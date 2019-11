Takáč vytáčel školského odboráře nepříjemnými dotazy. Pokazili učitelé vlastní stávku?

Někteří učitelé včera stávkovali. „Byl to debakl,“ nechal se už v poledne slyšet ministr školství Robert Plaga (ANO), který stávku nechápe. Odboráři jeho slova odmítají, jelikož stávku podle nich podpořila nějakou formou víc než polovina škol v České republice. Školské odbory se s vládou přou o platy, konkrétně o to, kolik se má přidat do tabulek pro všechny, a kolik mají dostat ředitelé na to, aby přidali těm lepším. Pokazili odboráři svou dnešní akci? Na to se moderátor Daniel Takáč v pořadu Interview na ČT24 ptal předsedy školských odborů Františka Dobšíka, kterého tím několikrát pořádně naštval.

„Kdyby pan ministr Plaga řekl něco jiného, než že dnešní stávky byly debakly, tak by asi musel rezignovat,“ okomentoval Plagovo dnešní vyjádření Dobšík, který zdůraznil, že protest byl masový a podpořilo jej tisíce škol. „Pokud pan ministr nazývá masivní podporu jako debakl, tak podle mne dehonestuje všechny lidi, kteří se do toho zapojili a chtěli dát najevo názor, že s tou politikou, kterou v poslední době předvedl, nesouhlasí,“ míní předseda školských odborů. Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9335 lidí

Řada škol však také řekla, že nebude stávkovat, protože si myslí, že to není dobrý nápad. „Jak si vysvětlujete, že zavřelo jen deset procent škol? „Tímto způsobem už podsouváte, že to nebylo úplně v pořádku,“ ohradil se na Takáče předseda a dodal, že to bylo přece na poslední chvíli, protože vláda k tomu přistoupila tak, jak k tomu přistoupila.

„Vyjednávalo se to dlouhou dobu, vláda to měla mít na schvalování až příští týden, projevem síly mimo program jednání to však zařadili na pondělí a schválili to,“ podotkl Dobšík s tím, že některé školy to mohlo od uzavření škol odradit, jelikož usoudily, že už stávkovat nemá cenu. „My jsme stávkou chtěli původně ovlivnit rozhodnutí vlády, ale ta nakonec na truc rozhodla v pondělí,“ kroutil Dobšík hlavou. „My zkrátka do toho rizika šli. Chtěli jsme dát najevo, že nám jde o podpoření učitelského stavu a bohužel to někdo obrací proti nám,“ doplnil.

Poté vybídl k tomu, aby se hovořilo o tom, proč tento problém vůbec vznikl, než se stále jen dohadovat, jestli stávkovalo škol málo, nebo ne. „Bylo to reprezentativní a pan ministr školství by na to měl slyšet. Ne se přetlačovat v číslech stávkujících škol, stejně jako se přetlačoval v číslech o navyšování,“ dodal Dobšík.

Nebylo to vyhlašování stávky narychlo moc zmatečné a úspěchané? zajímal se dál moderátor. „Bylo to narychlo, ale nedával bych tomu tyto další přívlastky, které jste dal vy,“ zlobil se Dobšík na Takáče a připomněl, že školy od nich, pokud to ředitelé nezadrželi, tedy informaci odborové organizace dostaly všechny již v pátek.

„Vy jste si opravdu mysleli, že vyvoláte stávku a vláda řekne, že to nakonec udělá jinak? podivoval se dál Takáč, který přemítal o tom, zda by nebylo lepší stávku připravit klidně i po rozhodnutí vlády, ale kvalitně, a předat společnosti informace, jaký problém skutečně je. „To je z vaší strany pořád dokola,“ povzdechl si Dobšík nad Takáčovými otázkami a vyčetl mu, že se baví stále jen v termínech a číslech. „Bavme se o tom, že sliby, které vláda dala, nenaplnila, a proto jsme se chtěli ozvat co nejrychleji a ještě před rozhdováním,“ zopakoval důrazně Dobšík.

Když v této věci vláda již rozhodla, podniknou školské odbory další kroky. „Chceme mluvít s Poslaneckou sněmovnou a ovlivnit případně navýšení kapitoly školství a tam ta stávka bude sehrává ten podpůrný charakter,“ je přesvědčen předseda školských odborů. Zmínil, že jsou zde i další složky platů, jako třídnické příplatky, příplatky pro metodiky, prevence a další. „Pokud by se našla politická vůle a navýšil se rozpočet, tak i u těchto skupin zaměstnanců se nárokově může jejich plat v příštím roce vylepšit,“ uvedl Dobšík případy, které není již třeba řešit vládním nařízením, ale pouze rozhodnutím Sněmovny. Věří, že je skutečně šance, že se takové přesuny peněz nakonec zrealizují.

