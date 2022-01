Tak v Berlíně by už zase chtěli bačovat celou Evropu? Neprovokovat, vzkazuje generál Blaško. A rada zdarma pro ministra muzikologa.

Chtěli by Němci bačovat celé Evropě? Snaží se vytvořit Čtvrtou říši? Namaže si ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov českého Lipavského na chleba? Sankce platí a medvěd stále žije, není do divné? Europoslanec, generálmajor Hynek Blaško (SPD) rázně komentuje zahraniční dění.

Napětí na hranici mezi Ruskou federací a Ukrajinou roste. Rusko navštívil šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell a nechal se slyšet, že pokud Rusko vyvine vojenskou agresi vůči Ukrajině, bude to pro něj znamenat značné důsledky.

„Borrell dělá bububu na medvěda. Nevím, jak bych to řekl – oni by rádi, ale nemají s kým a s čím, nikdo se do toho konfliktu nepohrne, protože ztráty by byly větší než zisky. Vyhrožovat znovu nějakými sankcemi je ujeté a praštěné, protože podívejte, jak dlouho už uplatňují sankce a medvěd pořád žije. Není to divné?“ ptá se europoslanec Hynek Blaško (SPD).

Evropská unie i Severoatlantická aliance by prý navíc tahaly za kratší konec provazu už vzhledem k době vojenské pohotovosti, tedy stupni a možné rychlosti jít do akce.

„Nevidím důvod a není mi jasné, co by Rusko konfliktem získalo. Rusko nikoho neohrožuje, dělá si na svém území, tam si hromadí vojska a už toho má dost, protože je obklíčené ze všech stran Severoatlantickou aliancí. A oni chtějí, aby se Ukrajina stala členem NATO. To bude také tématem jednání Vladimira Putina s Joem Bidenem, A Putin bude chtít záruky, jinak je to k ničemu. Moc dobře si uvědomují, že ve stavu, v jakém se ruská armáda nachází, by to nebylo to správné ořechové,“ řekl Blaško.

Blaško: Měli by do kebulí dostat rozum a vyjednávat

Na otázku, zda by Evropská unie nebo Severoatlantická aliance odmítla v případě vojenského střetnutí Ukrajiny s Ruskem do dění zasáhnout, Blaško odvětil, že téměř všechny státy EU jsou členy NATO.

„NATO nebo Evropská unie... akorát že Evropská unie nemá žádné velení. Severoatlantická aliance ho sice má, ale v době pohotovosti mají přijít rychlé reakce a jejich nárůst sil by nezabezpečil, kdyby skutečně k něčemu došlo, aby Rusko nesplnilo své cíle. Šlo by o avanturismus, o nezodpovědné počínání nejhrubšího zrna, a to neudělají. Moc dobře vědí, že harašení zbraněmi dnes už nikoho nebere, a že by měli do těch svých kebulí dostat konečně trochu rozumu a začít mluvit, vyjednávat a jednat jako normální lidi. I když to se v tomto evropském prostoru nenosí, aby byl někdo normální,“ podotkl generálmajor.

Vadí mu rovněž, že i poslanci v Evropském parlamentu hlasují podle toho, jak jim jejich frakce nebo její vedení zavelí. „Tím je vše dané. Tipuji, že 75 % poslanců vůbec neví, o čem hlasují,“ sdělil.

A jak se podle něj europoslanci samotní stavějí k Rusku? „Ti radikální jsou proti Rusku a neustále mají před očima nějaký konflikt. Umírněnější říkají, že konflikt Ruska s Evropskou unií by nebyl dobrý. A pak jsou ti normální, kteří tvrdí, že je to nesmysl a mělo by se přestat s politikou rozpínavosti a kličkování. Pak bude klid a Rusko nebude hromadit vojska na svých hranicích, bude si žít v klidu. Jestliže ho neustále někdo provokuje a strká mu pod nos, jaký je to agresor, jako to dělá europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)... Ten se minul povoláním. Kdyby se staral o tu dealerku v Pákistánu a neustále někoho neumravňoval a nemoralizoval...“ řekl Hynek Blaško.

