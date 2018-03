Takhle by to mohlo dopadnout v Itálii. Juncker ať raději nečte

Za nejpravděpodobnější variantu považuje Politico vznik středo-pravicové vlády, kde budou hrát prim Liga severu a Forza Italia. „Šéf Ligy serveru Matteo Salvini prohlásil, že jeho koalice vyhrála volby a měla by sestavovat vládu. Vyloučil spojování se do koalic s jinými stranami. Ovšem předběžné výsledky naznačují, že bude potřebovat pro vytvoření vlády další partnery. Prozatím mu schází k získání většiny nejméně šedesát křesel.“

Jak Politico konstatuje, taková vláda by byla pro Brusel velmi obtížným partnerem. To samé však lze i říci i o koalice za účasti Hnutí pěti hvězd a Ligy severu, která je podle serveru rovněž reálná. „Vznikla by tak koalice složená ze dvou skutečných vítězů voleb. Hnutí pěti hvězd ovládlo jih země a Liga severu zase severní oblasti. Dohromady by obě strana daly potřebnou většinu pro vládnutí. Ovšem Salvini něco takového vyloučil. Už jenom proto, že by hrál v takové koalici druhé housle.“

Doposud vládnoucí Demokratická strana sice u voleb příliš neuspěla, ale podle Politico by i tak mohla pokračovat dál. A to v koalici s Hnutím pěti hvězd, se kterým by možná mohla dát dohromady většinu. „V kampani sice Renzi povolební spolupráci s Grillem vylučoval, nicméně jeho včerejší rezignace otevírá širší manévrovací prostor. Lídr Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio s tímto scénářem počítá. Když jmenoval případné ministry ve vládě, zmínil hned dva, které by Demokratická strana bezpochyby akceptovala.“

Do politického vývoje však může výrazně promluvit také prezident Sergio Matterella. Podle dalšího scénáře serveru Politico by mohl jmenovat vládu s krátkodobým a co do rozhodování omezeným mandátem. „Taková vláda by především byla pověřena schválením rozpočtu pro příští rok a také změnou volebního zákona, která by zabránila, aby se po dalších volbách dostal parlament do současné patové situace.“

Za nejméně pravděpodobný scénář považuje Politico vznik velké koalice po vzoru Německa, kde bude ve vládnutí pokračovat osvědčená trojka ve složení CDU/CSU a SPD, která je však nyní dle průzkumů na svém historickém minimu. „Tato možnost se v Itálii nabízí již dlouho, byť všichni hlavní aktéři ji před volbami rezolutně odmítali. I kdyby ale změnili názor, neměli by v takovém případě potřebnou většinu,“ uzavírá bruselský server.

autor: pro