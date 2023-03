Tak to bylo s Ševčíkem. „Jinak!“ Dopis a smršť dalších hlasů

reklama

Osobnosti z akademického prostředí, publicisté, výzkumníci i zástupci řady dalších profesí včetně politiků a některých absolventů VŠE se za děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické postavili formou sepsání otevřeného dopisu rektorovi VŠE Petru Dvořákovi nazvaným „Nechte učit Ševčíka“.



Dvořákovi v ní sdělují, že je znepokojila jeho výzva, aby Ševčík odstoupil z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE.



„Účast na demonstraci je ve svobodné a demokratické zemi právem každého člověka, děkany nevyjímaje. Jste-li opačného názoru, pak nás vracíte před rok 1989,“ sdělují podepsaní rektorovi vysoké školy.



Ševčík podle nich „nejednal jen v souladu se svým ústavním právem“, ale též dle jejich mínění dal svým chováním „příklad nám všem, když se zastal muže, zraněného po nevybíravém policejním zásahu“.

„Přítomnost pana děkana na ochozu Národního muzea neměla jiný cíl, než vyvolat jednání s velitelem zásahu a přimět jej k takovému postupu, na jehož konci nebudou další zranění lidé. Chybělo málo, a mezi těmi potlučenými či odvlečenými byl paradoxně i zcela pokojně vyjednávající děkan Vaší univerzity,“ sdělují v otevřeném dopise osobnosti, mezi nimiž figuruje též vysokoškolský pedagog Ivo Budil, expert v oblasti energetického strojírenství František Čermák, ústavní právník Zdeněk Koudelka, novinář Petr Markvart, energetik Ivan Noveský či imunolog Jaroslav Turánek.



„Jsme pohoršeni tím, že místo abyste se jej jako svého kolegy zastal, využíváte lživých a manipulativních mediálních výstupů k jeho další diskreditaci,“ vyčítají osobnosti rektorovi VŠE v otevřeném dopise, který svým podpisem podpořili též poslanci SPD Jaroslav Bašta a Jiří Kobza či předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek či předseda strany PRO Jindřich Rajchl.



Rektora Dvořáka podepsaní žádají o změnu jeho stanoviska. „Ve hře je nejen Vaše osobní čest, ale i dobrá pověst Vámi řízené alma mater. Máte výjimečnou příležitost prokázat, že i Vám je návrat České republiky k totalitním praktikám cizí,“ sdělují mu.

Doplňují, že pokud Dvořák své stanovisko žádající odvolání Ševčíka nezmění, budou oni požadovat, aby rezignoval on sám.

Ševčíka již podpořilo přes 21 tisíc lidí z řad veřejnosti



Není to však jediný text vytvořený na podporu děkana NF VŠE, šíří se i veřejně přístupná petice, která má za cíl děkanovi vyjádřit podporu. Petenti v ní píšou, že jsou si vědomi, že jejím podpisem nezískají „žádný právní nárok na zasahování do dění na VŠE v Praze“, avšak přesto jej chtějí podpořit. Právě tato petice nasbírala ke středeční 11 hodině přes 21 650 podpisů.



„Pan docent Ševčík se dlouhodobě nebojí svobodně a veřejně vyjadřovat své názory, ačkoli si je vědom, že za své názory odlišné od mainstreamu získá hlavně kritiku. Jeho životní postoj v tomto směru považujeme za příkladný pro všechny, kdo chtějí žít v demokracii a svobodně diskutovat,“ píšou podporovatelé děkana NF VŠE.



Tvrdí, že má Česko „historicky opakovanou zkušenost s tím, kdy byli lidé ze své práce vyhazováni pro své názory“. „Zvláště ve školství je tato totalitní praktika extrémně nebezpečná. Nechceme vracet Českou republiku do doby totality. Jsme přesvědčeni, že právě vysokoškolský děkan by měl mít zaručenu plnou svobodu projevit své názory a neměl by být za takové jednání ze strany vedení školy postihován, s výjimkou případů trestně-právního jednání,“ uvádějí dále.



Lidé ve vedení tuzemských vysokých škol jsou dle nich převážně levicového zaměření. „Tím více jsme rádi za každou osobnost z pravicového názorového spektra, která tuto skupinu pomáhá vyvažovat,“ zaznívá na to v textu.

„Myslíme si, že právě ve vedení VŠE v Praze by názorový proud, který představuje pan docent Ševčík, měl být zastoupen,“ stojí pak v petici stavějící se za děkana NF VŠE Ševčíka, jež byla vytvořena aktivistou Ivem Osovským, který se do mediálního popředí dostal zejména kvůli svým účastem na protestech proti covidovým restrikcím.



Děkan důvod ke svému odchodu nespatřuje



Děkan Národohospodářské fakulty VŠE tvrdí, že nevidí důvod pro své odvolání, ke kterému jej vyzývá značné množství studentů i akademiků vysoké školy včetně jejího rektora Petra Dvořáka. Novinářům v úterý řekl, že důvody ke svému odvolání nevidí.