Snahy o Čtvrtou říši?

Kriticky se také vyjádřil k návrhům, které zazněly od nové německé vlády. Sociální demokraté, Zelení a FDP uvedli v koaliční smlouvě, že chtějí z Evropské unie udělat federální stát. Tamní předseda sociální demokracie Martin Schulz na sjezdu strany v Berlíně řekl, že by měla vzniknout evropská ústavní smlouva, která vytvoří federální Evropu. Podle europoslance SPD se ale jedná o snahu vytvořit Čtvrtou říši.

„To jsou jejich snahy o Čtvrtou říši. Stále si představují, že když bude federální stát, tak že hlavní roli bude hrát Německo, ale to nemůžeme připustit, to už tady dvakrát bylo. Dvakrát rozpoutali světový konflikt nebývalých rozměrů, kde padly desítky milionů lidí, způsobilo to obrovské materiální škody a zcela zbytečně. A chtěli by bačovat celé Evropě? Na to by už měli zapomenout a držet se zpátky a kromě jiného neprovokovat. Neprovokovat! Jestli chtějí federální stát, ať zaplatí reparace a pak ať se roztahují. Pochybuji, že by na to roztahování měli. Podívejte se na energetickou krizi, to všechno jde za Němci,“ míní Hynek Blaško.

A počítá sem i ekologický nápad New Green Deal EU, který vystřelil ceny energií nahoru. I to prý jde za německou zelenou politikou.

Poláci jako velcí frajeři

Žádnou změnu však v přístupu Evropské unie nebo Němců k ekologickým nápadům neočekává. „Změnu naprosto neočekávám. V drtivé většině v Evropské komisi, která připravuje podklady pro jednání a vytváří směrnice, sedí naprostí ignoranti a nevzdělanci, kteří vůbec nemají potřebné vzdělání. Někdo se toho snažil dopátrat, ale nedopátral se ničeho. Tito lidé nám vládnou a chtěli by vládnout. To snad ani není možné,“ povzdechl si Blaško.

A zkritizoval i emisní povolenky, z nichž se stala obchodovatelná komodita. Například Polsko uvedlo, že by mohlo s jejich prodejem skoncovat. „Poláci se projevují jako velcí frajeří, mohou si to dovolit, protože emisní povolenky jsou ta největší všivárna a takový zločinný produkt, že to nemá obdoby. Kdyby se emisní povolenky zrušily – a teď přednesu možná kacířskou myšlenku, za kterou mě ekonomové roztrhají – ale kdyby se konečně pro Českou republiku vypočítalo, kolik ČR vyrobí elektrické energie, kolik je reálná spotřeba a kolik je přebytek, tleskal bych a skákal tři metry vysoko. Kdyby Evropská unie řekla – dobře, budou se obchodovat jen přebytky energií, nikdo by nediktoval ceny na burze. Jenže Němci vyskakují jak čertíci z krabičky, a kolik mají elektráren? Ale česká elektřina jim nesmrdí. Chtěli by zavřít Temelín? Chtějí snad začít vybírat louče a dělat lojové svíčky?“ ptá se Blaško.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i k členům nové vlády, kterých se bezpečnost nebo zahraniční politika nějak týká. Novou funkcí je ministr pro evropské záležitosti, kterým se stal Mikuláš Bek (STAN). „Když jsem poslouchal jeho žvásty, tak jsem si říkal, že by bylo lepší, kdyby raději obohacoval naši mládež výukou hudebních nástrojů (Bek je docent muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity), a aby se nes.al do věcí, kterým absolutně nerozumí a z hlediska profese je jim na míle vzdálen,“ řekl rázně Blaško s tím, že ani funkce zvláštního ministra pro evropské záležitosti není příliš platná. „To už tady bylo při minulém našem předsednictví EU, a jaká z toho byla ostuda, co z toho vyplavalo za svinstva? Když se někdo nepoučí, musí si historii prožít znovu,“ podotkl.

