Těch lidí je ještě málo. Boj o ,,placené Piráty” ukázal nové věci

Každý čtvrtý člen Pirátů v placené funkci? O tuto větu se rozhořel spor ve Sněmovně poté, co exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová kritizovala vládu, že nejde příkladem v úsporách. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek to odmítá s tím, že jde o „řečičky“. Padlo též, že ministři mají dokonce lidí málo. Ze sněmovních kuloárů ale zaznělo, jak je to s bývalými pirátskými poslanci, kteří nebyli zvoleni.

reklama

Před posledními volbami se mezi Piráty vedla ostrá diskuse, zda kandidovat v koalici společně s hnutím STAN. Jak známo, mezi členy nakonec zvítězil názor ucházet se o hlasy voličů společně jako „PirStan“. Zdálo se to výhodné, protože v té době měli Piráti ve Sněmovně 22 poslanců, zatímco STAN pouze 7.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 39% Nevadí 61% hlasovalo: 1706 lidí

Nakonec dostali zapravdu skeptici mezi Piráty, kteří veřejně varovali před tím, aby je Starostové a nezávislí nepodvedli tajnými výzvami ke kroužkování a tím fakticky Piráty nevyklidili z poslaneckých lavic. Stalo se. Hnutí STAN místo původních sedmi získali 33 poslaneckých křesel a Piráti spadli z původních 22 na čtyři poslance. Dokonce se vedla debata, zda jednací řád Poslanecké sněmovny vůbec Pirátské straně s pouhými čtyřmi zákonodárci umožňuje založit poslanecký klub.

Média a nejspíš i samotní Piráti se tak začali zabývat otázkou, jaký osud potká bývalé poslance, kteří většinou počítali se znovuzvolením a jistými výraznými příjmy na další čtyři roky. Ihned začaly spekulace, kolik exposlanců zaplní místa politických náměstků či jiných funkcí, které podléhají jmenování ze strany ministrů.

V květnu letošního roku přišel server Novinky se zjištěním, že každý čtvrtý Pirát má příjem ze státního rozpočtu. „Své příjmy z veřejných rozpočtů nahlásilo na stránkách 258 Pirátů a Pirátek. Po upozornění Práva, že v seznamu chybí někteří europoslanci a ministři, číslo stouplo na 267. Vzhledem k tomu, že Pirátů je celkem 1184, z veřejných rozpočtů přiznává peníze skoro každý čtvrtý Pirát,“ napsal server.

Téma ve středu na plénu Poslanecké sněmovny vytáhla i bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně dolní komory Klára Dostálová (ANO). Kritizovala vládní koalici, že hodlá v rámci tzv. konsolidačního balíčku občanům masivně zvýšit daně, ale sama na sobě šetřit nehodlá.

Fotogalerie: - Pitný režim a úsporný balíček

„Stejně tak je potřeba určitě začít sami u sebe. Já chápu, že to nejsou velké peníze, že to můžou být stovky milionů, možná řádky miliard, ale je to určitá symbolika i vůči lidem, že vláda začíná u sebe. Ale nic takového se neděje. Vláda jakoby opravdu prostě řekla, nás se to nedotkne. Proto jsem i použila ten výraz: kážete vodu, ale pijete víno. Máte neuvěřitelné aparáty svých vlastních poradců, zejména stranických poradců, a už jenom samo o sobě to, že média upozorňují na to, že každý čtvrtý Pirát je placen ze státních nebo z veřejných peněz, není přece něco normálního. Nad tím bychom se měli všichni zamyslet a myslím si, že takovouto cestou byste se vydávat neměli,“ uvedla Dostálová.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéf strany a nástupce Dostálové v čele Ministerstva pro místní rozvoj Ivan Bartoš kritiku na místě odmítl. „Často je operováno tím, kolik Pirátů bere peníze z veřejného rozpočtu. Hovoříme o tom, kolik je to tedy Pirátů. Tak veřejný rozpočet můžou být funkce, které jsou z mandátu zvolené. Tam tu odměnu určuje daný zákon, jako to mají poslanci, místopředsedové Sněmovny, ministři a další. Pak to mohou být další pozice,“ řekl předseda Pirátů.

Argumenty, se kterými Klára Dostálová u sněmovního pultíku vystoupila, pro ParlamentníListy.cz odmítl šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Paní Dostálová dělá karikaturu, že naši lidi zveřejňují, že někdo sedí v placené funkci, a drtivá většina z toho jsou komunální zastupitelé či členové komisí v obcích, kteří mají pár stovek. Takže tohle je vůči našim komunálním zastupitelům fakt nefér. Oni mají daleko větší procento placených lidí vůči členům a moc dobře to vědí, takže tohle jsou jen takové řečičky, ale pochybuji, že jim to někdo baští,“ reagoval Michálek.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa říká, že ministři nejenže nemají příliš poradců, ale lidé jim ještě chybí. „Myslím, že paní Dostálová je zcela mimo realitu. Stačí srovnat podmínky na českých ministerstvech s fungováním německé nebo rakouské vlády - odborné týmy jsou zoufale poddimenzované, ministrům doslova chybí lidi. Výsledkem tak v českých podmínkách bývají vlády, které neumějí efektivně spravovat zemi a lidem jsou pro smích," řekl nám Mikuláš Peksa.

Co se placených funkcí týče, počátkem loňského roku došlo k veřejné přestřelce uvnitř samotných Pirátů. Europoslankyně Markéta Gregorová se dosti hanlivě pustila do svého stranického kolegy a bývalého poslance Mikuláše Ferjenčíka. Ten totiž kritizoval „komunistickou Pirátku“ Janu Michailidu, které se Gregorová zastala.

„Jdi do prd*le, poškodil jsi stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka, a na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým, jako jsi ty, nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách,“ vpálila Ferjenčíkovi na Facebooku.

ParlamentníListy.cz během čtvrtka měly možnost na toto téma hovořit ve sněmovních kuloárech s politickým poradcem, který se v parlamentní politice pohybuje dlouhé roky. Ten připomněl starší případy, jak se někteří pirátští politici zajímali o svá budoucí placená místa.

„Tohle přetahování, kdo se kde uchytí, bylo u Pirátů medializováno od začátku. Lidi to už možná zapomněli, ale bylo mnoho případů, kdy se Piráti ještě z pozice kandidátů do zastupitelstev nebo i parlamentu chodili dívat na různé úřady a ministerstva a plánovali si, kdy budou mít kanceláře, jak si tam přestěhují svoje stranické buňky, aby ušetřili za komerční pronájem svých sídel a takových případů bylo mnoho. No a pokud se necháte napálit Rakušanem a ze dne na den přijde o místa 18 poslanců, kteří měli půjčky a hypotéky závislé na bohatém poslaneckém platu, musíte s prosíkem na stranické vedení, aby vás někam upíchli. Abychom nikomu nekřivdili, tohle není případ pouze Pirátů, to se dělo vždycky, ale pravdou bude, že právě tihle mladí hoši a dívky touhu po placených funkcích zpropagovali možná nejvíc ze všech,“ konstatuje poněkud zostra zkušený politický rádce, jehož identitu nebudeme z pochopitelných důvodů zveřejňovat.

Připomenout můžeme i zprávy, které vycházely v době, kdy pražským primátorem byl pirátský politik Zdeněk Hřib. Ten měl početný zástup poradců, kteří stáli městskou kasu a tedy daňové poplatníky neuvěřitelného půl milionu korun měsíčně. Hřib se tehdy hájil tím, že poradce potřebuje.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.