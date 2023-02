Tanky, které nepomohou. Naopak. Rusové se ještě poučí, varuje Štefec

reklama

Nevěří proto ujišťování ministryně obrany Jany Černochové (ODS), že ke snížení bojeschopnosti české armády nedošlo. „Došlo k jasnému poklesu, a tím pádem i schopnosti fungovat jako součást Severoatlantické aliance,“ tvrdí. V posílání zbraní na Ukrajinu prý začali šlapat na brzdu všichni a ochota dodávat živé zbraně poklesla. „Poláci posílají staré sovětské tanky, čímž se jich zbavují, protože momentálně přezbrojují a nakupují asi tisícovku jihokorejských tanků. Takže se víceméně zdarma zbavují šrotu, se kterým by si nevěděli rady,“ podotkl.

Štefec: Rusko má připraveno na 8000 tanků

Německo rozhodlo, že vydá povolení, aby jejich tanky Leopard putovaly na Ukrajinu. Podle Štefce šlo o divadlo, sám neočekával, že by Německo odmítlo. „Rozhodnutí bylo jasné, tedy že se Německo nakonec podvolí a tanky uvolní – jak některé svoje, tak i odeslání těchto tanků z jiných zemí. Bylo to čisté divadlo. Navíc, pokud to sečteme, dohromady poskytnou Ukrajině kolem 100 až 150 tanků nejen typu Leopard, ale i britských Challengerů a také Američané prohlásili, že na Ukrajinu pošlou své Abramsy, ale to nic nezmění. Rusko má připraveno k bojovému použití 8000 až 8500 tanků. I kdyby jich bylo o pár stovek více, na bojišti to nic nezmění. Jsou si minimálně rovnocenní, Rusové na tom budou spíše lépe, protože měli čas tanky zmodernizovat a připravovali se dlouhodobě,“ shrnul Štefec s tím, Rusové do boje zatím posílají především zastaralou techniku.

„Jediné, co se může skutečně stát a k čemu to povede, že se Rusové seznámí s moderními systémy a jejich slabinami a naučí se proti nim efektivně bojovat. Tanky udělají obrovskou škodu Ukrajině – zahyne spousta lidí, kteří by mohli pracovat na obnově Ukrajiny a zbytečně prodlužují válku,“ vysvětlil s tím, že zničenou techniku bude navíc potřeba opravit či odklidit. Domnívá se rovněž, že tanky nedorazí na Ukrajinu dříve než na jaře. Pro ParlamentníListy.cz prozradil, že hovořil s odborníky přímo vycvičenými a dlouhodobě pracujícími s tanky Leopard ze švýcarské armády. Výcvik osádek trvá minimálně rok, ve zrychleném režimu půl roku, než s ním mohou opravdu začít fungovat. Znamenají prý navíc kompletní přeorganizování tankových jednotek, jednoho člověka navíc, jinou munici a celý tank je nutné integrovat do systému, aby si velitelé zvykli na jeho schopnosti a použití.

Němci si podle něj uvědomují zásadní věc. „Platí, že konflikt na Ukrajině je něco, na čem vydělávají Spojené státy americké, zatímco Německo prodělává, a to je věc, která se Němcům nelíbí i přes tvrdé vazby na Spojené státy,“ upozornil s tím, že stále více vyplouvá na povrch, že za konflikt platí těžce celá Evropa. Problém také trvá v akceleraci zbrojní výroby. „Ani Evropa, ani Spojené státy americké v současné době nedokážou akcelerovat zbrojní výrobu tak jako Rusové. Tady je to na dlouhé lokte a navíc západní výzbroj je v podstatně dražší než ruská. A jak se ukazuje, tak ruská výzbroj, která je stará a nad kterou na západě ohrnují nos, odolává v podmínkách reálné války, kde je sofistikovanost moderních zbraní potlačena realitou a terénem, kde boje probíhají,“ řekl Štefec.

Leopardy a ukrajinské jaro

Už i z americké strany se ozývá, že spotřeba zbraní přesahuje rychlost výroby. Tydenikhrot.cz zmínil, že americký ministr pro námořnictvo Carlos Del Toro upozornil na náročnost udržení tempa. „To, jak dlouho potrvá posílání zbraní a výbavy na Ukrajinu záleží prý na tom, jaké jsou ukrajinské ztráty a co se s technikou na Ukrajině děje. Míra ztrát zase souvisí s efektivitou ruské výzbroje. Je zde rovněž problém s logistikou a obrovské opotřebení dělostřeleckých hlavní. Západní armády dlouhodobě vyvíjejí přesné dělostřelecké systémy, které jsou velice drahé, ale jedná se o úplně jiný typ, než který používá ruská armáda. Ruské dělostřelectvo je schopno střílet s ne s příliš vekou přesností po dlouhou dobu do určitého prostoru a likvidovat vše kolem,“ popsal vojenský analytik.

Oproti tomu americké speciální houfnice s velkým dostřelem jsou vyvinuty na krátkodobé operace, kdy několikrát vystřelí a z místa zmizí. „Jenže Ukrajina je používá jako normální dělostřelectvo, protože jsou tak zvyklí a nic jiného jim nezbývá. Zbraně se tím ničí a nelze je rychle nahradit, neexistují logistické řetězce, které by umožnily dodávky nových zbraní,“ sdělil.

Štefec dále zdůraznil odlišnost terénu, na který jsou tanky, které mají na Ukrajinu putovat jak z Německa, tak z Polska, vyrobené. „Nejsou stavěné na pohyb v ukrajinském terénu, zejména ne na jaře, kdy tanky dorazí. Přijde jarní tání, bažiny. Pro Ukrajince je sypající se těžká technika danajský dar a obrovská póza západu, jak pomáhají, ale v reálu komplikují situaci víc a víc,“ poznamenal. Němci navíc prý myslí diplomaticky v horizontu zájmů Evropy, nikoli v horizontu zájmů Spojených států amerických. To vnímá jako důvod, proč Němci váhali se souhlasem poslat jejich tanky.

Předseda ruského parlamentu Vjačeslav Volodin se nechal slyšet, že dodávky zbraní z Washingtonu a zemí NATO mohou vést ke strašné válce a vyzval, aby si světoví politici uvědomili, jakou zodpovědnost mají vůči lidstvu. Jaroslav Štefec k tomu podotkl, že Rusové zcela jednoznačně ještě nepoužívají své nejmodernější a nejtvrdší zbraně. „A to ani nemluvím o zbraních jaderných, ale jedná se o systémy schopné regulérně zlikvidovat prakticky celou dopravní síť na Ukrajině, a to zásadním způsobem – nebude jak a kam dopravovat, může dojít k likvidaci letišť, železničního spojení a kompletně i likvidaci hlavní sítě silnic a mostů. To je další možnost, která se dá předpokládat. Při likvidaci vlaků a další přepravy mohou být zabíjeni vojáci, kteří jsou američtí, britští i polští,“ sdělil s tím, že tak může dojít k úmrtí vojáků cizích států, což může v důsledku vést ke konfliktu. „A to úplně pominu variantu, že by Poláky mohlo napadnout poslat na Ukrajinu Leopardy s vlastními posádkami a šlo by o nepřímý vstup vojska nebo NATO do války.“ Nakonec se vyjádřil k tvrzení Ruska, že Ukrajina skladuje zbraně a vybavení v okolí atomových elektráren. „Jsem toho názoru, že ano. Vědí, že Rusové na území jaderných elektráren nezaútočí,“ dodal.

