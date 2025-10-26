Tak to ne. Rowlingová udeřila na herečku z Harryho Pottera

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Jenže dnes je J. K. Rowlingová místy stejně hlasitě proklínána. Protože nahlas prohlašuje, že muž je muž, žena je žena a všechno se to řídí podle toho, jak se kdo narodil, nikoli podle nějaké genderové identity, která se může rozvinout v průběhu života.
Kupříkladu britská herečka Emma Watsonová je přesně opačného názoru a vystupuje tvrdě proti Rowlingové. V dětství a v dospívání přitom hrála důležitou roli ve filmech ze světa Harryho Pottera. Hrála filmovou Hermionu.
Jak šel čas, mezi Rowlingovou (*1965) a Watsonovou (*1990) se názorové příkopy jen prohlubovaly. A Rowlingová dospěla k názoru, že bude dobré se k tomuto názorovému příkopu nějak vyjádřit.
Zdůraznila, že nevidí vůbec nic špatného na tom, že má jiný názor než herec či herečka, jež před lety ztvárnila postavu, kterou vytvořila.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
A hned pokračovala.
„Emma Watsonová a její herečtí kolegové mají plné právo vyznávat ideologii genderové identity. Takováto přesvědčení jsou právně chráněna a nechtěla bych, aby kvůli nim někdo z nich byl ohrožen ztrátou zaměstnání, násilím nebo smrtí. Zejména Emma a Dan (Daniel Radcliffe – představitel filmového Harryho Pottera) však v posledních několika letech dali jasně najevo, že si myslí, že naše bývalá profesní spolupráce jim dává zvláštní právo – ba dokonce povinnost – kritizovat mě a mé názory na veřejnosti. I roky poté, co skončili s účinkováním v potterovských filmech,“ rozjela se Rowlingová a naznačila, že tohle musí přestat.
Zdůraznila, že oba herce poznala jako malé děti a dlouho cítila povinnost je ochraňovat. Měla prý potřebu ochraňovat je dlouhé roky a odmítala reagovat na některé útoky, kterých se podle spisovatelky dopouštěla např. Emma Watsonová.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Emma právě veřejně přilila olej do ohně, ale myslela si, že jedna věta vyjadřující její znepokojení mě ujistí o její základní sympatii a laskavosti,“ kritizovala chování herečky Rowlingová.
„Stejně jako jiní lidé, kteří nikdy nezažili dospělý život bez bohatství a slávy, má Emma tak málo zkušeností se skutečným životem, že si neuvědomuje, kolik toho neví,“ zdůrazňovala Rowlingová propast mezi životem bohaté herečky Emmy Watsonové a běžných lidí.
Podle ní je Watsonová natolik privilegovaná, že nemá představu o skutečném životě žen, které nemají její bohatství ani ochranu. Nikdy nemusí řešit chudobu, nedostatek bezpečí nebo zranitelné situace, do nichž se běžné ženy mohou dostat.
Spisovatelka si navíc klade i otázku, jak by se Emma Watsonová asi zachovala, kdyby se ocitla v ženské věznici s násilníkem, který přesvědčuje svět, že se cítí být ženou. I proto Rowlingová kritizuje představitelku Hermiony Grangerové za její podporu politik, které podle Rowlingové ohrožují bezpečí žen, aniž sama nese jejich následky.
Navíc podle názoru Rowlingové změna postoje Watsonové k její osobě stejně pravděpodobně vychází spíše ze změny společenského trendu než z opravdového pochopení toho, čím si Rowlingová musela kvůli obhajobě svých názorů procházet.
I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025
I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák