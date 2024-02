Taková ostuda. Dvě zprávy z Německa: Armáda a zelený průmysl

reklama

Jsou to dvě zprávy, které spolu na první pohled nesouvisejí.

Jedna naznačuje, jak na tom je německé hospodářství, které se z vůle politiků obrátilo od jaderných elektráren k obnovitelným zdrojům. Teď se zdá, že jedna jediná německá společnost, která v Německu vyrábí sklo na solární panely, stojí nad propastí krachu. A čeká, zda ji zachrání vláda sociálních demokratů, liberálů z FDP a Zelených.

„Glasmanufaktur Brandenburg (GMB), která mimo jiné vyrábí speciální sklo pro solární průmysl, se v Německu chystá zavřít!“ napsal k tomu deník Bild.

Firma napsala dopis jak vládní stranám, tedy sociálním demokratům, liberálům z FDP i Zeleným, ale i poslancům v opozici, tedy poslancům CDU/CSU a zákonodárcům Die Linke. A zástupci sociálních demokratů a Zelených říkají, že by chtěli alespoň základní výrobu skla zachovat. Tyto strany navrhují navýšit cenu solárního skla výrobcům solární energie, kteří se bez tohoto produktu neobejdou. FDP je proti.

V tomto dopise je uvedeno, že pokud už během března stát firmě nepomůže, zkrachuje. Pokud se výroba zastaví, o práci přijde na 300 lidí.

Jeden z důvodů, proč firma krachuje, prý spočívá v tom, že asijští výrobci rozprodávají své zásoby ze skaldů, rozprodávají je levně a to dusí evropský domácí solární byznys.

Poslední zprávy z Německa také ukazují, v jakém stavu je dnes německá armáda.

V době, kdy Němci hledají způsoby, jak pomoct Ukrajině. Podle serveru nejčtenějšího deníku Bild si německá armáda ve vodách Jemenu uřízla hned dvojitou ostudu kolem fregaty Hessen. „Incident je symbolem částečně dezolátního stavu německé armády pod ministrem obrany Borisem Pistoriusem,“ napsal k tomu server listu Bild.

Radarové systémy na lodi Hessen vyhodnotily dron v Rudém moři jako nepřátelský stroj. Byly vypáleny dvě rakety. Jenže se ukázalo, že jde o dron americký, čili o dron spojence Německa přímo z NATO. To byl první německý přešlap. Jenže jako by to nestačilo, brzy si Němci uřízli ostudu podruhé. Dvě rakety, které odpálili na dron za 30 milionů dolarů, nedokázaly zasáhnout cíl a ještě než k němu doletěly, neškodně spadly do moře. Američané si tak mohli oddechnout.

Přitom dron Reaper létá do výšky 12 000 metrů. Maximální operační výška německé protiletadlové střely SM-2 má být přes 20 000 metrů. Skutečností prý však také je, že se německá loď nejprve dotázala spojeneckých zemí, zda mají ve vodách v okolí Jemenu dron a teprve když nedostala odpověď, odpálila na dron rakety. Až později se ukázalo, že Američané dron nenahlásili.

A jako by těch problémů kolem fregaty Hessen nebylo málo, ukázalo se, že některou munici už nelze do fregaty doplnit, protože k její výrobě schází příslušná průmyslová kapacita. „Takže když se zásoby vyčerpají, námořnictvo je již nemůže doplnit – a musí stáhnout fregatu,“ poznamenal mluvčí pro obrannou politiku unijní parlamentní skupiny v Bundestagu Florian Hahn (CSU). Na jeho slova upozornil server listu Die Welt.

„Mám velké obavy o výdrž našich jednotek – a pokud jde o aktivity v Rudém moři, ještě nemluvíme o národní obraně nebo obraně aliance,“ poznamenal námořní inspektor Jan Christian Kaack. Na jeho slova upozornil zpravodajský pořad televize ARD Tagesschau.

„Máme omezený počet raket, takže momentálně můžeme provádět operace, ale v určité chvíli nám dojde kvalitní munice, a pak pro nás mise stejně skončí. Není jiné cesty. Bez munice nemůžeme nikam poslat lodě,“ řekl admirál flotily Axel Schulz, velitel operační flotily 2 námořnictva ve Wilhelmshavenu.

