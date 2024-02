Takhle ne! NATO na Ukrajině? Macron zpražen z nečekané strany

reklama

Slovenský premiér Robert Fico u příležitosti druhého výročí ruské agrese proti Ukrajině přednesl ke svým spoluobčanům projev, v němž sice otevřeně neřekl, že stojí na straně Ruska, ale prohlašoval, že válka začala před deseti lety a to v důsledku toho, čeho se dopouštěli na svých spoluobčanech Ukrajinci. Konstatoval též, že „Západ Putina démonizuje“.

Nejen za tato svá slova si od ostatních evropských politiků, ale také řady českých a slovenských publicistů vysloužil nemalou porci kritiky.

Kupříkladu komentátor Martin Novák v textu pro Aktuálně.cz připomínal, že Slovensko válčilo nemalou část druhé světové války po boku nacistických jednotek proti Sovětskému svazu a to právě na území Ukrajiny.

Kandidátka hnutí STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudová zašla ještě dál.

„Pane Fico, v České republice žijí desítky tisíc ukrajinských žen, které s dětmi v náručí utekly před agresí a hrůzami ruského šílence. Tyto ženy každý den usínají s obavami, zda jejich manželé přežijí na frontě a jestli ještě někdy uvidí své syny. Všichni toužíme po míru, ale nedosáhneme ho tím, že ustoupíme agresi a budeme narušovat jednotu Evropy v podpoře Ukrajiny. Jako matka a manželka vám mohu říct, že vaše výroky tyto ženy urážejí. Pokud budete pokračovat, může se stát, že v České republice budeme muset poskytovat útočiště před Putinem i vašim ženám. Již dnes u nás žije hodně slovenských občanů, kterým se kvůli vám a vaší nenávisti doma nežije dobře,“ napsala Nerudová na sociální síti X.

Fico také prohlásil, že existuje možnost nasazení vojáků aliance na Ukrajině a zdůraznil, že on se na něčem takovém odmítá podílet. Na jednání v Paříži sice žádný takový závazek přijat nebyl, ale Macron dal skutečně najevo, že je taková možnost na stole.

Poznamenal, že v zájmu uchování svobody Ukrajinců je třeba této zemi pomoci v boji proti ruské agresi a konstatoval, že v této chvíli není ze stolu odebrána žádná z možností. Na jeho vyjádření upozornil např. server Deutsche Welle.

„Začínáme ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron říká, že pokud jde o zastavení Vladimira Putina s ukrajinskými spojenci z celé Evropy, nic není ze stolu. Macron dokonce mluvil o možnosti nasazení pozemních jednotek, aby se ujistil, že Rusko válku nevyhraje. Francouzský vůdce také přislíbil zvýšenou vojenskou podporu, včetně raket středního a dlouhého doletu,“ oznámila moderátorka ve vysílání.

„Uděláme vše, co bude potřeba, abychom zajistili, že Rusko tuto válku nevyhraje,“ zdůraznil Macron.

Korespondent DW Matthew Moore však ve vysílání oznámil, že Macron se svou výzvou tvrdě narazil u vlády v Berlíně. Lídr vládní trojkoalice kancléř Olaf Scholz dal jasně najevo, že nasazení německých vojáků na Ukrajině nepřichází v úvahu. „Řekněme, že Německo se bojí udělat cokoliv, co by mohlo vypadat jako přímé zapojení do této války. … Podle nedávných průzkumů veřejného mínění se mnozí skutečně hluboce bojí udělat cokoliv, co by mohlo eskalovat tento konflikt, který by mohl proměnit Německo v přímý cíl Ruska,“ poznamenal Moore.

Kreml reaguje

Macron podle serveru britského listu The Guardian připouští, že na tom, čím vším pomoci Ukrajině, neexistuje v EU úplná shoda, ale zdůrazňuje, že evropské společenství musí učinit jasné kroky a nespoléhat se jen na to, co udělají Spojené státy.

„Postoj Ruska se mění. Snaží se zabrat další území a nehledí jen na Ukrajinu, ale i na mnoho dalších zemí, takže Rusko představuje větší nebezpečí,“ varoval také Macron všechny přítomné politiky během jednání.

V současné době pochází 30 % všech finančních prostředků pro Ukrajinu z Evropy, uvedl Macron, ale dodal, že je možné toto navýšit prostřednictvím dalších bilaterálních dohod a dohod na úrovni EU tak, aby se dodávky munice mohly celkově navýšit trojnásobně. Připustil však také, že Evropa nesplnila svůj příliš optimistický slib poskytnout Ukrajině milion nábojů. Řekl, že poskytování munice je nyní „nejvyšší prioritou“.

K Macronově oznámení se vyjádřil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který náznak francouzského prezidenta, že by NATO mohlo poslat vojska na Ukrajinu, označil za „nový prvek".

„Dotyčné země by si měly uvědomit, že to absolutně není v jejich zájmu," řekl.

Pokud jde o možnou konfrontaci mezi NATO a Ruskem, musíme dle Peskova v takovém případě mluvit „ne o možnosti, ale nevyhnutelnosti".

