Tady opakujete, že se kopali do zadku? Rozčilený Plaga u Moravce hájil úředníky

Plaga konstatoval, že stát musel reagovat na pandemii koronaviru. Proto byl také zrušen jeden termín přijímacích zkoušek. „Ale od příštího roku budou ty termíny zase zpátky dva. Balancovali jsme epidemiologické hledisko, hledisko rodičů a hledisko škol,“ uvedl Plaga s tím, že v tuto chvíli zavádět na letošní rok dva termíny není reálné.

Bartoň oponoval, že dva termíny přijímacích zkoušek bylo možné zrealizovat, pokud by Sněmovna pracovala rychleji, respektive začala na příslušném zákonu pracovat dřív. Zachování dvou termínů přijímacích zkoušek má podle jeho názoru smysl, aby se žáci základních škol „nedostali na tu (střední) školu jen proto, že v jeden den byli nervózní“.

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. Piráti



„Já chápu, že ti lidé to tak berou a teď chápou ten jeden termín jako újmu," uznal Plaga.

Došlo i na otázku, co dělat se žáky, kteří se do on-line výuky nezapojili. „Byli jsme do toho vrženi a učitelé se toho zhostili vcelku dobře, ale průzkumy ukazují, že až 15 procent žáků se nezúčastnilo on-line výuky,“ upozornil Bartoň s tím, že v tom hrál roli špatný přístup k internetu v sociálně slabších rodinách. Pokud přijde další vlna koronaviru, stát by se měl starat o to, aby se příště on-line výuky mohli zúčastnit i tito žáci. Podle Bartoně to bude vyžadovat investici asi tak ve výši jedné miliardy korun, protože zřizovatelé škol nemají dost peněz.

Plaga konstatoval, že chce tuto záležitost řešit systémově.„Ale prosím, to není o tom, že Ministerstvo školství má zajistit počítač do každé rodiny,“ zdůraznil. Obratem doplnil, že bychom se mohli inspirovat ve Finsku, kde školy zapůjčily počítače do těch rodin, kde počítač neměli, případně v tomto směru zasáhl zřizovatel.

Bartoň zopakoval, že zřizovatelé škol potřebují navíc nejméně miliardu, a to ještě do podzimu tohoto roku. „Žáci a studenti si tu miliardu uspořili sami. Jsou to nespotřebované výdaje na příspěvcích na dopravu. Stačí si o ni říct,“ upozornil Pirát s odkazem na to, že studenti, kteří seděli během celorepublikové karantény doma, neprojezdili tyto prostředky na cestách do školy.

Upozornil také na to, že školy potřebují znát informace dopředu, aby mohly plánovat, a nemají se o plánech vlády dozvídat z tiskových konferencí jen pár dní, nebo dokonce hodin, než budou opatření zavedena. Tady podle Bartoně vláda chybovala, a vyvolala tím zmatek ve školách.

Plaga okamžitě oponoval, že harmonogram opětovného otevření škol byl znám od 14. dubna. Většina věcí prý jela podle tohoto harmonogramu, mimo plán bylo otevření jen některých typů speciálních škol, a to 8. června. „Často jsem také kritizován za to, že ministerstvo nekomunikovalo. Myslím si, že 46 živých vstupů je dost,“ upozornil Plaga.

Zdůraznil také, že zde už dva měsíce existuje manuál pro školy, jak mají pracovat, a s tím, jak ředitelé nabírají nové zkušenosti, se tento manuál bude upravovat tak, aby byl pro ředitele co nejpřínosnější do té případné druhé vlny. „Ale pokud je tady pořád opakováno, že ministerstvo nekomunikovalo že se úředníci snad kopali nudou do zadku, promiňte mi to a já se tady proti tomu musím konečně ohradit,“ rozzlobil se Plaga.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



Podle Bartoně by vláda měla připravit také manuál pro učitele, jak učit on-line. Jde tady prý především o učitele, kteří si nebyli jistí, jak učit.

Plaga zdůraznil, že webináře, jak učit on-line, probíhají a mají pokračovat. K učitelům by se prý v budoucnu mělo dostat více informací tohoto druhu.

