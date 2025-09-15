Tajná nahrávka schůzky u Rakušana? Nařčený Polčák zuří

V kauze Dozimetr, která od roku 2022 hýbe českou politikou a odhalila rozsáhlé korupční praktiky kolem Dopravního podniku hl. m. Prahy, se začátkem září objevila nová a velmi citlivá rovina. Podle informací investigativních novinářů z webu Odkryto.cz má existovat nahrávka schůzky, která se uskutečnila v roce 2022 přímo na Ministerstvu vnitra. Údajně se jí zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan, tehdejší europoslanec Stanislav Polčák a další lidé. Samotná existence i obsah nahrávky zatím nebyly oficiálně potvrzeny, přesto vyvolaly na politické scéně silné reakce.
Vít Rakušan označil informaci o nahrávce za snahu o kompromitaci před nadcházejícími volbami. Podle něj jde o cílený útok, který má poškodit jeho i celé hnutí STAN, jež už v minulosti čelilo silnému tlaku kvůli zapojení některých svých představitelů do kauzy Dozimetr. „Je to kompro, které má oslabit naši pozici. Obsah ani okolnosti té údajné nahrávky nejsou jasné, přesto se objevuje právě teď, kdy vrcholí volební kampaň,“ uvedl ministr vnitra na síti X.
Taktéž Stanislav Polčák nařčení odmítá. Zdůrazňuje, že s případem Dozimetr nemá nic společného a že se v něm jeho jméno objevuje neprávem. „K opakovaným dotazům o případu Dozimetr bych rád uvedl fakta: Za prvé, není mi známo nic o spojitosti kauzy s financováním hnutí STAN, nebyl jsem v dané době za tuto agendu zodpovědný a za druhé nejsem ani navržen obžalobou jako svědek v případu…,“ připomněl Polčák.
Bývalý europoslanec zároveň odmítá spekulace o jednání na ministerstvu, které měl podle investigativců právě Polčák nahrávat. „Mediální spekulace, že jsem nahrával blíže neurčené jednání na ministerstvu, jsou NEHORÁZNOU LŽÍ, redaktor Hynek ani jeho spolupracovníci mne nikdy nekontaktovali s žádostí o jakékoli vyjádření,“ dodal Polčák.
Dosud není zřejmé, kdo měl nahrávku pořídit, jaký je její skutečný obsah ani zda by mohla mít právní relevanci. Pokud by se její autenticita prokázala, mohla by mít vážné politické důsledky pro hnutí STAN. Politická scéna i veřejnost nyní čekají na to, zda budou zveřejněny konkrétní důkazy, nebo zda celá záležitost zůstane jen v rovině spekulací a politických obvinění.
Kauza Dozimetr přitom zůstává jednou z největších korupčních afér posledních let. Policie už v roce 2022 obvinila podnikatele Michala Redla, bývalého náměstka pražské primátorky Petra Hlubučka a další osoby, které podle vyšetřovatelů vytvořily klientelistickou síť kolem Dopravního podniku. Hnutí STAN od té doby čelí kritice, přišlo o některé klíčové představitele a muselo vysvětlovat i financování od lidí napojených na kauzu.
autor: Jakub Makarovič