Babiš vyzval prezidenta, aby zatlačil na Fialu. Vypadá to, že se tak stane

16.10.2025 12:59 | Monitoring

Končící premiér Petr Fiala (ODS) a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) si tvrdě vjeli do vlasů. Kvůli rozpočtu. Babiš požádal prezidenta republiky Petra Pavla, aby Fialu donutil jednat. A prezident už naznačil, že Babišovi pomůže. Speciální vzkaz Babiš poslal obyvatelům Prahy.

Babiš vyzval prezidenta, aby zatlačil na Fialu. Vypadá to, že se tak stane
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

71%
0%
3%
1%
24%
1%
hlasovalo: 11230 lidí
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš opět promluvil ke svým spoluobčanům a popsal jim, co dělá.

„Stále se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do sněmovny. Bylo by dobré, kdyby nám s tím pomohl pan prezident a donutil je, aby to dali do sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme dát rozpočet za naši vládu. No tak ta asi bude v prosinci, takže vlastně nám říká, že do března je všechno zastaveno,“ rozčiloval se Andrej Babiš ve videu uveřejněném na sociální síti X.

V praxi by to znamenalo, že nebude možné pokračovat ve výkupu pozemků nutných pro dokončení pražského obchvatu, a nebude možné stavět nové dálnice a lít peníze do zdravotnictví, což má prý Babiš v plánu. „Takže my chceme jednat s ředitelem odboru Tylem, tak nám to laskavě umožněte,“ rozkřikl se Babiš na Fialu na videu. „Já vím, že se bojíte, že se to rozkryje, ale aj tak se to jednou rozkryje. A všichni uvidí, co vy jste za strašnou partu,“ nešetřil vládu Petra Fialy Babiš. „Hrozné, kam jste to dovedli!“ přisadil si ještě.

Zvlášť nová úhradová vyhláška je podle Babiše obzvlášť hrozná.  

„Dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, normálně je tam díra 14 miliard na VZP a ostatní pojišťovny 10. Takže dohromady 24. A nejhorší ministr zdravotnictví (Vlastimil Válek z TOP 09), říká, že jenom 15,5 a argumentuje nesmyslným příjmem a zavíráním nemocnic. Restrukturalizace! Je to neuvěřitelné. A zároveň říká, že taky jako došly peníze,“ vybuchl Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

83%
13%
4%
hlasovalo: 8739 lidí
Jedním dechem se ptal, kam se poděly projekty ve zdravotnictví, které prosazoval ještě jako premiér v roce 2019.

Válek podle Babiše zničil reformu psychiatrické péče, zničil národní boj proti rakovině. „Zničil ten můj projekt nové onkologické nemocnice v Praze!“ zuřil Babiš. „Pražané, mohli jste mít nejmodernější nemocnici na světě! Onkologickou. Tak takto to je,“ pokračoval.  

Z pohledu Babiše to dopadlo tak, že místo nejmodernější onkologické nemocnice na světě jim Piráti zařídili dopravní peklo. „Pražáci, každý ráno si vzpomeňte na Piráty. To oni udělali to dopravní peklo v Praze. Oni nejsou schopni pokračovat ve výstavbě metra. A chtěli tam někomu dohodit o 2 miliardy dražší zakázku! A zničili stavební řízení! Takže, co jako?“ položil Babiš otázku.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A rozesmál se.

„Každé ráno si na ně vzpomeňte. To jsou oni, Piráti. A mějte se fajn! A těším se na mejdan s Impulsem, už mi to chybí.“

Končící premiér Petr Fiala Babišovi odpověděl se stejnou razancí.

„Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme. Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání,“ zdůraznil Petr Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 17812 lidí
A hned přidal další slovní ránu.  

„Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do sněmovny. Je to rozpočet proinvestiční, prorůstový, odpovědný. Babiš o něm pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny ke schválení znovu poslali. Zdá se vám to celé absurdní? Nejste sami. Ukazuje to jediné. Tvrzení hnutí ANO o tom, jak jsou na vládnutí připraveni, bylo jen jednou z jejich mnoha předvolebních lží. Nevědí si rady už pár dní po volbách.“

 

 

Ale narazil u prezidenta republiky Petra Pavla. Ten podle České televize svolil, že na odcházející Fialovu vládu bude apelovat, aby vrátila svůj rozpočet na rok 2026 do sněmovny.

Vyjádření prezidenta Petra Pavla

Psali jsme:

Fiala to chce „hodit“ na Babiše. Kovanda k chybějícímu návrhu rozpočtu
Žádný Tchaj-wan, žádná husí paštika. Babiš chce zatrhnout poslancům výlety
Kalousek: Turkova kauza je podivná, ač není vhodný kandidát. Nevím, kam jde TOP 09
Země, která neroste. Rusnok a Švejnar radili nové vládě, co s tím

 

Zdroje:

https://twitter.com/P_Fiala/status/1978725627172708654?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , doprava , ekonomika , Fiala , ODS , Pavel , piráti , Praha , rozpočet , TOP 09 , zdravotnictví , ANO , Válek , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Andrej Babiš?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Je toto konec SOCDEM?

Jak nyní po volbách hodnotíte vaše spojení s komunisty? Myslíte, že to bylo k něčemu dobré? Do sněmovny jste se nedostali a jen jste docílili toho, že stranu tím spojenectvím opustilo dost lidí a pro dost lidí jste se podle mě i odepsali. Víte co taky nechápu? Dříve vám vadilo, že Foldyna sympatizuj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mužská přání v kostceMužská přání v kostce Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Deloitte lije chemikálie do řek.“ Skandál demokratů, pomluvili firmu, která dělá všem účetnictví

10:55 „Deloitte lije chemikálie do řek.“ Skandál demokratů, pomluvili firmu, která dělá všem účetnictví

Americká opoziční politička z řad demokratů Alexandria Ocasio-Cortezová pronesla tvrdá slova ohledně…