Lavrov si Lipavského namaže na chleba

Podobně to vidí i u nového a prezidentem kritizovaného ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Pozastavil se rovněž nad tím, že Česká pirátská strana obsadila tři ministerské posty.

„Je naprosto neuvěřitelné, že strana, která ve volbách, když se to rozpočítalo, získala asi 1,48 % hlasů celkového objemu hlasů těch, kdo volili slepenec Pirátů a Starostů, mají tři ministerstva. Kde to žijeme? Co to s námi hrají za hru? A tento pán (Lipavský) by byl schopen nás zavléct do válečného konfliktu raz dva. Jeho kecy jsou neuvěřitelné a on v nich pokračuje dál. My proti sobě potřebujeme štvát Rusko? My proti sobě potřebujeme štvát Čínu ještě více, než jsou naštvaní teď? V naší české zahraniční politice by měl nastoupit realismus, reálné vyhodnocení, analýza našich postojů, vztahů, a z toho by se mělo vycházet. Patříme na Západ? My jsme ve středu, nepatříme ani na Východ, ani na Západ – a toho, že jsme střed, bychom si měli být vědomi a podle toho postupovat,“ sdělil Hynek Blaško.

A navrhl srovnání Jana Lipavského a jeho ruského protějšku Sergeje Lavrova. „Když si Lavrov vzpomene, tak si tohohle mrníčka ze středu zeměkoule namaže na chleba. A může vyskakovat jako čertík z krabičky a vykřikovat všelijaká hesla, vždycky bude ten druhý. Já myslím, že jsme volili, jak jsme volili a budiž nám to sečteno,“ řekl.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se dle Blaška točí v názorech jako korouhvička – jednou tak, podruhé onak. Doplnil také, že jí příliš nerozumí a v paměti má stále problémy jejích předchůdkyň – žen ve funkcích ministra obrany. Obává se prý, aby Černochová nedopadla stejně. „Všichni vykřikují dvě procenta HDP na obranu, to je kolem 170 miliard. Za co je chtějí utratit? Vždyť nejsou schopní uzavřít ani kontrakt na bojová vozidla pěchoty. Nakupují zcela nesmyslné věci jako vrtulníky z Ameriky za 17 miliard, a to není konečná cena. Nemůžeme zapomenout na letouny L159. Poručili si jich 72, a více než polovina se pak válela ve Vodochodech v hangárech,“ připomněl.

Aktuálně se vyjádřil i k dění v Kazachstánu, který zažívá masivní demonstrace, střelbu a vojenskou techniku v ulicích. Se soudy o tom, co se v tamní zemi děje, by byl Blaško opatrný.

„Vzhledem k tomu, že naše média nejsou schopna nám k tomu říct nic pořádného, tak se může člověk jen domnívat, že zase – a stejně jako na Ukrajině – se tady nějaká třetí strana snaží zasáhnout. Vždycky, když se objeví informace, že země oplývá přírodním bohatstvím, dochází k výbuchům občanské nespokojenosti a začne se to tam mlít. Myslím, že se do toho montuje třetí strana. Aby měl někdo takové bohatství a nepodělil se s ostatními? Stejně jako Rusko, které je až nemravné, že má takové zdroje přírodního bohatství,“ tvrdí ironicky europoslanec SPD.

Na dotaz, kdo je tou třetí stranou, odpověděl: „Třetí strana, to je strana, které se nelíbí, že v regionu je klid, že si tam lidé žijí normálně, v poklidu, celkem se jim daří. A i když tam byl diktátor Nazarbajev, měli na ty zmiňované ceny – a cena nemůže být důvodem, aby tam dělali takové věci, i když se zdvojnásobila. Až moc mi to připomíná Majdan – třetí zasahuje, aby politici padli, a aby situace ve společnosti umožnila se zase dostat k jejich zdrojům. Co bude následovat, uvidíme,“ dodal generál Hynek Blaško.

