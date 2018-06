Takové plky zbaští jen novináři, vypálil Ovčáček v kauze trenýrky. Michal Hašek se rovnou vysmál „kavárně“

V roce 2015 aktivisté ze skupiny Ztohoven odcizili standartu prezidenta republiky a na jejím místě vyvěsili obří červené trenýrky. Ty po třech letech prezident Zeman demonstrativně spálil a vyslal tak jasný vzkaz všem svým kritikům. Podle galeristů však nešlo o ledajaké trenýrky, ale vlastně o umělecké dílo, které bylo možné vydražit možná až za dva miliony korun. Prezident Miloš Zeman tak možná nechal na pospas ohni až 64 průměrných platů jednoho občana.

„Je těžké určit přesnou částku, český trh se pohybuje někde jinde než ty zahraniční. Dovedu si ale představit, že by se v aukci mohly trenýrky prodat až za dva miliony korun. Pro některé galerie by to byl velmi zajímavý obchodní i kulturní artikl,“ uvedl pro server iDnes.cz Jiří Švestka, výrazná osobnost berlínské i pražské výtvarné scény a majitel Jiri Svestka Gallery.

„Umělecká díla žijí vlastním životem a život těchto trenýrek spočívá v tom, že byly vyvěšeny na Hradě, proběhl o ně soud a aktéři byli nějakým způsobem odsouzeni. Tímto příběhem získává artefakt na hodnotě. Trenýrky samozřejmě nejsou uměleckým dílem samy o sobě, není to žádná Mona Lisa, ale přesto jde o materiální část uměleckého díla,“ dodal.

Fotogalerie: - Kremace červených trenýrek

Jeden z právníků, který se podle serveru skrývá pod pseudonymem Prasman Dunka, kvůli spálení trenýrek dokonce plánuje podat na Hrad trestní oznámení, protože nepečoval o majetek státu s péčí řádného hospodáře. Umělecké dílo v možné hodnotě až dva miliony korun nemělo být podle jeho názoru spáleno.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček dal ovšem okamžitě najevo, že spálení trenýrek v žádném případě nelituje. „Šlo o předmět z trestné činnosti, který z rozhodnutí soudu propadl státu. Plky o milionové hodnotě zbaští jen novináři,“ napsal na sociální síti twitter Ovčáček. Někdejší místopředseda ČSSD Michal Hašek k tomu dodal, že se tzv. pražská kavárna sama diskredituje a to ďábelsky rychlým tempem. „Kavárna pracuje na svojí diskreditaci on-line vskutku ďábelským tempem,“ napsal na sociální síti facebook Hašek. A přidal obrázek smějícího se ďáblíka.

autor: mp