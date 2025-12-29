Scheinherr (Praha sobě): Praha uznala přínos neziskových organizací

Neziskové organizace se v poslední době staly cílem útoků a musí svou existenci hájit. Na posledním zastupitelstvu jsme prosadili, aby jim hlavní město výslovně vyjádřilo uznání. I to jim může v nerovném a nepochopitelném boji pomoci. Užitek práce nevládek nemůže nikdo popřít. Proto vznikla v části politického spektra obezlička o “politických neziskovkách”. Nic takového ale neexistuje.
Dělit organizace na dobré a špatné, správné a nesprávné, politické a nepolitické je nehoráznost. Ocenit námahu a nasazení těch, co se starají o potřebné nebo plní jiné prospěšné cíle, by měla být v předvánočním čase samozřejmost.
Je smutné, že i od některých zastupitelů zazněly pochyby. Prý je vše v pořádku, dokud neziskovky přímo pečují o své klienty a obrazně i doslova jim utírají zadky. Jakmile ale chtějí, aby jejich hlas byl slyšet například při projednávání zákonů nebo rozhodování zastupitelstva, hned je oheň na střeše.
Někteří politici si prostě myslí, že tohle smí dělat jen oni. Jenže sdružovací právo je základním občanským právem. A financování by nemělo záviset na čemkoli jiném, než je potřebnost a výsledek.
