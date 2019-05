Tak teď už to můžu říci... Kalousek si po skončení voleb vyřídil všechny účty s Pospíšilem

Volby do Evropského parlamentu dnes odpoledne v České republice skončily a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek usoudil, že je vhodný čas, aby se pustil do kritiky vedení své strany TOP 09. Vrcholnému vedení na svém twitteru vyčetl především „tříštění sil“. Poukázal tak na hnutí Evropa společně (ESO), jehož lídr Jaromír Štětina za TOP 09 znovu kandidovat odmítl, jelikož nenašli společnou řeč. A také na hnutí Hlas, jehož lídrem je Pavel Telička.

Jaromír Štětina spolupráci s TOP 09 odpískal už koncem loňského roku, rozchod se stranou vysvětlil tím, že není spokojen s novým vedením strany v čele s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Dával mu za vinu neúspěch ve volbách, nízkou podporu voličů a upřednostňování osobních zájmů, když se snaží vykonávat obě funkce zároveň. V lednu pak oznámil, že získal potřebnou tisícovku podpisů na podporu vzniku svého nového hnutí Evropa společně, za které nyní obhajoval mandát v Evropském parlamentu.

Pavel Telička vedl kandidátku hnutí ANO do Evropského parlamentu před pěti lety. S ANO se však podle svých slov rozešel kvůli odlišným názorům a proto, že nakonec nesměřovalo tím směrem, jak si původně myslel. S předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem prý měli zcela jiný pohled jak na evropskou, tak i na českou politiku.

Nyní tedy předseda poslaneckého klubu TOP 09 nahlas promluvil o tom, že to byly chyby a vyjádřil nesouhlas s tím, že TOP 09 s těmito možnými partnery nespojila své síly. Nakonec se TOP 09 v eurovolbách ucházela o hlasy voličů společně se Starosty, do koalice se přidali ještě Zelení a Liberální ekonomická strana exministra životního prostředí Martina Bursíka a 14 regionálních partnerů.

Na svém twitteru po uzavření volebních místnosti Kalousek popustil uzdu svým emocím. „Teď už mohu nahlas říci, aniž bych se zpronevěřil stranické loajalitě: Za tzv. ‚tříštění sil‘ si můžeme my sami a bylo by nefér vyčítat to hnutí Evropa společně a hnutí Hlas,“ napsal jasně a vedení strany TOP 09 vzkázal, že když někoho odmítá za partnera, nemůže mu klást za vinu, že do toho jde sám. „Tak snad to dobře dopadne,“ dodal Kalousek.

Na jeho příspěvek pak zareagoval i Pavel Telička slovy, že to snad tedy dobře dopadne a že doufá, že se z toho také řada lidí poučí. „Úkoly do budoucna jsou jasné,“ poznamenal.

V letošních evropských volbách by mohlo hnutí ANO získat až více než 25 procent, ODS a Piráti kolem 14 procent, ukázal volební model agentury Median. Nad 11 procent může při nízké účasti mít koalice TOP 09 se STAN a Zelenými, k deseti procentům se můžou přiblížit SPD a KDU-ČSL. Nad šest procent by se mohl dostat volební zisk komunistů a sociálních demokratů.

Volby do europarlamentu v ČR skončily ve 14:00 hod., zájem Čechů o volbu byl letos pravděpodobně větší než v roce 2014. V Praze se tentokrát účast mnohde pohybovala nad 30 procenty, někde však byla sotva poloviční. V některých dalších krajích podle předběžných odhadů účast překročí 20 procent. ČTK uvedla, že zájem se ale mezi jednotlivými okrsky značně lišil.

