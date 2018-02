Tak Zeman už nechce od Babiše 101 podpisů? Jurečka a Pospíšil se hlasitě ozvali

09.02.2018 17:34

Prezident Miloš Zeman podle místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky nepřímo rezignoval na to, aby v Česku byla většinová koaliční vláda. Jurečka to dnes řekl s odkazem na to, že Zeman ustoupil od svého požadavku, aby premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před svým opětovným jmenováním předsedou vlády předložil 101 podpisů poslanců. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s ohledem na další změnu Zemanových názorů uvedla, že prezidentovy názory jsou stálé asi jako současné počasí.