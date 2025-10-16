Babiš vyzval prezidenta, aby zatlačil na Fialu. Vypadá to, že se tak stane

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Stále se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do sněmovny. Bylo by dobré, kdyby nám s tím pomohl pan prezident a donutil je, aby to dali do sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme dát rozpočet za naši vládu. No tak ta asi bude v prosinci, takže vlastně nám říká, že do března je všechno zastaveno,“ rozčiloval se Andrej Babiš ve videu uveřejněném na sociální síti X.
V praxi by to znamenalo, že nebude možné pokračovat ve výkupu pozemků nutných pro dokončení pražského obchvatu, a nebude možné stavět nové dálnice a lít peníze do zdravotnictví, což má prý Babiš v plánu. „Takže my chceme jednat s ředitelem odboru Tylem, tak nám to laskavě umožněte,“ rozkřikl se Babiš na Fialu na videu. „Já vím, že se bojíte, že se to rozkryje, ale aj tak se to jednou rozkryje. A všichni uvidí, co vy jste za strašnou partu,“ nešetřil vládu Petra Fialy Babiš. „Hrozné, kam jste to dovedli!“ přisadil si ještě.
Zvlášť nová úhradová vyhláška je podle Babiše obzvlášť hrozná.
„Dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, normálně je tam díra 14 miliard na VZP a ostatní pojišťovny 10. Takže dohromady 24. A nejhorší ministr zdravotnictví (Vlastimil Válek z TOP 09), říká, že jenom 15,5 a argumentuje nesmyslným příjmem a zavíráním nemocnic. Restrukturalizace! Je to neuvěřitelné. A zároveň říká, že taky jako došly peníze,“ vybuchl Babiš.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
Válek podle Babiše zničil reformu psychiatrické péče, zničil národní boj proti rakovině. „Zničil ten můj projekt nové onkologické nemocnice v Praze!“ zuřil Babiš. „Pražané, mohli jste mít nejmodernější nemocnici na světě! Onkologickou. Tak takto to je,“ pokračoval.
Z pohledu Babiše to dopadlo tak, že místo nejmodernější onkologické nemocnice na světě jim Piráti zařídili dopravní peklo. „Pražáci, každý ráno si vzpomeňte na Piráty. To oni udělali to dopravní peklo v Praze. Oni nejsou schopni pokračovat ve výstavbě metra. A chtěli tam někomu dohodit o 2 miliardy dražší zakázku! A zničili stavební řízení! Takže, co jako?“ položil Babiš otázku.
A rozesmál se.
„Každé ráno si na ně vzpomeňte. To jsou oni, Piráti. A mějte se fajn! A těším se na mejdan s Impulsem, už mi to chybí.“
Končící premiér Petr Fiala Babišovi odpověděl se stejnou razancí.
„Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme. Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání,“ zdůraznil Petr Fiala.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
„Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do sněmovny. Je to rozpočet proinvestiční, prorůstový, odpovědný. Babiš o něm pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny ke schválení znovu poslali. Zdá se vám to celé absurdní? Nejste sami. Ukazuje to jediné. Tvrzení hnutí ANO o tom, jak jsou na vládnutí připraveni, bylo jen jednou z jejich mnoha předvolebních lží. Nevědí si rady už pár dní po volbách.“
Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme.— Petr Fiala (@P_Fiala) October 16, 2025
Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici…
Ale narazil u prezidenta republiky Petra Pavla. Ten podle České televize svolil, že na odcházející Fialovu vládu bude apelovat, aby vrátila svůj rozpočet na rok 2026 do sněmovny.
