Tajné služby ať zvažují, zda politikům dávat všechny informace. Tihle jsou schopni rozpoutat třetí světovou, varuje Schneider

MONITORING SÍTÍ Bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider se u Jany Bobošíkové rozpovídal nejen o ruském vpádu na Ukrajinu, o ukrajinské migraci do Česka a o tom, zda české tajné služby vědí, co mají vědět, ale také o tom, do jaké pozice nás staví návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku. Konstatoval, že čeští občané Zelenského nezajímají, protože je není o co pumpnout.

Hned v úvodu rozhovoru s Janou Bobošíkovou v pořadu Aby bylo jasno Jan Schneider konstatoval, že bylo jasné, že Ukrajina se hned tak nestane členskou zemí NATO.

„Tady ten výsledek nemohl dopadnout jinak, protože NATO se musí rozhodnout konsenzuálně. Bude to kompenzováno zbrojními dodávkami, avšak ty zbrojní dodávky, to je velmi kontroverzní věc, protože těch firem dodávajících zbraně je mnoho a Ukrajina je takovou snůškou nejrůznější výzbroje. A normálně, i když máte dodávky od jednoho výrobce, tak je velmi složitá otázka logistická, to znamená opravy a dodávky munice. Tady když máte zbraně od několika výrobců, tak je v podstatě vyloučeno to logisticky zvládnout,“ poznamenal Schneider.

To podle něj znamená, že se Ukrajina stává skladištěm nejrůznějších zbraní, které ale z analytikova pohledu nezvládne plnohodnotně využít.

Pár slov věnoval i návštěvě prezidenta Zelenského v Praze a poukazoval na to, že Zelenskyj létal českým strojem do zemí EU a vedle toho i do Turecka.

„Otázka je, kdo to platí? My jsme byli v roli průvodců, kteří ho protáhli celou Evropou. To nás staví do velmi zajímavého hlediska, která tady nechci rozvíjet, ale asi to nebude zapomenuto, tato naše role,“ prohlásil.

V souvislosti s návštěvou podal možné vysvětlení toho, proč Zelenskyj neuspořádal nějaké setkání s českými občany. „Já se domnívám, že čeští občané Zelenského nezajímají, protože je není o co pumpnout. On se potřebuje setkat jen s těmi, které může o něco pumpnout,“ podotkl Schneider.

Ve druhé polovině rozhovoru s Janou Bobošíkovou promluvil také o ukrajinských uprchlících. Schneider vyjádřil naději, že tajné služby monitorují, kdo přichází do Česka. A policie by podle něj také měla zvýšit bdělost a přistupovat stejně k ukrajinským uprchlíkům a k českým občanům.

Podle Schneidera by také měly tajné služby zvážit, jaké informace politikům dát a jaké ne, „protože oni potom jsou schopni z toho vyvolat třetí světovou válku. … Někdy je to slovní průjem, který z nich padá,“ varoval Schneider.