Hájí se, že se u Národního muzea v době policejního zásahu proti lidem, kteří na místě po sobotní demonstraci Česko proti bídě se pokusili sundat z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku, ocitl náhodou, když místem procházel po setkání s rodinnými příslušníky a známými v restauraci, z níž dle svých slov šel kolem 17.20 hodin přes Václavské náměstí směrem k metru stanice Muzeum.



„V horní části Václavského náměstí mě požádal o pomoc neznámý člověk zraněný v obličeji s tím, že toto zranění mu způsobili policisté z řad těžkooděnců na schodech Národního muzea. Doporučil jsem mu, aby věc nahlásil Policii ČR v Krakovské ulici a uvedl služební číslo jednajícího policisty. Zraněný muž mi řekl, že číslo policisty nezná. Přitom k nám přišel ještě další člověk v doprovodu ženy; jak se ukázalo, byl to právník s lékařkou. Zeptal se zraněného muže, jestli by dokázal policistu identifikovat a on to potvrdil. Všichni jsme tedy došli k Národnímu muzeu, kde byli policisté. Tak jsem se dostal na schody Národního muzea, a to aniž bych věděl, co se tam předtím odehrávalo. Pokusil jsem se vyjednávat s členy antikonfliktního týmu a velitelem policistů. Ve chvíli, kdy jsem ze schodů Národního muzea odcházel, začali příslušníci Policie ČR přítomné, včetně mě, ze schodů vytlačovat. V tomto momentě jsem byl vyfotografován fotoreportérem a tato fotografie byla následně zveřejněna,“ tvrdí Ševčík.

„Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly a opakuji, že jsem byl veden pouze snahou pomoci zraněnému člověku, který mě o tuto pomoc požádal. Dlouhodobě odsuzuji jakékoliv násilí a odsuzuji i případný útok na Národní muzeum,“ doplnil.



Ševčík dlouhodobě poškozuje dobré jméno VŠE, míní rektor



Rektor VŠE po několikahodinovém jednání vedení vysoké školy oznámil, že za nejvhodnější řešení považuje, aby Ševčíka odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Pokud by tak neučinil, využije pravomoc navrhnout odvolání z vlastního podnětu, k čemuž rektor potřebuje souhlas akademického senátu celé vysoké školy. Ševčík dle něj dlouhodobě poškozuje dobré jméno VŠE a spor tak nesouvisí pouze se sobotní událostí. V rozporu s morálně-etickými zásadami bylo podle rektora již aktivní zapojení Ševčíka do protivládních demonstrací na podzim roku 2022 a jeho „nevhodné výroky napadající některé veřejně činné osoby“.



Jelikož Ševčík návrh na svou rezignaci nevyslyšel a požádal o prodloužení lhůty, rozhodl se Dvořák „ve shodě s celým vedením VŠE a za podpory děkanů ostatních fakult“ požádat předsedu akademického senátu Národohospodářské fakulty (NF) o bezodkladné svolání mimořádné schůze akademického senátu fakulty. „Vzhledem k zodpovědnosti akademického senátu NF za návrh ke jmenování děkana a s ohledem na znění vysokoškolského zákona považuje rektor v této situaci za nejvhodnější krok, aby odvolání děkana navrhl fakultní senát z vlastní vůle,“ stojí v tiskové zprávě VŠE.



Pokud by k návrhu na odvolání touto cestou nedošlo, pak Dvořák avizoval, že využije svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu a po projednání v AS NF svůj návrh na odvolání děkana předloží akademickému senátu VŠE, načež v případě souhlasu akademického senátu VŠE, rektor děkana Ševčíka odvolá z funkce.

„Rektorovým prvotním zájmem zůstává dobré jméno VŠE v očích jejích studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců, akademiků, absolventů, partnerů školy a široké veřejnosti,“ stojí ve zprávě.



Odvolání Ševčíka chtějí i někteří studenti a akademici



Studenti VŠE nespokojení s jednáním děkana národohospodářské fakulty svolali na středu od 12.30 na náměstí Winstona Churchilla před VŠE demonstraci, na níž chtějí děkana vyzvat k rezignaci, případně apelovat na akademický senát fakulty, aby děkana odvolal a svůj zájem o účast na akci projevilo 1100 studentů.



Zároveň se pro odchod Ševčíka vyslovili i někteří studentští senátoři Akademického senátu VŠE a sepsali otevřený dopis, kde mu vytýkají, že jeho vystupování má negativní dopady na dobré jméno jejich školy.



