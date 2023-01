Tanky? Asi budou. Jenže je v tom zádrhel. „Noční můra“ pro Ukrajinu

reklama

Anketa Ohrožuje Babiš bezpečnost ČR? Ano 9% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2813 lidí Dle Reuters německá ministryně zahraničí Baerbocková uvedla, že pokud by se Polsko na dodání tanků Ukrajině zeptalo, nestálo by mu Německo v cestě. Emmanuel Macron zase nevylučuje dodávku těžkých tanků Leclerc. Ale zatím nic nepotvrdil.

Vojenský expert Franz-Stefan Gady je celkem optimistický ohledně dodávek Leopardů 2. Odhaduje, že první várka bude obsahovat něco přes tucet Leopardů 2A5. Ale nabádá, aby se ohledně nadějí vkládaných do tanků lidé drželi reality.

My guess is that the initial delivery will include a first batch of ~a dozen+ Leopard 2A5 MBTs from ????.



Some of the takes out there why Ukraine needs Leopard II MBTs are pretty wild. Again, we need to be realistic re. their military impact.https://t.co/XGMSZZK2Xo — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 23, 2023

Zejména zdůrazňuje, že Leopard 2 nebude wunderwaffe, tedy zázračná zbraň. A to i kdyby je Ukrajina provozovala dlouho a v dostatečném množství. „Aby měli velký dopad na bojišti, bude Ukrajina muset upravit svou tankovou doktrínu a bude muset být schopná udržet kritické množství tanků v provozu po delší časové období,“ míní.

Podle Gadyho je při dodávkách politika (tj. snaha ukázat zvýšenou ochotu podporovat Ukrajinu) důležitější než vojenská logika a potřeby. Což není neobvyklé, ale může to vést k přehnanému optimismu. Varuje především, že vojenská očekávání mají být realistická a je důležité nepřetížit logistické řetězce, zvláště ty, které dodávají důležitější materiál.

I know this is not the space for nuance but believe me you can be both critical of Germany‘s reluctance to supply Leopard II MBTs & still be realistic about their likely impact on the battlefield & e.g. point out that they won’t be “Wunderwaffen” (“miracle weapons”) even if… — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 20, 2023

Možnosti a problémy s německými tanky vojenský expert rozebral již o 14 dní dříve. Předně, pochybuje, že by Ukrajina mohla ze západních tanků (v počtu přibližně 90–150 kusů) sestavit více než jednu nebo dvě tankové brigády, které budou navíc mít podstav. Připomíná, že ukrajinská mechanizovaná brigáda by měla mít 20 až 30 funkčních tanků a tanková brigáda pak 60 až 100 funkčních tanků. Ukrajinská armáda válku začala dle Gadyho s šesti tankovými brigádami, z toho čtyři byly aktivní a dvě v záloze. A třinácti mechanizovanými brigádami, jedenácti aktivními a dvěmi v záloze.

Nerozporuje, že západní tanky třetí generace jsou působivé zbraně. Aby bylo začlenění tanků úspěšné, musí se dle experta změnit ukrajinský tankový výcvik, posílit logistika, protože budou mít jiné nároky na zásobování a náhradní díly, Ukrajinci budou muset mít dostatek munice do tanků, která už je teď nedostatková, a také náhradních dílů, zejména hlavní pro tanky. A budou muset vybudovat opravny jak na území Ukrajiny, tak mimo ni. Gady podotýká, že provozovat tři druhy západních tanků bude pro Ukrajinu logistická noční můra (tj. pokud tanky dodá Británie, Francie nebo USA), ale bude to zvládnutelné.

Tanky nepochybně posílí útočné schopnosti Ukrajiny, soudí Gady. Ale nebudou všelékem. Ukrajina pak potřebuje transporty, bojová vozidla pěchoty, dělostřelectvo, systémy protiletecké obrany, nemluvě o munici. „Ty jsou zrovna tak důležité, ne-li ještě důležitjší,“ podotýká expert.

Kromě toho – pro západní tanky bude Ukrajina potřebovat i západní vyprošťovací vozidla. Později podotkl, že některá vyprošťovací vozidla již Ukrajina dostala, konkrétně Bergepanzery 2. A nesmí se samozřejmě zapomínat ani na tankové transportéry. Pokud je mít nebude, bude účinnost tanků omezena.

I find it difficult to see how Ukraine could form more than 1 or 2 understrength armored brigades composed of Western-made main battle tanks over the next 12-24 months. — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 11, 2023

Německé ministerstvo obrany prý má detailní seznam všech Leopardů, které má Bundeswehr k dispozici, už od začátku léta 2022. Dodat by mohl údajně celkem 19 Leopardů 2A5. Tyto Leopardy prý při cvičeních „hrají roli nepřátelských cílů“, tedy představují při cvičeních nepřátelské tanky. „Dle seznamu má Bundeswehr dohromady 312 Leopardů 2 různých typů a konfigurací. Z toho 99 prošlo minulý květen údržbou a opravou a jeden už byl odepsán,“ uvádí Gady ze zdrojů Spiegelu.

Germany's defense ministry has had a detailed list of various Leopard MBT models that the Bundeswehr has available & that could be considered for delivery to Ukraine since early summer 2022. The Bundeswehr could reportedly hand over 19 Leopard 2A5 MBTs.https://t.co/554vc7Syzw — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 22, 2023

"According to the list, the Bundeswehr has a total of 312 different Leopard 2 tanks of different series, of which 99" were undergoing maintenance and repair work in May last year, "and one was already being discarded." — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) January 22, 2023

Psali jsme: Kandidát Řezníček! ČT a 3. světová. Babiš cestou do auta bořil TV „Skočili jste Babišovi na špek!“ Polsko v debatě ČT: Vše je ještě jinak Německo otočilo: Tanky Leopard pošlete na Ukrajinu „Může to vést ke konfrontaci s Ruskem.“ Pavlova slova, která tahal Babiš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.