Prokop (ANO): Hřiba problémy na magistrátu nenecháme vymlčet

16.10.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Zdeňku Hřibovi.

Tak nám včera Zdeněk Hřib regulérně utekl. Ano, chtěli jsme mu klást nepříjemné otázky. Chtěli jsme probrat to všechno, co rozvrátil. Zpackané projekty i jeho nezákonné odměny, problémy s policií a se soudem (u metra D). A to ještě předtím, než nám zmizí do Sněmovny. Ale šéf Pirátů radši odletěl ze země.

Stejně se tomu nevyhne! Jak už včera psal Patrik Nacher, my ho jen tak nenecháme ty věci vymlčet. Znovu je otevřeme příští týden na dalším zastupitelstvu a budeme požadovat odpovědi.

Mimochodem je to docela bizár. Spící primátor Svoboda (ODS) na naši žádost svolá mimořádné zasedání, abychom probrali kauzy Pirátů a Zdeňka Hřiba, ale ve stejný den ho nechá odletět a schválí mu cestu do Bruselu. Chápete to?

Možná by to, pane primátore, chtělo víc času v klidu na chalupě (a méně v čele Prahy).

Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • územní plánování
