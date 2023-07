Velká Británie disponuje pouze 40 tanky a má 12 fregat a torpédoborců, zaznělo na úterním zasedání Výboru pro obranu v Dolní sněmovně. „Nemůžu říct, že bych byl spokojený,“ řekl náčelník obraného štábu Tony Radakin. Vést válku s Ruskem by pro Velkou Británii představovalo problém. Podle stanice Sky News by její armádě došla munice v řádu dní. Radakinovo tvrzení, že Británie by mohla alianci NATO poskytnout divizi 17,5 tisíce vojáků, bylo označeno za „fantazii“.

Vzhledem k neutuchajícímu konfliktu na Ukrajině vojenští představitelé Velké Británie požadují větší zásoby k přípravě na možnost rozšíření konfliktu mimo území Ukrajiny. Zatím má britská armáda k dispozici a připravené na válku 40 tanků a tucet fregat a torpédoborců, informovaly britské noviny The News.

Náčelník obranného štábu (CDS) a šéf britských ozbrojených sil admirál Tony Radakin prohlásil, že Velká Británie potřebuje větší zásoby; nicméně trvá na tom, že Velká Británie je významným přínosem pro NATO a do obrněných vozidel „investuje jako šílená“, vozidla by měla být k dispozici na konci desetiletí.

„Měli jsme 19 fregat a torpédoborců, které jsme následně snížili na 17, protože některé z těchto lodí byly velmi drahé. Některé z nich jsou v údržbě a obnově, takže je to pravděpodobně 11 nebo 12 lodí, které jsou k dispozici pro operace. Platí to napříč ozbrojenými silami, potřebujeme mít hlubší zásoby,“ řekl a dodal, že tedy nemůže říct, že by byl se stavem zásob Británie spokojený.

Jeho tvrzení, že Británie by mohla Severoatlantické alianci poskytnout přibližně 17.500 vojáků s vozidly a dělostřelectvem, bylo na jednání Výboru pro obranu odmítnuto jako pouhá „fantazie“. „Je fantazií předpokládat, že bychom mohli alianci NATO poskytnout válečnou divizi,“ zavrhl slova Radakina britský poslanec Mark Francois, člen konzervativní strany.

Že má Británie nejnižší počet připravených vozidel na válku v moderní době si všiml i americký zpravodajský server Daily Mail. Server poskytl i odhad, že ruská armáda Vladimira Putina v konfliktu na Ukrajině přišla o více než dva tisíce tanků; stejný počet má však stále i v záloze.

„Z důkazů CDS jasně vyplynulo, že ozbrojené síly by v současné době měly problémy vést válku s Ruskem,“ řekl poslanec Francois pro Daily Mail.

Velká Británie má problémy i s nedostatkem munice. Tamní ministerstvo financí už v únoru naznačilo, že na obranu nepůjdou navíc žádné další peníze. Vysoce postavený americký generál řekl podle stanice Sky News ministru obrany Benu Wallaceovi, že britská armáda již není považována za špičkovou bojovou sílu. Za uplynulá desetiletí se její velikost i síla zmenšily.

Britské armádě by v případě konfliktu došla podle Sky News munice „v řádu dní“. A dát dohromady bojovou divizi o 25 až 30 tisíci mužích by jí trvalo deset let. V únoru stav mužstva v armádě činil 76 tisíc.

Investice mají probíhat převážně do námořnictva a do letectva, jelikož před válkou na Ukrajině byla za největší hrozbu označována Čína – a ani přehodnocení těchto plánů by dle zdrojů Sky News nepomohlo k vyřešení nedostatku munice pro dělostřelectvo, protileteckou obranu a pro vojáky. Chybět údajně mají i střely s dlouhým doletem.

Velká Británie zatím Ukrajině věnovala 14 tanků Challanger 2. Na Ukrajinu dorazily v březnu 2023. „Pokud nenahradíte to, co jste rozdali, tak armáda nemůže bojovat. Teď nemůže bojovat ani trochu, rozhodně ne víc než pár dní,“ vyjádřil se anonymní zdroj k britské armádě.