„Jako zástupci studentů se snažíme zajistit, aby naše univerzita byla pro studenty a pedagogy co nejlepším prostředím pro vzdělávání a profesní rozvoj, což je i dlouhodobým cílem vedení VŠE. Vaše nedávné chování však v čím dál větší míře představuje překážku pro tento cíl. Kromě vaší potyčky s policií lze zmínit urážení studentů a části veřejnosti v médiích a účast na akcích spojených s extrémisty,“ píšou studentští senátoři Ševčíkovi v dopisu, pod nímž se sešlo 7749 podpisů – z toho 2381 od studentů VŠE, 1489 od absolventů školy, 423 od akademiků a 3456 podpisů od veřejnosti.

Celý text otevřeného dopisu pro rektora VŠE Petra Dvořáka „Nechte učit Ševčíka“ si můžete přečíst zde:



Vážený pane rektore,



velice nás znepokojila Vaše výzva, adresovaná doc. Ing. Miroslavu Ševčíkovi, CSc., aby rezignoval na funkci děkana Národohospodářské fakulty VŠE z důvodu účasti na demonstraci Česko proti bídě (11. 3., Václavské náměstí, Praha) a přítomnosti při incidentu před vchodem do Národního muzea.



Účast na demonstraci je ve svobodné a demokratické zemi právem každého člověka, děkany nevyjímaje. Jste-li opačného názoru, pak nás vracíte před rok 1989.



Miroslav Ševčík však nejednal jen v souladu se svým ústavním právem. Svým chováním dal příklad nám všem, když se zastal muže, zraněného po nevybíravém policejním zásahu. Přítomnost pana děkana na ochozu Národního muzea neměla jiný cíl, než vyvolat jednání s velitelem zásahu a přimět jej k takovému postupu, na jehož konci nebudou další zranění lidé. Chybělo málo, a mezi těmi potlučenými či odvlečenými byl paradoxně i zcela pokojně vyjednávající děkan Vaší univerzity.



Jsme pohoršeni tím, že místo abyste se jej jako svého kolegy zastal, využíváte lživých a manipulativních mediálních výstupů k jeho další diskreditaci.



Tímto Vás důrazně žádáme o změnu stanoviska. Ve hře je nejen Vaše osobní čest, ale i dobrá pověst Vámi řízené alma mater. Máte výjimečnou příležitost prokázat, že i Vám je návrat České republiky k totalitním praktikám cizí. Pokud ji nevyužijete, i my budeme žádat rezignaci. Nikoli však děkana Ševčíka, ale Vaši.



• Jaroslav Bašta, poslanec



• Ing. Jaroslav Bažant, absolvent VŠE



• PhDr. Miroslav Belica, šéfredaktor Přísně tajné!



• Ing. Vladimír Bříza, podnikatel



• Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., vysokoškolský pedagog



• Tomáš Buzek, OSVČ



• Ing. Pavel Cimbál, programátor



• Ing. Roman Čada, podnikatel



• Tomáš Čada, podnikatel



• Otto Černý, publicista



• Ing. František Čermák, CSc., expert v oblasti energetického strojírenství



• František Červenka, publicista



• Stanislav Fajkus, důchodce



• Jiří Fejt, invalidní důchodce



• Ing. Vladimír Fikrle, absolvent VŠE, podnikatel



• Matěj Gregor, vysokoškolský student



• Petr Hájek, spisovatel a publicista



• David Hibsch, grafik



• Libor Hlaváček, invalidní důchodce



• Ing. Václav Hrabák, publicista



• Ing. Pavel Jurečka, podnikatel



• Irena Jurečková, účetní



• Matěj Kobr, grafik



• Mgr. Jiří Kobza, poslanec



• Ing. Jiří Koubek, emeritní radní RRTV



• Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., ústavní právník



• Josef Krejčí, důchodce



• Karel Kříž, národohospodář, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze



• Arnošt Kult, výzkumný pracovník a vodohospodář



• Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory



• Jan Maloušek, živnostník



• Bohdan Mamula, podnikatel



• JUDr. Petr Markvart, celoživotní pracovník zahraničního obchodu



• Ing. Stanislav Mlynář, absolvent VŠE, podnikatel



• Ing. Mgr. Luděk Nezmar, podnikatel



• Ing. Ivan Noveský, energetik



• MUDr. Marek Obrtel, primář Zdravotnické záchranné služby



• Martin Olbrecht, projektant



• JUDr. Jindřich Rajchl, právník a předseda PRO



• Lubomír Řeháček, manažer



• Mgr. Michal Semín, publicista a vydavatel



• Ing. František Sentenský, předseda představenstva akciové společnosti



• Pavel Štěpán, OSVČ



• Vladimír Štěpán, energetik



• Petr Štěpánek, hudebník a spisovatel, 1. místopředseda Trikolory



• Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog, člen vědecké rady Fakulty Chemické VUT Brno, UP Olomouc a UK v Hradci Králové



• Doc. Radim Valenčík, CSc., bývalý pedagog na VŠE



• Ing. Václav Vítovec MBA, podnikatel



• JUDr. Rostislav Žák, právník



• Mgr. Štěpán Žežula, projektový manažer



