Tak co byste dělali? Kuba byl dotlačen k odpovědi. Mladí jsou problém. Povinné vakcíny?

V nemocnicích je 2300 lidí a Ministerstvo zdravotnictví dnes plánuje předložit vládě návrhy nových opatření. Hlavní hygienička znovu zopakovala, že o lockdownu se zatím neuvažuje, ale uvažuje o zkrácení PCR testů či o tom, že na hromadných akcích nad 1000 lidí by nemusely být uznávány antigenní testy, a měla by se zkrátit platnost testů povinných při návštěvách v zařízení sociálních služeb.

Tyto kroky Špičák označuje za snahu dotlačit lidi k očkování. „Dosáhnout vyšší proočkovanosti vyžaduje určitou mixáž jak pozitivních, tak negativních. Tato jsou negativní, nečkovaným znesnadňují a znepříjemňují život, tím je tlačí do očkování. Je to tlak, musím přiznat,“ uvedl.

Připomíná, že oproti loňskému roku je menší počet hospitalizovaných na JIP, z těch je prý relativně menší počet proočkovaných. „Takže největší smysl pořád skutečně dává ten tlak na ty neočkované. Je to nejrychlejší způsob, jak epidemii nějak zvládnout,“ míní.

Hejtman Kuba byl vyzván, aby popsal, co by dělala plánovaná vládní pětikoalice v boji s epidemií jinak, než dosavadní vládní garnitura. „Myslím, že je rozumné testovat děti ve školách, už v této chvíli. Až čtyřicet procent nakažených v Jihočeském kraji tvoří skupina nula až devatenáct let,“ říká hejtman Jihočeského kraje Kuba.

„Jsou opatření, která by dávala větší smysl. Musíme efektivněji a rychleji reagovat,“ zmínil Kuba k testování ve školách v nejvíce postižených okresech. „Je výhodné děti otestovat, protože nebudete do karantény vlastně dávat nikoho, pouze vytáhnete z kolektivu ty pozitivní,“ doplnil.

Poslankyně Maříková podrobila současnou vládu za její tlak na neočkované kritice: „Dělá pořád to samé a nemá žádný plán, jak vidíme. Místo toho dělá restrikce pro neočkované občany. Před volbami jsme slyšeli, že opatření budou lokálního charakteru a nebudou restrikce. Ale volby skončily a vše je naprosto jinak,“ uvedla.

Zkrácení platnosti testů je podle ní naprosto neefektivní. „Zpoplatnění testů a zkrácení doby jejich platnosti má za úkol jediné – donutit neočkované k očkování. Myslím, že to bude mít úplně naprosto opačný efekt, protože i očkovaní se mohou nakazit a nemoc šířit dále. A tato skupina lidí nám proklouzává mezi prsty.

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13069 lidí

Naopak ty testy by měly být zdarma, aby se lidé mohli testovat a my měli informace a relevantní data o tom, jaká je nákaza ve společnosti,“ míní. Nelíbí se jí, že krajské hygieny nezasahují okamžitě v případě, že se nákaza šíří v jejich reagionu a naopak se čeká, až se nákaza rozprostře přes půl republiky a až poté se řeší plošné opatření.

S čím by podle Maříkové měla přijít nastupující vláda? „Věřím, že nastupující vláda zruší zpoplatnění testů a opět vrátí dobu jejich účinnosti tam, kde byla. Jinak od toho můžeme očekávat, že lidé ta opatření budou naopak obcházet,“ dodala s tím, že vládní opatření budí u lidí nedůvěru i tím, že některá opakovaně zrušil Nejvyšší správní soud.

Epidemie by se měla řešit lokálně a ne plošně. „Krajští hygienici by nyní měli nastavovat opatření ve svých regionech tak, aby se nemusela řešit celostátní opatření,“ zopakovala svůj recpet na zkrocení epidemie.

Podle Kuby však není pro novou vládní koalici reálné prodloužení platnosti antigenních a PCR testů či zrušení jejich zpoplatnění. „Já si to nemyslím, přece snad každý rozumíme tomu, i kolegyně z SPD, že když je test tři dny starý, tak je to dlouho. Během těch tří dnů se můžete nakazit. Testy zadarmo s týdenní platností, to v omezení šíření pandemie vůbec nefunguje,“ kontroval Kuba nápadům poslankyně Maříkové.

„Lidi nesmíme strašit, ale rozumně jim vysvětlit, co je třeba udělat pro to, abychom tím společnost provedli. Musíme si přiznat, že nejsme schopni to dostat na nulu pozitivních, ale je naším úkolem dělat taková opatření, aby děti zůstaly ve školách a nepřehltily se nemocnice. A také aby to bylo pro společnost ekonomicky a sociálně únosné,“ zdůraznil.

Politička Maříková se dostala ke slovu a uhodila na Kubu, že o zpoplatnění testu hovoří zcela jinak, než koaliční partneři, kteří se veřejně vyjadřovali o tom, že zpoplatnění testů naopak zruší. Co se týká kontroly bezinfekčnosti návštěvníků ze strany restaurací, lituje jejich provozovatele a majitele. „Číšníci a servírky stojí ve velmi špatné situaci, protože podle celé řady právníků nemá toto opatření oporu v zákoně,“ připomněla.

Následně Špičák zmínil další dva podstatné faktory, které zde hrají roli a sice byznysové lobby spojené s antigenním testováním a s laboratořemi. „Čím víc testů, tím větší zisky. I tento tlak musíme vnímat. Situace je tedy skutečně velmi komplexní,“ upozornil.

Sám se prý rozhodně nepřiklání k tomu, aby zde bylo celoplošné antigenní testování. „Protože když se provádí PCR kontroling, zjistíte, že se 60–70 procent těch pozitivit bylo falešných a děti uvrhlo zbytečně do karantény,“ podotkl, že testování má být více promyšlené a mají být používány testy pouze validované.

„Pokud by tedy byla pouze platnost PCR testů, vytvoří se jednak větší tlak na očkování a ubude potřeba vykazovat se těmi testy,“ upozornil lékař.

Problém také vidí v tom, že zde máme sice celou řadu opatření, která ale nejsou dostatečně vymáhána, ani v posledních dnech. „Já chodím občas do restaruace, pravidelně do fitka a nikdo po mně nikde nic nechce, ani v posledních dnech. To na západ od našich hranic vůbec není,“ řekl ke kontrolám o bezinfekčnosti.

„Pokud to takto bude nastaveno i dál, tak veškerá opatření nepomohou. Celé to ukazuje, jak je v Čechách malý respekt k autoritám,“ obává se Špičák.

