr. Jak jsem řekl, předtím to byla opoziční televize, teď je to vládní televize,“ pravil Holec s tím, že časy se změnily velmi rychle.

Psali jsme: Přestaňme podporovat německo-bruselské bláboly! Ekonom Ševčík připomněl, jak vznikají Restauratéři jsou novými opatřeními zmateni, kroutí hlavou jeden z nich Žijeme ve světě mužského práva, míní Šimáčková. Její náhradou by prý měla být zase žena Cenová tsunami. To si lidé neumí představit. Po kroku ČNB: Toto padlo v televizi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.